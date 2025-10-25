Назад 25.10.25, 11:26 Вячеславу Леэдо назначен реальный тюремный срок Таллиннский окружной суд накануне назначил реальный тюремный срок бывшему владельцу Сааремаской судоходной компании Вячеславу Леэдо и другим экс-руководителям предприятия: ранее они были признаны виновными в доведении компании до неплатежеспособности, передает rus.err.ee.

Вячеслав Леэдо.

Foto: Valmar Voolaid

Таллиннский окружной суд отклонил апелляции защиты и оставил в силе обвинительный приговор уездного суда, при этом наказания были ужесточены.

Суд постановил, что Вячеслав Леэдо, Тынис Рихвк и Леннарт Вийкма должны провести два месяца в тюрьме, а остальная часть наказания останется условной в случае, если в течение четырехлетнего испытательного срока они не совершат нового умышленного преступления.

«Решение в законную силу не вступило, в течение 30 дней у сторон есть право подать кассацию в Госсуд», – сообщили в окружном суде.

Обвинение состоит из нескольких частей Первая касается преднамеренного банкротства. Согласно обвинению, в начале 2016 года из компании были выведены миллионы евро, когда SLK приобрела акции фактически обесценившейся компании AS Holostovi Kinnisvarahaldus. За акции было заплачено 5,2 миллиона евро, в то время как их реальная стоимость составляла лишь около миллиона. В этой сделке участвовали Леэдо, Вийкмаа и Рихвк. По словам прокурора, сумма в 5,2 миллиона евро совпадала с остатком на банковском счёте концерна Saaremaa Laevakompanii. Из переписки выяснилось, что Рихвк был вовлечен в планы по покупке акций позже, когда бухгалтер уведомила его об этих планах. На это Рихвк в шутку ответил в сообщении: «Как скоро? Я бы с удовольствием почитал твое описание сделки, чтобы знать, на сколько лет я отправлюсь в тюрьму». Таким образом, Рихвк был поставлен в известность о решении, принятом его же компанией. Вторая часть обвинения касается четырёх паромов: Regula, St. Ola, Kõrgelaid и Harilaid. SLK создала четыре компании, которым передала все четыре парома, после чего эти компании были проданы предприятию, находящемуся под контролем Holostovi Kinnisvarahaldus. Согласно обвинению, эти сделки не были экономически целесообразными и нанесли ущерб материальному положению SLK. Дочерние компании, чьими активами были паромы и их фрахтовые договоры, были проданы за 10 000 евро. Однако, по данным экспертизы, их реальная стоимость составляла около 3 миллионов евро, отметил прокурор. После этого компании были объединены с OÜ Narva-Line, находившейся на стадии ликвидации. Третий эпизод обвинения связан с залогом акций SLK и подделкой гарантийного письма. В начале 2018 года Вячеслав Леэдо организовал создание нового паевого товарищества, находящегося под его контролем, в пользу которого были заложены акции AS Holostovi Kinnisvarahaldus, принадлежащие SLK. При этом новой фирме было дано право распоряжаться заложенными акциями. Согласно обвинению, такой залог не был в интересах SLK. Следователи подозревают, что таким образом пытались усложнить удовлетворение требований кредиторов, если SLK обанкротится. Для оформления залога, согласно обвинению, Леэдо дал указание создать компанию Naive Finants. Прокурор отметил, что название этой компании было выбрано случайно – путем переворота названия бутылки воды Evian, которая находилась на столе.

Для покрытия залогового требования весной 2018 года с одобрения Леэдо было подделано гарантийное письмо с датой 2006 года, согласно которому SLK предоставила AS Saare Finants гарантию на 300 миллионов крон перед OÜ Narva-Line для исполнения обязательств. Затем, согласно обвинению, AS Holostovi Kinnisvarahaldus использовала это поддельное гарантийное письмо для подачи необоснованного иска против SLK. Уездный суд удовлетворил иск и взыскал с SLK 18,9 миллиона евро.

Гражданские иски против SLK подали компании Олава Мийля и Рихарда Томингаса – Paxton Assets, Reyna Trade и Dagenhart.

На обанкротившийся мясоперерабатывающий завод нашелся покупатель

После нескольких неудачных аукционов завод Saaremaa Lihatööstus был куплен нидерландской компанией. Однако, судя по профилю нового владельца, возобновление производства на предприятии маловероятно, писал ранее Äripäev.

Банкротный управляющий Saaremaa Lihatööstus Анне Таммер подтвердила, что производственное подразделение в Курессааре приобрела нидерландская компания Handelsonderneming P.A. van Zutphen BV.

На сайте компании говорится, что Van Zutphen BV покупает, продает и ремонтирует подержанное оборудование и целые производственные линии для пищевой промышленности. Следовательно, интерес покупателя, скорее всего, ограничивается оборудованием предприятия, и маловероятно, что новый владелец намерен возобновлять производство на Сааремаа.

Летом прошлого года Вячеслав и Кристьян Леэдо отмечали, что вложили значительные средства в производство, и оборудование завода относительно новое.

Впервые банкротный управляющий выставил завод Saaremaa Lihatööstus на аукцион в феврале этого года с начальной ценой 4,5 млн евро. Однако покупателей не нашлось, и имущество пришлось выставлять на торги еще семь раз, каждый раз снижая цену.

В последний раз аукцион был объявлен в августе с начальной ценой 1,7 млн евро. Таммер не уточнила, за какую сумму завод в итоге был продан. «Скажем так, цена не была ниже последней стартовой ставки», – отметила она.