Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,09%316,46
  • OMX Riga0,13%928,68
  • OMX Tallinn0,15%2 075,38
  • OMX Vilnius0,28%1 391,69
  • S&P 5000,16%6 977,27
  • DOW 300,17%49 590,2
  • Nasdaq 0,26%23 733,9
  • FTSE 100−0,02%10 138,78
  • Nikkei 2253,1%53 549,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,77
  • OMX Baltic0,09%316,46
  • OMX Riga0,13%928,68
  • OMX Tallinn0,15%2 075,38
  • OMX Vilnius0,28%1 391,69
  • S&P 5000,16%6 977,27
  • DOW 300,17%49 590,2
  • Nasdaq 0,26%23 733,9
  • FTSE 100−0,02%10 138,78
  • Nikkei 2253,1%53 549,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,77
  • 13.01.26, 14:15

Портфель инвесторов вырос: к отелю у аэропорта добавлен Oru Hub Hotel

Владельцы отеля Ülemiste у Таллиннского аэропорта, купленного ими четыре года назад, теперь приобрели и расположенный у Певческого поля Oru Hub Hotel.
В расположенном рядом с Таллиннским Певческим полем отеле Oru Hub Hotel – 55 номеров.
  • В расположенном рядом с Таллиннским Певческим полем отеле Oru Hub Hotel – 55 номеров.
  • Foto: Erakogu
Новыми владельцами стали Янно Рокк (50%) и Марко и Джанклаудио Цуккелли (50%).
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Интервью
  • 19.12.25, 06:00
Нарвитянка держит отель у фьорда в Норвегии – для немецких рыбаков и уставших мужчин из Эстонии
Предпринимательница из Нарвы Ольга Краузе перебралась с семьей в Норвегию и купила там старый отель Terråk Gjestegård в прибрежном городке Террок, где живут чуть более пятисот человек. За пару лет она привела гостиницу в порядок и собирается возить к себе из Германии рыбаков, а из Эстонии – яхтсменов и тех, кто хочет подлечить нервы, глядя на фьорды.
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
Компания Bombay Group, недавно открывшая роскошный отель и казино в Старом городе Таллинна, объявила о сокращении более ста человек.
Новости
  • 11.11.25, 06:00
Управляющий самого титулованного таллиннского отеля: решайте проблему клиента сразу, его отзыв в интернете останется навсегда
«Из-за войны в Украине нам пришлось отказаться от названия St. Petersbourg»
За 25 лет работы в гостиничном бизнесе управляющий The Burman Антон Ёлкин настолько хорошо изучил все тонкости этой сферы, что спустя всего полгода после открытия его отель получил два «ключа» от путеводителя Michelin Guide, пять звезд с отметкой Superior и был признан в этом году одним из пяти лучших новых отелей в мире.
Новости
  • 02.11.25, 12:51
Невероятные требования туристов: выключите пение птиц и дайте номер телефона осла
В Раквере на туристической конференции прошла панельная дискуссия о том, где пролегают границы гостеприимства и чего на самом деле ждут клиенты от сервиса. Прозвучали истории о требованиях, которые порой кажутся просто невероятными.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.01.26, 06:00
Нарвский завод покоряет Европу: «У нас даже уборщица настолько квалифицирована, что может заменить оператора»
2
Новости
  • 12.01.26, 08:57
Налогово-таможенный департамент действует все более системно: схемы, которые удалось прикрыть
3
Новости
  • 10.01.26, 12:58
Таинственная финско-эстонская компания уверяет, что изобрела Святой Грааль. Весь мир ждет доказательств
4
Новости
  • 10.01.26, 15:05
В Таллинне закрывается известный ночной клуб
5
Новости
  • 11.01.26, 13:15
Олег Гросс организует ежегодный корпоратив, который соберет мегазвезд и 4000 гостей
6
Эпицентр
  • 09.01.26, 06:00
Погорельцы в Старом Таллинне: хозяева Tbilisi не унывают несмотря на огненный новогодний финал

Последние новости

Новости
  • 13.01.26, 15:42
Таллинн готовит бюджет на 1,3 млрд евро и возьмет кредиты на инвестиции
Новости
  • 13.01.26, 14:15
Портфель инвесторов вырос: к отелю у аэропорта добавлен Oru Hub Hotel
Новости
  • 13.01.26, 13:30
Зеленый свет для Liven: на Кадака появится квартал на 400 квартир
Новости
  • 13.01.26, 13:22
Скончался бывший политик и многолетний руководитель Eesti Loto Хейки Краних
Новости
  • 13.01.26, 12:56
Израильские компании осенью начнут строить в Нарве новую электростанцию для Enefit Industry
Новости
  • 13.01.26, 12:04
«Мы сейчас где-то на 37-м километре»: убытки T1 – в прошлом, через пару лет центр выставят на продажу
Биржа
  • 13.01.26, 11:19
TextMagic потеряла выручку из-за валютных колебаний
Новости
  • 13.01.26, 10:51
В Балтийском море фиксируется рекордное количество помех в системах позиционирования судов

Сейчас в фокусе

В прошлом году Налогово-таможенный департамент предотвратил больший налоговый ущерб, чем доначислил налогов.
Новости
  • 12.01.26, 08:57
Налогово-таможенный департамент действует все более системно: схемы, которые удалось прикрыть
Исполнительный директор InterVac Ирина Короткова показывает образцы продукции – пробирки для различных анализов крови.
Новости
  • 12.01.26, 06:00
Нарвский завод покоряет Европу: «У нас даже уборщица настолько квалифицирована, что может заменить оператора»
Аккумуляторы Donut Lab устанавливаются на электромотоциклы, которые производит расположенная под Таллинном компания Verge Motorcycles. Фото сделано на технологической выставке CES в Лас-Вегасе.
Новости
  • 10.01.26, 12:58
Таинственная финско-эстонская компания уверяет, что изобрела Святой Грааль. Весь мир ждет доказательств
«Перспективы владельцев старой коммерческой недвижимости в долгосрочной перспективе остаются сложными. Особенно тяжелое положение у зданий классов B и C, которые расположены в менее привлекательных районах и отличаются низкой энергоэффективностью», – пишет руководитель по работе с бизнес-клиентами RE Kinnisvara Расмус Тали.
Mнения
  • 12.01.26, 13:29
Эксперт: владельцы старой недвижимости оказались в сложной ситуации
Архивное фото, 2005 год.
Новости
  • 10.01.26, 15:05
В Таллинне закрывается известный ночной клуб
Новогодняя вечеринка OG Elektra соберет полный зал в спортивном комплексе Раквере.
Новости
  • 11.01.26, 13:15
Олег Гросс организует ежегодный корпоратив, который соберет мегазвезд и 4000 гостей
Constellation Energy заключила с Microsoft 20-летний контракт на поставку электроэнергии и в связи с этим перезапустит АЭС «Три-Майл-Айленд».
Инвестор Тоомас
  • 12.01.26, 15:21
Инвестор Тоомас: бум строительства дата-центров подсказал интересную инвестиционную идею
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026