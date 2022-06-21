Эпицентр

Дмитрий Фефилов

21 июня 2022 в 8:38 Поделиться:









Принудительная конвертация рублей Swedbank обернулась для клиента крупными убытками

Банк напугал клиентов тем, что рубли «сгорят» или будут заморожены из-за санкций. Фото: Billion Photos, Shutterstock

В марте, после начала введения санкций против России, эстонские банки уведомили, что операции с рублями вскоре будут прекращены. Swedbank дал своим клиентам лишь несколько дней для принятия решения, что делать с российской валютой на их счетах. Из-за этой спешки один из клиентов потерял внушительную сумму и планирует требовать компенсации.

Евгений Смородин был одним из клиентов Swedbank, которые были вынуждены в экстренном порядке принимать решение, что делать с рублями. По его словам, ему не оставили выбора: «Swedbank спровоцировал меня на конвертацию. Было получено пугающее электронное письмо-предупреждение от 14 марта. Неопределенность и ограниченное время на принятие решений, возможное дальнейшее резкое падение курса рубля тоже усугубили ситуацию», – рассказывает он. В итоге он конвертировал рубли в евро 15 марта по курсу 1:139.