Объем строительства вырос на 5%

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2025 года эстонские строительные предприятия построили в Эстонии и за рубежом на 5% больше, чем в тот же период прошлого года. На внутреннем строительном рынке объем вырос на 3%.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Andras Kralla
В первом квартале строительные предприятия Эстонии выполнили работы на сумму в 752 миллиона евро, из них 546 миллионов составили строительство зданий и 206 миллионов — сооружений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем строительства зданий увеличился на 10%, а сооружений (дороги, мосты, порты, магистральные трубопроводы, линии связи и электропередачи, спортивные площадки и т.д.) сократился на 6%.
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