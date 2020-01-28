Национальный архив – открыт 24/7

Третьего марта этого года исполняется сто лет со дня, когда семеро первопроходцев приступили к созданию национальной архивной системы, то есть к сведению в единую систему письменного исторического наследия. «Их детище с 1920 года росло на ветрах государственных переворотов и общественных катаклизмов, получив иностранное имя «национальный архив» (rahvusarhiiv)», – заметил государственный архивариус Прийт Пирско.

Архивные площади хранилища нового здания Национального архива Noora, построенного в 2017 году, составляют около 43 000 кв.м Фото: Национальный архив

Теперь на расстоянии клика от любого компьютера или смарт-устройства находятся более 20 миллионов оцифрованных архивных документов, 600 000 фотографий, около 55 000 исторических географических карт, более 4700 фильмов и 1300 аудиозаписей. Коллекции Национального архива способны заинтересовать людей любого возраста – как профессионалов, так и любителей, как внутри страны, так и в любой точке планеты.

Архив в водоворотах истории

В то время как в мире история архивного дела охватывает до трех тысячелетий истории человечества, первый сохранившийся эстонский письменный источник относится к середине XIII века. Основа старейшей части самого Национального архива была заложена согласно архивным традициям прибалтийских немцев. Собственное архивное дело в Эстонии создавалось в 1920–1939 годах, и важными точками отсчета в нем служат принятие в 1935 году первого Закона об архивах и создание в 1938 году профессиональной организации.

В ходе советизации прежние принципы работы были разрушены, доступ к архивам можно было получить только в исключительных случаях, большинство архивных документов были засекречены. Например, с 1941 года в архивах ЭССР были запрещены генеалогические исследования, то есть поиск родственников. Ситуация изменилась во второй половине 1980-х годов, когда в условиях перестроечной оттепели архивы начали постепенно открываться. Второй Закон об архивах Эстонии, принятый в 1998 году, окончательно избавил архивное дело от следов советского влияния и одновременно очертил основы деятельности коммерческих архивов.

«Можно смело утверждать, что провести реформу собственности по плану премьер-министра Марта Лаара не удалось бы, если бы мы не сохранили архивные данные. К счастью, большая часть этих архивов во время Второй мировой войны уцелела», – сказал Пирско и добавил, что роль свой вклад в проведение реформы собственности внес и упорный труд сотрудников архива.

Государственный архивариус Прийт Приско указывает на советское документальное наследство, которое в новом здании хранится в современных условиях и вызывает заметно растущий интерес. Фото: Вяйну Розенталь

Цифровая революция в архивном деле

По словам Пирско, новое тысячелетие ознаменовалось революцией как в управлении архивами, так и в их использовании. Начиная с 2005, года стало возможно ознакомиться с архивным источником с домашнего компьютера, в результате чего количество посетителей архива моментально увеличилось в десять раз. Одновременно открылся онлайн-доступ и к историческим фильмам, аудиозаписям, фотографиям и картам и началась передача в Национальный архив современных, изначально цифровых документов. К 2010 году пользование услугами Национального архива увеличилось в сто раз.

В последнее десятилетие неуклонно росли объемы оцифровки аналоговых носителей и прием изначально цифровых данных. С 2012 года третий по порядку Закон об архивах создал оптимальные правовые условия для перехода на цифровой документооборот и управление архивами.

«На нынешнем этапе развития эстонского архивного дела можно утверждать: если архивного источника нет в интернете, значит, его и не существует», – сказал Пирско. «За год Национальным архивом регистрируется 1,5 миллиона посещений, и 99,5 процентов из них происходят в интернете».

Знаковым событием для Национального архива стало открытие его главного здания Noora в Тарту в феврале 2017 года. «96 лет спустя после первого заседания архивной комиссии документы нашей земли и народа наконец хранятся в надлежащих условиях», – прокомментировал Пирско. «Главное, теперь мы снова способны принимать и хранить новые поступления как в бумажном, так и в цифровом формате. Мы можем спокойно принимать новые документы, по крайней мере, еще десять лет».

Чем характеризуется архив цифровой эпохи? ● Позволяет применять современную методику оценки для установления архивной ценности информации. ● Все рабочие процессы перенесены в электронную среду (обслуживание клиентов, сотрудничество с учреждениями). ● Создает инфраструктуру для оцифровки аудиовизуального наследия и хранения исходных материалов фильмов. ● К описанию архивных источников привлекаются волонтеры (четыре проекта сотворчества с 2014 года). ● В число основных задач архива вошла архивная педагогика. ● Для обмена архивной информацией используются возможности социальных сетей. ● Расширяется внутреннее и международное сотрудничество.

История предприятия тоже часть истории

Национальный архив пополняет свое собрание, руководствуясь современной теорией оценки, согласно которой основным критерием является общественная значимость организации или лица, исполняющих публичные задачи. Но если в случае государственного сектора состав достойной архива информации заведомо известен, то в случае частного сектора это не так. Поэтому Национальный архив, приурочив проект к 100-летию Эстонской Республики, запустил юбилейную кампанию по сбору архивных данных «Эстонские компании – 100». Мессидж проекта для частных компаний состоит в том, что архивные данные частного сектора – от предприятий, начавших работу еще в 1990-е, и до стартапов – достойны сохранения в архиве.

«Успех страны зависит от вклада предприятий, история экономики Эстонии не может не включать историю предпринимательства», – сказал Пирско. «Мы хотим, чтобы предприниматели осознали, что они тоже создают архивные ценности. Национальный архив стремится сделать все возможное для того, чтобы предпринимательская деятельность составила часть письменной памяти нашего общества. Мы приглашаем компании к сотрудничеству, принимая в архив документы раннего периода их деятельности, будь то на бумаге или в цифровом виде». По его данным, на сегодня уже налажены рабочие контакты почти с 50 частными компаниями.

Прийт Пирско , государственный архивариус Успех страны зависит от вклада предприятий, история экономики Эстонии не может не включать историю предпринимательства.

Высоко ценится вклад волонтеров

Если десять лет назад участие энтузиастов-добровольцев в подробном описании архивных источников казалось революционной идеей, сегодня это сотворчество стало частью повседневной работы Национального архива, сказал Пирско.

Первый совместный творческий проект стартовал в 2014 году, когда сотни любителей архивного дела начали вводить в систему имена эстонцев, участвовавших в Первой мировой войне. В рамках второго подобного проекта в электронный архив были внесены жители Тарту середины XIX века вместе с их адресами. Текущие проекты предоставляют каждому желающему возможность внести свой вклад в архивацию документов по судебным делам из производства волостных судов или в установление личности участников Войны за независимость.

С помощью инициативных общин в разных уголках Эстонии – деревень, волостей, сообществ и т.д. – выложены в интернет принадлежащие им фотодокументы. Теперь Национальный архив максимально активно задействует социальные сети и другие платформы, работающие с интересными историческими источниками, например, при показе архивного кино или организации кураторских выставок, лекций и семинаров. В рамках сотрудничества со школами Национальный архив помогает в изготовлении тематических учебных материалов, проводит в архиве уроки и экскурсии, помогает создавать студенческие фильмы и участвует в программе «Пригласи архив в школу». В контексте образования для взрослых есть очень популярные уроки расследования, набирают популярность электронные курсы.