  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,9
  • 19.10.25, 13:02

Крупный предприниматель Виктор Сийлатс – о роскоши: «Если предпринимателя не мотивировать, то зачем ему вообще что-то делать?»

Покупка качественных товаров и потребление предметов роскоши для успешного предпринимателя — это своего рода благодарность за приложенные усилия и принятые риски, говорит бизнесмен Виктор Сийлатс.
Виктор Сийлатс ценит роскошь, уважает качество, но не рассматривает деньги как самоцель. По его словам, они не принесли бы ему успеха.
  • Виктор Сийлатс ценит роскошь, уважает качество, но не рассматривает деньги как самоцель. По его словам, они не принесли бы ему успеха.
  • Foto: Marko Mumm
«Если предпринимателя этим не мотивировать, то зачем ему вообще что-то делать?» — риторически спрашивает он в эфире передачи радио Äripäev «Tippkohtumine».
В этом году Виктор Сийлатс обошел в ТОПе самых богатых людей Эстонии, например, Вяйно Калдоя, Таави Мадиберка и Йоакима Хелениуса.
