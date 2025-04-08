Назад 11.04.25, 06:00 Гонка небоскребов в центре Таллинна: куда из здания мэрии ведет немецкий след? В обоих концах тихой и фешенебельной улицы Роозикрантси высится пара необычных для Таллинна мрачновато-стильных краснокирпичных зданий — в одном сегодня располагается таллиннская мэрия, в другом — на Пярнуском шоссе, как и 90 лет назад, живут люди. И мало кто знает, что история этих домов тесно переплетена с европейскими политическими интригами середины ХХ века.

Foto: Монтаж ДВ/Алена Ценно/muis.ee/Rahvusarhiiv/Алексей Шишкин

Сегодняшние жители Таллинна без труда расшифруют аббревиатуру ЕКА — Eesti Kunstiakadeemia, скажет вам даже далекий от искусства горожанин, и махнет рукой в сторону Балтийского вокзала. 90 лет назад вопрос тоже не вызвал бы затруднения. Любой знал, что EKA — это Eestimaa Kindlustuse Aktsiaselts, три заветные буквы ярко горели в ночи с крыши дома на площади Свободы, 7, нынешней столичной мэрии.

Ввысь и вширь

Еще в 1929 году в том месте, где улица Суур-Роозикрантси выходит к площади Свободы, стояли неказистые, полузаброшенные деревянные дома с сараями. Их облик конфузил даже эстонское Министерство иностранных дел. Когда Таллинн навещали особенно высокие гости, скажем, члены шведской королевской семьи, неприглядные домишки на главной площади страны прикрывали срезанными ветками берез. И вот, наконец, для перспективного земельного надела нашелся состоятельный хозяин.

90 лет назад вопрос тоже не вызвал бы затруднения. Любой знал, что EKA — это Eestimaa Kindlustuse Aktsiaselts.

Foto: muis.ee Участок выкупила одна из крупнейших в Эстонии той эпохи страховых компаний - ЕКА, основанная в 1922 году. Eestimaa Kindlustuse AS специализировалась преимущественно на страховании жизни, а еще - бизнеса вообще и промышленных предприятий в частности. Причем преимущественно ее клиентами были предприниматели-немцы. Ведь и у руля страховой фирмы стоял директор Харри-Эдуард-Оттокар Кох, он же глава Немецкой культурной автономии Эстонии, а в совете директоров заседал его младший брат, адвокат Герман-Георг-Виллибальд Кох, акционер Северной бумажной и целюлозной мануфактуры, председатель правления бетонных заводов в Кунда и Азери и держатель акций многих других немецко-балтийских фирм. Кроме них в руководстве страховым обществом участвовала, например, семья Шель - именитый банкирский дом, сколотивший состояние на отмывании советских богатств в начале 1920-х. В новый дом на площади Свободы ЕКА инвестировала внушительную сумму - около 1 000 000 крон. Для сравнения, за 1929 год страховая компания выплатила всем клиентам по договору страхования жизни премий на сумму всего 40 000 крон. Проект здания, выбранный по итогам архитектурного конкурса, составил архитектор, конечно же, тоже из числа балтийских немцев - Роберт Натус, лишь незадолго до того основавший собственную фирму, отделившись от бюро Эрнеста Кюнерта.

Дом EKA на площади Свободы, 7

6 fotot Дом EKA на площади Свободы, 7

Натус предложил руководству ЕКА построить первое в Таллинне семиэтажное здание. Выше его плоской крыши были лишь несколько заводских труб, шпили церквей, элеватор Пухков в Талллиннском порту да башня Длинный Германн. Первый этаж, по проекту, был предназначен под магазины, выше - на втором разместился офис самой ЕКА и арендные конторы, а остальные пять распланировали под квартиры от 4 до 7 комнат для городской элиты. На случай если бы жилье в новостройке вдруг не пользовалось популярностью, его можно было быстро и недорого переоборудовать в офисы. Впрочем, скорее это было кокетство застройщика - арендаторы расхватали квартиры еще до окончания стройки. В основном там поселились врачи, юристы и предприниматели, опять-таки немецкого происхождения или из смешанных семей.

Угловое кафе в здании ЕКА, 1930 - 1939

Foto: muis.ee

К удобству жильцов было центральное отопление, горячая и холодная вода, электричество, собственная телефонная станция с прямым подключением к главному городскому коммутатору, автоматическая прачечная с сушильными шкафами. Четыре электрических лифта в главном холле быстро поднимали нанимателей на нужный этаж, и даже для прислуги на служебных лестницах были оборудованы подъемники. Подобно американским небоскребам, дом опирался на железобетонный каркас, а снаружи был облицован дорогим декоративным кирпичом-клинкером. Только на его закупку в Германии ушло 50 000 крон. Всего строительство роскошного дома ЕКА заняло два строительных сезона — с 1930 по 1932 год. В самый разгар стройки на ней трудились аж 250 рабочих.

Строительство задния ЕКА, вид с колокольни церкви Яани, Таллинн. Строительство «немецкого небоскреба» было заметныи событием в городе. В самый разгар стройки на ней трудились аж 250 рабочих.

Foto: muis.ee Внушительное здание вызвало пересуды в эстонских деловых кругах. Немецкий «небоскреб», как его прозвали склонные к преувеличениям газетчики, не мог быть крупнейшим зданием столицы! Консорциум эстонских богачей вскоре собрал средства и вложил их в стройку нового дома-рекордсмена, на Пярнуском шоссе, 6. По фамилии председателя правления компании-застройщика он стал известен как «дом Урла». «Дом должен быть семиэтажным, и его объём будет на 200 кубических саженей больше, чем у здания EKA на площади Свободы, которое в настоящее время считается крупнейшим современным строением в Таллинне. Таким образом, возведенный немцами небоскрёб ЕКА уступит первенство среди таллиннских зданий. И эта честь достанется дому, построенному эстонцами», — писала газета Kaja 10 апреля 1932 года. «Чилихаус» по-таллиннски Старший из братьев-директоров EKA Харри Кох еще в царскую эпоху учредил компанию по управлению недвижимостью Koch ja Ko и терпеливо собирал в ее портфель лучшие доходные дома. Одни Кох строил сам, другие выкупал у владельцев, чтобы и дальше сдавать в аренду с прибылью. Успех краснокирпичного дома EKA в 1932 году побудил его вновь обратиться к Роберту Натусу в 1934-м. На сей раз, чтобы построить похожее здание на противоположном конце улицы Роозикрантси, у пересечения с Пярнуским шоссе.

Здесь Коху достался участок неправильной треугольной формы. Но недостаток Натус обратил в достоинство. Вдохновился архитектор знаменитым во всем мире конторским зданием «Чилихаус», сооруженным за десять лет до того в Гамбурге. Оно тоже стоит на узком угловом участке и острый угол здания вздымается над деловым кварталом близ порта подобно носу корабля. Конкретно — огромного парусника, везущего взрывоопасную селитру из Чили через Атлантический океан. Отсюда и название гамбургского собрата.

Koch ja Ko клипперами вроде бы не владели, но устремленный вперед в будущее мощный образ дома-корабля фирме подошел. Новое здание, заселенное в 1935 году, было чуть скромнее дома ЕКА, но все равно выстроено с шиком. Тот же клинкерный фасад на бетонном каркасе, три парадные, квартиры со всеми удобствами от 2 до 4 комнат и размером до 100 квадратных метров каждая.

Koch ja Ko клипперами не владели, но устремленный вперед в будущее мощный образ дома-корабля фирме подошел. Дом компании Koch ja Ko на Пярнуском шоссе в наши дни.

Foto: Алексей Шишкин

Угол знаменитого здания Chilehaus в Гамбурге, построенного в 1922-1924 годах Фрицем Хёгером.

Foto: Wikipedia Угол дома Koch ja Ko, похож на устремленный вперед корабль.

Foto: Алексей Шишкин Острый угол здания «Чилихаус» вздымается над деловым кварталом Гамбурга близ порта подобно носу корабля.

Foto: Wikipedia Дом компании Koch ja Ko, построен в 1935 году.

Foto: Алексей Шишкин

На первом этаже дома в 1930-х работали кондитерская, магазин канцелярских товаров, фототоваров и тканей, ателье модного портного и так далее. Дом стал настолько узнаваемым, что некоторые из фирм по этому адресу даже стали использовать его в рекламе. Например, в газетной рекламе заработавшей в доме парикмахерской девушка с модной стрижкой улыбалась зрителю на фоне узнаваемой новостройки.

К середине 1930-х успех семьи Кох был полным. Братья одновременно руководили немецкой общиной, зарабатывали капиталы в страховом бизнесе, промышленности, недвижимости и банковском деле. Кроме того они играли важную роль в эстонской политике. Германн — как депутат Рийгикогу двух созывов от немецкой партии, Харри — как сначала формальный лидер Немецкой культурной автономии, а затем — как ее донор и член Государственного совета Эстонии, отвечающий за национальные меньшинства.

Но перемены были уже не загорами. Не даром Германн пугал избирателей во время своей парламентской предвыборной кампании 1932 года: «Мы вновь находимся на пороге глобального поворотного момента... Сегодня никто не может сказать, как будет выглядеть Европа завтра, но даже слепой видит, что все проблемы 1918/1919 годов снова вышли на первый план».

Конец немецкой эпохи

1 сентября 1939 года войска Третьего Рейха пересекли западные границы Польши, еще две недели спустя, 17 сентября с востока ударила Красная армия. Начиналась Вторая мировая война. За месяц сопротивление поляков было сломлено — Адольф Гитлер лично отправился на экскурсию в Варшаву, а вернувшись 6 октября, произнес в Рейхстаге самую длинную из своих речей: «Судьба решит кто прав». В ней, среди прочего, фюрер объявил о необходимости «нового этнографического порядка» в Европе. Речь эта стала роковой для балтийских немцев.

Правительство Германии предлагает продлить оптацию немецкого национального меньшинства до 31 марта 1940 года.

Уже на следующий день в Эстонии сперва в частных разговорах, а потом и на уровне лидеров общины заговорили о том, что фюрер требует переезда всех немцев в Рейх. 9 октября начались переговоры эстонско-германской смешанной комиссии о деталях переселения, в немецкой культурной автономии и эстонском МВД составляли поименные списки для отбытия в Германию. Машина пропаганды включилась на полную мощь: с одной стороны немцев пугали угрозой со стороны СССР, с другой — взывали к чувству национального долга. Когда Германия зовет своих детей домой (пусть даже «домом» лукаво именовались только что оккупированные польские территории), немец должен откликнуться, утверждала пропаганда. Heim ins Reich! — «Наш дом в Рейхе» или «Домой в Рейх», гласили агитационные плакаты.

Heim ins Reich! — «Наш дом в Рейхе» или «Домой в Рейх», гласили агитационные плакаты.

Foto: Wikipedia В пропаганде особенно усердствовало объединявшее порядка 150 немецких организаций в Эстонии Немецкое народное объединение — Volksnationale Vereinigung, фактически подконтрольное германским властям, и местный клуб сторонников НСДАП. Уже 18 октября, спустя считанные дни после того, как идея Umsiedlung’а («Переселения») была озвучена, первые пароходы с переселенцами отбыли из Таллинна. Местные власти не только не мешали, но и стимулировали немцев к переселению — а вот, чтобы остаться в Эстонии, гражданам немецкого происхождения нужно было приложить усилия, получив специальное разрешение правительства. На желающих остаться давило и общественное мнение, направленное в нужное русло, — все немцы уезжают, а ты? От дома к дому ходили агенты Рейха, ведя разъяснительные беседы.

Балтийские немцы в октябре 1939 года в Таллинне перед зданием немецкого культурного самоуправления (ныне Академия наук Эстонии), где выдавались справки, дававшие право на переселение в Германию. Октябрь 1939 года.

Foto: Rahvusarhiiv

Согласно переписи 1934 года в Эстонии проживало 16 346 или 1,5% населения. Точная статистика Umsiedlung’а неизвестна, оценочно — на подконтрольные Германии территории выехало порядка 14 000 человек, разрешение на дальнейшее проживание в Эстонии получили около 3000 немцев. Вскоре были за ненадобностью закрыты немецкие школы, ликвидирована культурная автономия. Из влиятельной диаспоры немцы в Эстонии сделались фактом в учебнике истории.

Кох против Гитлера?

Покидая Эстонию, балтийские немцы лишались местного гражданства и большей части собственности. Вывозу подлежали лишь личные вещи ограниченного объема и ценности. Остальное имущество отъезжающие могли переписать на эстонских управляющих, срочно продать или доверить специальному агентству Deutsche Treuhandverwaltung для постепенной распродажи. Вся финансовая модель бизнеса семьи Кох рассыпалась в считанные дни, как карточный домик. Уезжали жильцы новостройки на Пярнуском шоссе и небоскреба на площади Свободы, не стало немецкого бизнеса, который нужно было страховать в ЕКА.

Судно Der Deutsche с немецкими переселенцами в таллиннской гавани. Октябрь 1939 года.

Foto: Карл Сарап, Virumaa Muuseumid RM

Директор Харри Кох в 1939 году тоже вместе с основной массой немцев отправился в Германию. Спустя всего несколько месяцев он умер во Франкфурте после тяжелой и продолжительной болезни. Его тело привезли в Таллинн — предпринимателя и одного из лидеров бывшей немецкой общины отпели в Олевисте, с остановкой у дома ЕКА, и погребли на кладбище Копли.

Руководил похоронами младший брат, упорный и влиятельный Генрих, который оказался среди тех немцев, кто решил остаться в Эстонии несмотря ни на что. Только в 1941 году, уже на фоне свершившейся советской оккупации республики, решился на «поздний переезд» — Nachumsiedlung — и он. Но жизнь в Рейхе не принесла ему покоя. Еще один балтийский немец, уроженец Риги, оберфюрер СС Эрхард Крёгер донес на Коха в Гестапо, обвинив в попытках сорвать переселенческую кампанию, «мощной контрпропагандой» отговаривая немцев уезжать из Эстонии. Хуже того, как утверждал Крёгер, экс-депутат Рийгикогу был врагом политики национал-социализма вообще. Допросы Коха вел в том числе лично рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.

Несмотря на подозрения в неблагонадежности, в 1942 году Коху позволили вместе с семьей вернуться в Таллинн, где он занял пост главы руководителя бетонного производства военно-строительной «Организации Тодта». Его усилиями заводы оккупированной республики, прежде всего предприятие в Кунда, обеспечили цементом всю немецкую группу армий «Север». Враги промышленника пытались добиться его высылки из Эстонии, но до 1944 года им это не удавалось. В итоге поводом для объявления Коха неблагонадежным стало бегство одной из его дочерей через Финляндию в Швецию. Вид на жительство семьи Кох в генеральном округе был аннулирован и 1 апреля 1944 года семья отправилась в Познань. В конце войны он осел в Людерсфельде в Нижней Саксонии, где и прожил до самой смерти в марте 1957-го.

Что случилось с другими создателями дома EKA? Архитектор дома EKA и Klinkerhaus’а на Пярнуском шоссе Роберт Натус тоже был вынужден покинуть Эстонию. Его эстонское гражданство аннулировали, заставив выехать в Познань, на территорию оккупированной Вермахтом Польши. Там он работал в местном управлении планирования под руководством своего бывшего эстонского шефа — Эрнста Кюнерта. В 1941 году уроженец Таллинна, идеолог НСДАП Альфред Розенберг лично пригласил Кюнерта и Натуса вернуться в оккупированную немцами Эстонию. Кюнерт занял пост руководителя местного отдела высотного строительства, а Натус снова стал его заместителем. С наступлением советских войск архитектор эвакуировался в Германию, умер Натус в 1950 году в городке Бад-Вильсак в ФРГ. Не менее любопытно сложилась судьба Яана Коорта, автора «кирпичных девочек» на фасаде дома. Скульптор, поработавший до того во Франции и даже в Австралии, в 1934 году уехал на работу в Советскую Россию, где стал техническим директором керамического производства в Гжели и консультантом при государственном художественном кооперативе ​​. Вскоре он перевез в СССР семью. Осенью 1935 года Коорт умер в Москве от воспаления легких, его прах был возвращен в Эстонию.

Здание EKA после окончания Второй Мировой войны советские власти приспособили под конторы вместо квартир — в доме разместился Центральный комитет комсомола ЭССР. Только осенью 1968 года в краснокирпичный дом переехал исполком Таллиннского городского совета народных депутатов, советский аналог мэрии. Для нужд таллиннской исполнительной власти здание на площади Свободы, 7 используется и поныне.