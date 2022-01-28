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31 января 2022 в 8:35 Поделиться:









Производителю светильников Glamox 30 лет: результаты и готовность к новым свершениям

Вальдо Руул, член правления и директор по продажам Glamox AS

Компания Glamox AS, производитель комплексных решений освещения, работает на эстонском рынке уже 30 лет. По словам Вальдо Руула, члена правления и директора по продажам компании, поставляющей промышленные светильники по всему миру, в бизнесе идут в зачет прежде всего результаты и готовность к новым временам.

«Мы довольны результатами последних лет, за время кризиса у нас увеличились и оборот, и численность сотрудников, портфель пополнился многими новыми продуктами, знаменующими очередной важный этап развития компании, – говорит Руул, – Думаю, секрет успеха Glamox – годы стабильного роста и готовность изменяться в гармонии с потребностями и тенденциями рынка. Об уровне местного предприятия и его значении для группы компаний, среди прочего, свидетельствует тот факт, что в правление норвежской материнской фирмы, которой в этом году исполнится 85 лет, уже пять лет входит эстонец, хотя до этого правление составляли исключительно норвежцы».

AS Glamox – компания, основанная в 1992 году норвежским концерном Glamox совместно с AS Harju Elekter, которая с 2000 года на 100% принадлежит группе Glamox. В первые годы деятельности компания, помимо светильников, производила электрические радиаторы, но 22 года назад это направление было продано партнерской фирме. Сегодня на заводе Glamox в Кейла работает около 300 сотрудников. Порядка 97% продукции экспортируется по всему миру, поскольку она соответствует всем европейским стандартам, а многие светильники одобрены и для американского рынка.

Клиенты Glamox – это конечные потребители сектора В2В и дистрибьюторы электротоваров европейского уровня, а также архитекторы, дизайнеры интерьеров и проектировщики. Производство нацелено на два сегмента: судоходство и наземное строительство, включая объекты здравоохранения и промышленности, общественные учреждения, магазины и наружное освещение.

Промышленное освещение — очень широкая отрасль, требующая работы систем в разных условиях, от холодильных камер и литейных цехов до взрывоопасной среды. Кроме того, компания снабжает электронную промышленность, где недопустим электростатический заряд, и пищевую промышленность, где система освещения должна быть устойчива к влаге и брызгам. Промышленности требуется освещение для точных работ. Например, токарный станок, помимо общего освещения, должен быть оснащен достаточным местным освещением с четкой цветопередачей и устойчивостью к интенсивной эксплуатации.

Glamox дает на все свои светильники пятилетнюю гарантию. «Мы можем обещать такой срок, потому что предварительно тестируем все материалы и компоненты в своей лаборатории. Например, проверяем светильники на стойкость к коррозии, плюсовым и минусовым температурам холодильника, на электромагнитную совместимость, проводим водные и вибрационные испытания», – рассказывает Руул. Сегодня срок службы светильника составляет уже 100 000 часов. При круглосуточной работе это означает 8 760 часов работы за год, итого срок службы 11 лет. И более 20 лет при 10-часовой работе! И даже тогда светильники не гаснут, а продолжают работать, хоть и с меньшей интенсивностью.

Glamox предлагает вариант обмена ламп «старое на новое», при этом на существующие кабели монтируют новые экономичные LED-светильники со значительно лучшими характеристиками. Замена традиционных 450-ваттных светильников на 150-ваттные дает трехкратную экономию энергии. Кроме того, предусмотрена система дистанционного управления, с помощью которой можно настроить светильники и на автоматический режим, управляемый присутствием людей и солнечного света. При сегодняшних ценах на электроэнергию срок окупаемости такой системы относительно невелик.

Инновационные решения на основе биологии человека

Плохое освещение на рабочем месте может вызывать напряжение глаз и физический дискомфорт, поскольку тело начинает компенсировать плохие условия за счет нездоровых положений. А это значит, что освещение на рабочем месте влияет на производительность труда, здоровье и самочувствие. «Все более популярным становится настроенное на человека освещение, которое имитирует суточные изменения естественного света, — утром оно теплое, днем становится ярче и холодней, а к вечеру снова уютным. Это способствует повышению активности и внимания сотрудников», – рекомендует Руул.

Он заметил, что конкурентные преимущества Glamox – это прежде всего технические решения и отличное ноу-хау, но также внимание к мелким деталям, таким как дистанционное управление и подробная документация на эстонском языке. И, конечно, большое преимущество дает производство на месте, обеспечивая точность и скорость поставки.

По словам Руула, он очень гордится своей командой, которая разрабатывает и производит осветительные приборы в соответствии с потребностями клиентов. «Только с такой командой можно поддерживать уровень и увеличивать продажи! Переход от традиционных светильников к светодиодным произошел быстро, всего за 2–3 года. Было непросто перекраивать имеющиеся проекты и убеждать клиентов предпочесть новое решение. Но мы получили много положительных отзывов: клиенты довольны, что не попали в ценовую ловушку и получили качество на долгие годы».