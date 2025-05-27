Объем строительства вырос на 5%

Оба фонда недвижимости, акциями которых я владею, в этом году планируют активно инвестировать. Я постарался выяснить, действительно ли им стоит это делать, учитывая нынешнюю ситуацию на рынке недвижимости. Делаются инвестиции уже на пике или есть еще пространство для роста?