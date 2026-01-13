Назад 13.01.26, 08:57 Если не вмешаться, рынок действительно все решит – только не в нашу пользу Норвежская Stansefabrikken, выбирая площадку в Балтии для размещения производственных линий, публично фиксировала, что после изучения вариантов Литва показалась лучшей, а возможностей там больше, чем у других балтийских стран, включая Эстонию. Это не приговор для нас - это диагноз конкуренции, считает журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.

Андрей Деменков.

Foto: Личный архив

В последние годы в Эстонии все чаще поглядывают на Литву с определенной завистью. Экономика южных соседей, пока мы телепались в рецессии, продолжала расти и все увереннее обходит нашу по уровню развития. Одна из ключевых причин – промышленная политика, которой у нас, по сути, нет.

Политики Эстонии привыкли гордиться цифровой витриной – и часто считают, что этого достаточно. Но заводы и сборочные линии приходят не туда, где красивее легенда о стартапах, а туда, где меньше трения: быстрее решения, понятнее правила, надежнее инфраструктура. Литва эту логику приняла и действует как магнит для индустриальных проектов. А Эстония все еще слишком часто надеется, что рынок все сделает сам.

Долгое время эта модель казалась рациональной: государство отвечает за общие правила игры, а дальше экономика сама выбирает, куда течь капиталу. Такая логика отлично работала в сферах, где входной барьер невысок, а масштабирование происходит быстро – в сервисах, ИТ и цифровых продуктах. Но промышленность живет по другим законам.

Статья продолжается после рекламы

Здесь решают не декларации о лидерстве и не презентации про инновации, а способность быстро и предсказуемо собрать проект на земле: площадка, сети, разрешения, кадры, энергия – и все это в понятные сроки и без ощущения, что инвестор попадает в бесконечный квест. Рынок не построит завод У нас гордятся «легкостью ведения бизнеса», но стараются не замечать, что крупная промышленная инвестиция редко происходит сама. Завод не возникает из воздуха даже в самой либеральной экономике. Его нужно собрать из десятков решений, и значительная их часть лежит в плоскости государства и самоуправления: планировки, экологические процедуры, сроки согласований, подключения к электричеству и газу, дороги и логистика, профобразование, миграционные режимы под рабочие специальности. На деле чаще происходит другое: проект ушел туда, где условия умеют упаковывать быстрее и убедительнее. В Эстонии же по умолчанию считается, что любые целевые меры похожи на «программы», а программы у нас не любят. Не потому, что кто-то боится выбирать победителей, а потому что сильна вера: чем меньше государство трогает экономику, тем лучше. Это хорошая философия для многих сфер. Но в промышленности она превращается в удобную отговорку: если проект не пришел, значит он «нам не был нужен» или «не подошли условия». На деле чаще происходит другое: проект ушел туда, где условия умеют упаковывать быстрее и убедительнее. Литва играет в индустрию как в профессию Самый показательный сигнал прилетел не из статистики, а из реальных решений компаний. Норвежская Stansefabrikken, выбирая площадку в Балтии для размещения производственных линий, публично фиксировала, что после изучения вариантов Литва показалась лучшей, а возможностей там больше, чем у других балтийских стран, включая Эстонию. Это не приговор Эстонии. Это диагноз конкуренции: инвестор смотрит на сумму возможностей и на степень трения, а не на наши легенды о том, как у нас удобно жить стартапу. Почему Литва в этой игре выглядит сильнее? Потому что она относится к индустриальным проектам как к повторяемой задаче. Там выстраивают «дорожки» для инвесторов, индустриальные зоны, сопровождение, инфраструктуру, ускорение процедур. Не всегда идеально, но системно. Смысл прост: промышленность не должна каждый раз упираться в стену «ну вы подождите, так устроен процесс». Процесс должен быть настроен под скорость. И если рядом сосед проводит успешную индустриальную политику, тебе сам бог велел делать то же самое: это повышает привлекательность региона в целом, формирует цепочки поставок и рынок труда, а заодно позволяет конкурировать за проекты внутри региона, делая более точные предложения. Когда сосед строит индустриальную машину, можно либо встроиться в этот поток и откусывать свою долю, либо остаться красивой витриной, мимо которой проезжают грузовики. Даже Латвия сумела перехватить знаковый проект Литва показывает силу системы, а Латвия – уязвимость Эстонии: проекты можно терять, даже если сосед-конкурент не считается промышленным лидером. И тут полезно развенчать еще одну иллюзию. Иногда у нас спорят так, будто «Эстония сильнее Латвии, значит Латвия - нам не конкурент». Но конкуренция за промышленность идет не между абстрактными ее долями в ВВП. Она идет за конкретные проекты. Горячие новости 10.01.26, 15:05 В Таллинне закрывается известный ночной клуб 12.01.26, 06:00 Нарвский завод покоряет Европу: «У нас даже уборщица настолько квалифицирована, что может заменить оператора» 10.01.26, 12:58 Таинственная финско-эстонская компания уверяет, что изобрела Святой Грааль. Весь мир ждет доказательств KM 07.01.26, 13:03 Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Статья продолжается после рекламы

Даже Латвия, которую редко приводят как образец успешной индустриальной политики, сумела перехватить у Эстонии знаковый проект. В истории Fibenol решающим оказалось не «у кого промышленность больше», а у кого предложение и сопровождение для инвестора выглядели более убедительно и менее рискованно. И это особенно неприятный сигнал: если у тебя начинают забирать проекты даже те, кого ты не воспринимал как сильного конкурента, значит проблема не в случайности. Значит, твой режим работы с индустриальными инвестициями слабее, чем ты сам о себе думаешь.

Именно поэтому Stansefabrikken и Fibenol важно ставить рядом. Литва выигрывает конкуренцию в лоб. Латвия показывает, что для перехвата проекта не обязательно быть лидером индустрии – достаточно быть практичнее, быстрее и голоднее.

Промполитика как сервис, а не как лозунг

Эстонии не нужна промышленная политика в стиле XX века. Нам ни к чему «назначать отрасли» и раздавать обещания. Нам нужна промышленная политика как сервис: набор инструментов, который снижает противодействие для индустриальных проектов и делает их предсказуемыми.

Что это значит на практике?

Необходим быстрый коридор для крупных проектов с понятными сроками и персональной ответственностью. Инвестор должен понимать, что процедура не превращается в бесконечный сериал, где каждый эпизод длится полгода.

Нужны подготовленные площадки и сети. Земля, электричество, логистика, индустриальные парки, где не надо заново строить инфраструктуру и договариваться с миром о том, что завод вообще имеет право существовать.

Нужны кадры. Не только айтишники. Любой современный завод требует инженеров, техников, операторов, наладчиков, логистов. Это системная связка профобразования и предприятий, плюс разумная миграционная настройка под дефицитные специальности.

Потребуются энергия и предсказуемость издержек. Промышленность не верит в красивую идеологию. Она верит в счет и в правила, которые не меняются каждые полгода.

Статья продолжается после рекламы

И самое главное: мы должны перестать представлять промышленность как что-то вчерашнее. В XXI веке завод – это не антипод инноваций. Это место, где инновации становятся товарами, экспортом и зарплатами.

Эстония может оставаться цифровым лидером и одновременно наращивать индустриальную базу. Это не взаимоисключающие вещи. Но для этого надо признать простую реальность: рядом соседи уже играют в индустриальные инвестиции профессионально. И если мы продолжаем рассчитывать, что рынок все решит сам, рынок действительно все решит – только не в нашу пользу.

Цифровая витрина сама по себе бюджет не кормит: его кормят экспорт, производительность и длинные цепочки добавленной стоимости.