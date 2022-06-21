Принудительная конвертация рублей Swedbank обернулась для клиента крупными убытками

В марте, после начала введения санкций против России, эстонские банки уведомили, что операции с рублями вскоре будут прекращены. Swedbank дал своим клиентам лишь несколько дней для принятия решения, что делать с российской валютой на их счетах. Из-за этой спешки один из клиентов потерял внушительную сумму и планирует требовать компенсации.
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