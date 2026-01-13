Портфель инвесторов вырос: к отелю у аэропорта добавлен Oru Hub Hotel

Предпринимательница из Нарвы Ольга Краузе перебралась с семьей в Норвегию и купила там старый отель Terråk Gjestegård в прибрежном городке Террок, где живут чуть более пятисот человек. За пару лет она привела гостиницу в порядок и собирается возить к себе из Германии рыбаков, а из Эстонии – яхтсменов и тех, кто хочет подлечить нервы, глядя на фьорды.
«Из-за войны в Украине нам пришлось отказаться от названия St. Petersbourg»
За 25 лет работы в гостиничном бизнесе управляющий The Burman Антон Ёлкин настолько хорошо изучил все тонкости этой сферы, что спустя всего полгода после открытия его отель получил два «ключа» от путеводителя Michelin Guide, пять звезд с отметкой Superior и был признан в этом году одним из пяти лучших новых отелей в мире.
В Раквере на туристической конференции прошла панельная дискуссия о том, где пролегают границы гостеприимства и чего на самом деле ждут клиенты от сервиса. Прозвучали истории о требованиях, которые порой кажутся просто невероятными.