Назад 25.10.25, 11:26 Вячеславу Леэду назначен реальный тюремный срок Таллиннский окружной суд накануне назначил реальный тюремный срок бывшему владельцу Сааремаской судоходной компании Вячеславу Леэдо и другим экс-руководителям предприятия: ранее они были признаны виновными в доведении компании до неплатежеспособности, передает rus.err.ee.

Вячеслав Леэдо.

Foto: Valmar Voolaid

Таллиннский окружной суд отклонил апелляции защиты и оставил в силе обвинительный приговор уездного суда, при этом наказания были ужесточены.

Суд постановил, что Вячеслав Леэдо, Тынис Рихвк и Леннарт Вийкма должны провести два месяца в тюрьме, а остальная часть наказания останется условной в случае, если в течение четырехлетнего испытательного срока они не совершат нового умышленного преступления.

«Решение в законную силу не вступило, в течение 30 дней у сторон есть право подать кассацию в Госсуд», – сообщили в окружном суде.

Для покрытия залогового требования весной 2018 года с одобрения Леэдо было подделано гарантийное письмо с датой 2006 года, согласно которому SLK предоставила AS Saare Finants гарантию на 300 миллионов крон перед OÜ Narva-Line для исполнения обязательств. Затем, согласно обвинению, AS Holostovi Kinnisvarahaldus использовала это поддельное гарантийное письмо для подачи необоснованного иска против SLK. Уездный суд удовлетворил иск и взыскал с SLK 18,9 миллиона евро.

Гражданские иски против SLK подали компании Олава Мийля и Рихарда Томингаса – Paxton Assets, Reyna Trade и Dagenhart.

На обанкротившийся мясоперерабатывающий завод нашелся покупатель

После нескольких неудачных аукционов завод Saaremaa Lihatööstus был куплен нидерландской компанией. Однако, судя по профилю нового владельца, возобновление производства на предприятии маловероятно, писал ранее Äripäev.

Банкротный управляющий Saaremaa Lihatööstus Анне Таммер подтвердила, что производственное подразделение в Курессааре приобрела нидерландская компания Handelsonderneming P.A. van Zutphen BV.

На сайте компании говорится, что Van Zutphen BV покупает, продает и ремонтирует подержанное оборудование и целые производственные линии для пищевой промышленности. Следовательно, интерес покупателя, скорее всего, ограничивается оборудованием предприятия, и маловероятно, что новый владелец намерен возобновлять производство на Сааремаа.

Летом прошлого года Вячеслав и Кристьян Леэдо отмечали, что вложили значительные средства в производство, и оборудование завода относительно новое.

Впервые банкротный управляющий выставил завод Saaremaa Lihatööstus на аукцион в феврале этого года с начальной ценой 4,5 млн евро. Однако покупателей не нашлось, и имущество пришлось выставлять на торги еще семь раз, каждый раз снижая цену.

В последний раз аукцион был объявлен в августе с начальной ценой 1,7 млн евро. Таммер не уточнила, за какую сумму завод в итоге был продан. «Скажем так, цена не была ниже последней стартовой ставки», – отметила она.