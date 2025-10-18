Крупный предприниматель Виктор Сийлатс – о роскоши: «Если предпринимателя не мотивировать, то зачем ему вообще что-то делать?»

Предприниматель Нейнар Сели передал активное управление Estiko своему сыну Кристо, который, по словам отца, оказался даже лучшим руководителем, чем он сам. В передаче «Tippkohtumine» на радио Äripäev Сели рассказал о своих заслугах в бизнесе, службе в Силах обороны и о том, как клюквенные болота помогли ему в жизни.