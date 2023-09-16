Эпицентр

Николай Андреев

16 сентября 2023 в 9:59









Справедливый переход для малых предприятий: скоро раздадут первый миллион

Запущенная полтора месяца назад мера поддержки проектов малых и средних предприятий из Фонда справедливого перехода вызывает у предпринимателей интерес - десятки человек пришли на посвященные ей семинары. По словам координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, в ближайшее время фонд объявит о поддержке первых нескольких проектов на общую сумму до 1,5 млн евро.

Ефим Алёшкин (слева) и Иван Сергеев объясняют малым предпринимателям, как получить субсидию из Фонда справедливого перехода. Фото: Николай Андреев

В рамках субсидирования крупной промышленности Ида-Вирумаа Фонд справедливого перехода поддержал на данный момент четыре предприятия. Всего на поддержку крупной промышленности предусмотрено 153 млн евро. Из них 25,5 млн евро уже поделены.