Портфель инвесторов вырос: к отелю у аэропорта добавлен Oru Hub Hotel

Предпринимательница из Нарвы Ольга Краузе перебралась с семьей в Норвегию и купила там старый отель Terråk Gjestegård в прибрежном городке Террок, где живут чуть более пятисот человек. За пару лет она привела гостиницу в порядок и собирается возить к себе из Германии рыбаков, а из Эстонии – яхтсменов и тех, кто хочет подлечить нервы, глядя на фьорды.