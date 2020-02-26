Передовая ДВ: Китай как угроза и возможность

Хотя служба внешней разведки Эстонии в своём ежегодном обзоре грозящих стране угроз ритуально посвятила львиную долю аргументов России, специального внимания удостоился также Китай.

При этом в умах и анализах специалистов как раз Китай всё больше и больше занимает ведущее место. А премьер-министр Юри Ратас отреагировал фразой: «Китай - это не угроза, а возможность». В чём же дело? Разумеется, не только и даже не столько в том, что США во главе с Дональдом Трампом ополчились на китайскую компанию Huawei в связи с её стремлением задавать тон в распространении в мире интернета 5G. (Хотя в связи с этим несколько обескураживает подписанное Ратасом и американс­ким вице-президентом Майклом Пенсом соглашение, в сущности, направленное против китайской компании). Дело в явно обозначившейся глобальной конкуренции между Китаем и США в экономической сфере.