Справедливый переход для малых предприятий: скоро раздадут первый миллион

Запущенная полтора месяца назад мера поддержки проектов малых и средних предприятий из Фонда справедливого перехода вызывает у предпринимателей интерес - десятки человек пришли на посвященные ей семинары. По словам координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, в ближайшее время фонд объявит о поддержке первых нескольких проектов на общую сумму до 1,5 млн евро.
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