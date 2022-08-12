Из-за газовой войны с Россией все больше электростанций используют мазут и уголь. Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON, Scanpix

Эпицентр

Екатерина Мереминская

12 августа 2022 в 12:31

Эстония вновь заработает миллионы на продаже CO2. Как работает рынок углеродных квот?

Продажа квот на выбросы СО 2 вновь принесет бюджету Эстонии более ста миллионов. Но потратить их можно не на все.

2 , судя по Эстония собирается заработать в этом году 173 миллиона евро на продаже квот на выбросы СО, судя по бюджету страны. Прогноз, правда, не всегда совпадает с действительностью, поскольку продает государство деньги на бирже, где цена меняется. Например, в 2021 году ожидалось 206 миллионов евро, а на деле от аукционов в бюджет поступило 248 миллионов евро. Тогда квоты стали источником средств для компенсации роста цен на электроэнергию населению.

Сглаживание ценовых шоков «зеленого перехода» – одна из основных целей расходования вырученных за квоты денег. Но есть и другие.

Как работает система квот

В Европейском Союзе государства получают на год определенное количество углеродных единиц, разрешенных для выброса в атмосферу. Это регулирует система по торговле квотами на атмосферные выбросы (ETS). Количество единиц рассчитывается для каждой страны отдельно (в соответствии с историческими уровнями эмиссии СО 2 ).

Общая сумма квот делится на две части: бесплатно выделяемые компаниям и продаваемые на аукционах государствами-членами.

11,6 млн тонн парниковых газов выбросила Эстония в 2020 г., из них 9,5 млн тонн пришлось на энергетический сектор.

От государства квоты бесплатно получают предприятия-участники системы (основание для выделения – заявки самих компаний). Как правило, это компании из сфер, где больше эмиссия СО 2 . В Эстонии это энергетика, переработка нефтепродуктов, ряд производств (цементный клинкер, известь, стекло, бумага/картон, бумажная масса, производство керамических изделий). Компании, входящие в систему, должны отслеживать свои выбросы парниковых газов, сообщать о них и, соответственно, возвращать достаточное количество единиц в систему.

43 столько установок по оценке выбросов парниковых газов было в Эстонии на начало 2022 года, по данным Министерства окружающей среды.

Оставшиеся квоты государства обязаны продавать. «Государства выставляют на аукцион 57% от общего количества своих углеродных единиц (без учета единиц, которые продаются, например, для финансирования Фонда модернизации или Инновационного фонда)», – уточняет советник отдела климата Министерства окружающей среды Имре Баньяш.

25 государств ЕС договорились о том, что аукционы будут организованы оператором единой торговой площадки на основе согласованного календаря. «Это означает, что в среднем в неделю проводится три аукционных дня с одинаковым объемом предложенных квот. Это обеспечивает предсказуемость для других сторон», – объясняет Баньяш. Покупают здесь предприятия, которым нужно покрыть свои выбросы.

Если предприятие смогло повысить свою энергоэффективность сильнее, чем необходимо для выполнения годового обязательства, излишки полученных бесплатно квот оно может продать менее экологичным компаниям.

«Помимо единой торговой площадки, компании могут покупать квоты на вторичном рынке либо у посредников, либо у других компаний», – говорит Баньяш.

До 2018 г. цена 1 тонны выбросов парниковых газов (в СО 2 -эквиваленте) была меньше 10 евро. Но потом ЕС начал сокращать выдаваемые государствам квоты, и сейчас, в августе 2022 года, фьючерсы торгуются дороже 80 евро за тонну, подорожав вдвое только за последний год.

Доходы от проданных государствами единиц зачисляются в бюджеты. Но эти деньги можно тратить не на все. В Эстонии, по закону об охране атмосферного воздуха, не меньше 50% должно идти на сокращение выбросов парниковых газов.

Как Эстония использовала полученные в 2021 году 248 миллионов евро: - финансирование мер по энергосбережению в многоквартирных домах - увеличение использования альтернативных видов топлива на транспорте - повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии в зданиях государственного сектора, - снижение рисков наводнений и т. д.

«В течение зимнего отопительного сезона 2021-2022 гг. доход от торговли CO 2 поддерживал меру «Меры по смягчению последствий повышения цен на энергию для менее обеспеченных семей». Таким образом, семьи с доходом ниже среднего получили компенсацию в размере 80% от повышения цен на электроэнергию, газ и центральное отопление за период с января 2021 года по апрель 2022 года», – напоминает Баньяш. Так было использовано около 16 млн евро доходов от торговли CO 2 .

Возращение мазута поднимает цену

Выбросы парниковых газов при сжигании сланцевого масла примерно на 25% выше, чем при сжигании природного газа для производства того же количества энергии, говорит Баньяш. Поэтому решения предприятий в Эстонии перейти на него или на мазут однозначно влияют на выбросы парниковых газов как компаний, так и страны.

Подобная тенденция имеет место и в других странах Евросоюза, где вместо газовых запускаются, например, угольные электростанции. Это может повлиять на рыночную цену единиц выбросов, констатирует Баньяш. Более высокие выбросы парниковых газов означают, что компании также предъявляют более высокий спрос на единицы. Поскольку предложение уменьшается в то же время, в результате цена за единицу может начать расти.