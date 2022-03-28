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    Переведем частный сектор за три года на э-счета!

    Андрус Каарелсон, исполнительный руководитель Unifiedpost Eesti.

    В прошлом году предприниматели спрашивали: зачем мне э-счет? То же самое спрашивают они и сегодня, ведь как показывает свежее исследование Ernst & Young, информированность о связанной с э-счетами пользе по-прежнему низкая, и давление здесь оказывает только государство, пишет Андрус Каарелсон, исполнительный руководитель Unifiedpost Eesti. Но могли бы мы взять пример с государства, стать и в частном секторе более зелеными и эффективными и перейти к 2025 году на э-счета?

    В период большой инфляции для предприятий очень важным является повышение эффективности работы и передача части функций работников информационным системам. Заведующий отделом развития экономического программного обеспечения Государственного центра вспомогательных услуг Марек Ильвес приводит очень красноречивую цифру: возложенная в 2019 году на предпринимателей обязанность отправлять государственным учреждениям за товары и услуги только э-счета довела их долю к настоящему времени почти до 100%. Экономим время, деньги и окружающую среду и выражаем благодарность нашему цифровому государству за этот инновационный шаг.

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