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    Передовица ДВ: амбиции не оправдывают жертв – ни человеческих, ни экономических

    Фото: Антти Веэрмаа

    Страны, которые не могут (или не хотят) урегулировать свои отношения мирным путём превращают в жертв простых людей – по все стороны границ и на многих уровнях. Это не только экономический ущерб. Никакие амбиции не стоят жизней, пишут ДВ в передовице.

    Запад объявил первые санкции против России, но насколько жёсткими будут дальнейшие взаимные ограничения, зависит от развития ситуации. Если эскалация продолжится, вырастет и масштаб санкций. Здесь важно понимать, что «санкции против России» - это на самом деле ограничения, накладываемые на западные же компании - ведь это им придётся отказаться от поставок и клиентов, будь на то политическая воля. И чем большего эффекта захотят добиться политики, тем больший ущерб понесут предприниматели. Бизнес становится инструментом в игре, вступать в которую не желал и с правилами которой не соглашался. Как известно, предпринимателям близки совсем другие правила - это принципы взаимной выгоды, свободы и сотрудничества.
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