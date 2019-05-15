Аракас: рынку коммерческой недвижимости стран Балтии есть куда развиваться

Девелопер сравнил показатели наших рынков со скандинавскими и сделал математический вывод.

Фото: Рауль Меэ

Совладелец и исполнительный директор EfTEN Capital AS Вильяр Аракас написал в корпоративном блоге следующее:

«Ежегодный объём сделок на рынках стран Балтии - миллиард евро. В Польше он в прошлом году равнялся 7,2 миллиарда евро, в Финляндии - 7,8 миллиарда, в Швеции - 15,1 миллиарда. Поскольку это разные страны по численности населения и уровню развития, ничего не остаётся как поделить объём рынка на количество жителей. Получится, что в Швеции и Финляндии объём рынка равняется 1510 и 1420 евро на одного жителя, в Польше - 187 евро, в странах Балтии - 165 евро. Объём рынка на душу населения в странах Балтии получается в 9 раз меньше, чем в скандинавских странах.

Однако ВВП на душу населения в странах Балтии только в 3 раза меньше, чем в Швеции и Финляндии. О чём это нам говорит? О том, что на рынке коммерческой недвижимости мы боремся с архитектурным наследием коммунистических времён, в которое невозможно инвестировать. Интерес международных фондов к нашему региону в несколько раз ниже, чем мог бы. В Финляндии, например, две трети объёма всего рынка находятся в руках фондов.

Один представитель немецкого бизнеса точно отметил, что из Берлина главными проблемами балтийских рынков видится то, что они находятся с другой стороны Польши и слишком раздроблены с точки зрения рынка. С другой стороны, плюсом наших стран является стабильный курс валюты (благодаря членству в еврозоне). Самая высокая доходность коммерческой недвижимости еврозоны наблюдается именно в странах Балтии.

Поскольку орда институциональных инвесторов не хлынула в страны Балтии (за исключением единичных случаев), это даёт большие возможности местным инвесторам. Эту нишу собирается заполнить и EfTEN Real Estate Fund III. Мы проводим пятую публичную эмиссию акций».