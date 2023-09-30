    Напоминаем: с октября вводятся новые требования для строительных компаний

    C 1 октября строительные компании должны подавать в Налогово-таможенный департамент (НТД) информацию о строящемся здании, проводимых работах, подрядчиках, а также о лицах, находящихся на строительной площадке. Для этого НТД создаст специальную базу данных.

    С октября строительные компании смогут заказывать специальные смарт-карты для своих сотрудников.Фото: Андрас Кралла
    Время, проведенное сотрудниками на стройке, необходимо будет отслеживать с помощью смарт-карт, информирует Äripäev.
    «На стройке могут работать только люди, прошедшие соответствующую подготовку, о которых генподрядчик и государство имеют четкое представление и которым выплачивается достойная заработная плата», — поясняет Сийм Тамм, руководитель проекта Налогово-таможенного департамента.
    С октября строительные компании смогут заказывать специальные смарт-карты для своих сотрудников. После этого им следует начать учет рабочего времени сотрудников в среде электронных услуг Налогово-таможенного департамента.
    «Это дает работнику чувство уверенности в том, что его рабочее время правильно учтено и что, помимо того, все требуемые налоги уплачены государству. Мы же таким образом получаем различные данные, на основе которых алгоритмы находят аномалии, помогают выявить налоговые риски и направить дорогостоящие аудиторские ресурсы в нужные места», — делится подробностями Тамм.
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    25 сентября 2023
    Подсказка: новые требования для строительных компаний
    Новые требования касаются только крупных строительных работ – то есть таких, предполагаемая продолжительность которых превышает 30 рабочих дней и где одновременно занято не менее 20 человек, либо предполагаемый объем работ превышает 500 человеко-дней.
    Новые требования будут распространяться на крупные строительные работы, которые начнутся с 1 октября 2023 года или после этой даты, а также на крупные работы, которые начаты до 1 октября 2023 года и должны быть завершены 1 октября 2024 года или позднее.
    По данным Налогово-таможенного департамента, ежегодно новые правила будут распространяться примерно на 1000 строительных объектов.
    Первое время налоговики планируют уделять особое внимание консультированию и поддержке строителей.
    «Мы прекрасно понимаем, что для предпринимателей речь идет о новых обязательствах, и конечно же, им нужно время, чтобы к ним привыкнуть», — констатирует Сийм Тамм.
    Подробней о новых требованиях для строительных компаний можно прочитать В НАШЕЙ ПОДСКАЗКЕ.

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