“У нас остался большой мешок чистой тёплой одежды. Мы выставили всё на улицу и написали, что эту одежды могут брать те, кто нуждается. И это оказалось востребовано, потому что некоторые люди убегали из Украины с одним маленьким рюкзаком, в который клали только вещи первой необходимости”, - так Аврора нашла применение собранной одежде. Фото: Андрас Кралла

“Сейчас невозможно не помогать, иначе ты душевно умираешь”

Художница Аврора, не так давно переехавшая в Таллинн из Петербурга, открыла студию в Старом городе, которая с началом войны превратилась в перевалочный пункт для беженцев.

Художница Аврора Батырева - уроженка Петербурга. Два года назад она с семьёй переехала в Таллинн, а через некоторое время открыла здесь свою студию. Мастерская девушки у подножья Тоомпеа – место, где поддержат и обогреют любого проходящего мимо. Сейчас девушка помогает беженцам и собирает гуманитарную помощь.

Аврора, её десятилетний сын Даня и муж Илья - коренные петербуржцы. Идея переезда зрела у них давно, но финансовых возможностей не было. Поэтому муж переквалифицировался в программиста и разослал своё резюме в несколько компаний в разных странах. Первой ответила фирма из Эстонии - сюда семья и направилась. На тот момент семья Авроры бывала в Эстонии лишь один раз: её муж занимается бегом, они приезжали на Таллиннский марафон.

"Мы ехали в страну, которую не знаем. Но приехали, осмотрелись и влюбились в город. Тут я хочу пустить корни, хочу, чтобы тут родились мои внуки. Если сын захочет", - улыбается Аврора. На адаптацию ушёл год. Когда у Авроры, как она говорит, "освободились руки и голова", она вспомнила о своей давней идее - открыть мастерскую. "Я 20 лет работала графическим дизайнером, и у меня уже "отказывают" руки и психика, ведь это работа с людьми. Я с детства рисую, но никогда это не принимала как что-то серьёзное. А потом я поняла, что мне уже ближе к 40, и, в принципе, уже плевать". Так она решила, что пора воплощать мечту.

Я с детства рисую, но никогда это не принимала как что-то серьёзное. А потом я поняла, что мне уже ближе к 40, и, в принципе, уже плевать. Аврора Батырева

Почти сразу после того, как семья Авроры переехала в Эстонию, началась пандемия. С одной стороны - это время было шоком, с другой - появились возможности, ведь многие помещения в Старом городе опустели. И тут случилось несколько чудес.

Аврора, её сын Даня, друзья и приезжие из Украины. Фото: Андрас Кралла

Открытие мастерской

Деньги на открытие студии Аврора получила случайно. Она написала в своём инстаграме пост, где попросила Санту подарить ей деньги на мастерскую. Пост увидела знакомая, которая пожертвовала художнице 1000 евро. "Моя Санта сказала, что это стартовые деньги на открытие моей мастерской, потому что она в меня верит".

Аврора начала искать подходящее место для студии, и через несколько недель ей на глаза попалось объявление о сдаче помещения на Toom-Rüütli 12. Сначала она даже боялась его смотреть - ведь это самый центр Старого города, а денег у Авроры было немного. "Я пришла к агентам, хозяйке. Рассказала, кто я, что хочу мастерскую. И они дали мне такую возможность. Более того, мне дали контракт на закреплённую стоимость и скидку за отсутствие клиентов. Я плачу половину от реальной стоимости этого помещения". Ещё 100 евро она потратила на принадлежности для студии.

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Аврора снимает помещение как частное лицо, а деньги на аренду ей жертвуют знакомые и подписчики в инстаграме. В ответ она дарит им свои картины. Следующий шаг развития студии - регистрация недоходного объединения (MTÜ): Аврора хочет, чтобы помещение на Тоом-Рюйтли превратилось в место, которое поможет непрофессиональным художникам раскрыть свой потенциал.

Для этого она написала небольшой проект: "Я знаю местных психологов, которых могу привлечь к этой работе, я понимаю механику внутренних процессов, которые здесь происходят. Гости города заходят в мастерскую, восхищаются - это очень сильная психологическая подпитка для тех людей, которые, как и я, никогда не решались признать себя художником, но хотят".

Зимой очень холодно, и не раз приходилось людей согревать. Это не самопожертвование, это не сложно. Я могу просто открыть дверь. Аврора Батырева

По словам Авроры, до войны это место уже стало "перевалочным пунктом на Эвересте": "Мне не трудно помогать, а за стеной находятся туристы, которым эта помощь нужна. Элементарно туалет иногда даже не найти. А зимой очень холодно, и не раз приходилось людей согревать. Это не самопожертвование, это не сложно. Я могу просто открыть дверь".

Аврора говорит, что у её будущей Открытой мастерской уже есть первая подопечная - 15-летняя Нана, бежавшая от войны в Украине вместе со своей мамой. Они гуляли по Старому Таллинну и случайно заглянули сюда: Нана - молодая художница, она сразу увидела, что внутри творится что-то интересное. Теперь она приходит в мастерскую рисовать, здесь можно купить её картины.

«Мы все учимся помогать»

Аврора купила для студии диван, думая, что если беженцам не будет хватать места, кого-то можно будет разместить тут. "Но потом я увидела, что государство заботиться о беженцах так, что добровольная помощь не понадобится. Но диван всё равно стоит, на всякий случай". Аврора начала искать возможности помочь людям из Украины как-то иначе. "И тут ко мне пришла знакомая и сказала, что её друзья организовали НКО, которое занимается частным сбором вещей и их отправкой в Украину. Я им сказала, что у меня есть помещение и что они мне очень нужны, потому что иначе я не буду знать, как ещё помогать. А они как раз искали помещение, где можно организовывать сбор! У мастерской очень удобное расположение - центральный район, машина может подъехать прямо к ней".

Аврора разделила студию на две части - оставила себе немного места для рисования и приёма гостей, а во второй части организовала сбор вещей: "Мы все сейчас учимся помогать. Уже на первой партии вещей мы поняли, что нужно собирать, а что нет. Люди из Львова сами говорили, что им нужнее".

Сейчас невозможно не помогать. Иначе ты душевно умираешь. Аврора

Например, оказалось, что верхняя одежда адресатам не нужна. Поэтому Аврора нашла ей другое применение. "У нас остался большой мешок чистой тёплой одежды, и я вспомнила тех же самых туристов, которые не всегда с собой берут запасную куртку. Мы выставили всё на улицу и написали, что эту одежды могут брать те, кто нуждается. И это оказалось востребовано, потому что некоторые люди убегали из Украины с одним маленьким рюкзаком, в который клали только вещи первой необходимости".

Сперва была востребована верхняя одежда, теплая обувь, шапки и детская одежда, сейчас люди просят уже лёгкую одежду, потому что в городе потеплело. Девушка повесила таблички, на которых крупно написала, что можно брать и приносить вещи.

Для неё стало неожиданностью, что помогать - трудно, ведь ты сталкиваешься с людьми, которым стыдно принимать помощь: "Я говорю людям: это действительно бесплатно, посмотрите, всё будет в порядке. В первый раз они отказываются из вежливости. Потом они начинают понимать, что можно что-то взять. Это - психологически тяжёлый труд. В остальном я ни капли не устаю - кроме того, что очень тяжело на душе, ведь я слушаю эти истории, вижу этих людей. Сейчас невозможно не помогать. Иначе ты душевно умираешь".