Памяти академика Бронштейна: ушла эпоха

9 апреля не стало известнейшего эстонского экономиста, академика Михаила Лазаревича Бронштейна. 23 января ему исполнилось 99 лет. Впервые на его день рождения не собирались члены семьи и близкие друзья – накануне академику стало резко плохо. Он ушел из жизни через 2 месяца и 16 дней.

Академик Бронштейн по жизни и в науке был реформистом - он не любил ломать, но хотел и умел перестраивать. Фото: Эрик Прозес

Время быстротечно. Оно стремительно стирает имена своих прежних героев. Наверное, чтобы освободить место для новых? Но ушедшие продолжают жить в памяти тех, кто их знал при жизни. Академик Бронштейн - один из тех, я бы сказал, самых немногих, о ком добрая память будет сохраняться еще очень долго.

С кончиной Бронштейна закончилась эпоха могучей кучки тартуских профессоров и академиков, спаянных не только талантом, убеждениями, но и человеческой дружбой. Все они были ленинградцами, очутились в Тарту по причине для них трагической, но, как оказалось, счастливой для Эстонии и Тартуского университета – безобразной антисемитской кампании 1949 года, развязанной окружением Сталина в борьбе за власть.

Давно в мире ином главный заводила профессорского кружка Рэм Блюм. Нет с нами Ю.М. Лотмана. Ушли из жизни профессор Л.Н. Столович и академик Виктор Пальм. Недавно не стало физика, академика Ч.Б. Лущика.

Судьбой было предначертано стать замыкающим в этом строю академику Бронштейну. Каким он сохранится в нашей памяти?

Реформы сельского хозяйства

На второй день великой войны с фашизмом первокурсник Бронштейн уже стоял перед районным военкомом, требуя, чтобы его отправили на фронт. Войну закончил офицером-артиллеристом в Восточной Пруссии, вернулся в Ленинград - грудь в боевых орденах и медалях. С отличием окончил экономический факультет Ленинградского университета и был тут же исключен из реальной жизни как «безродный космополит».

В Тарту оказался по счастливой случайности. Стал первым из эстонских экономистов, защитивших кандидатскую и докторскую по экономике сельского хозяйства. Опять же повезло и ему, и республике, что он оказался на пути человека, 28 лет руководившего всем, что происходило в Эстонии. Этим человеком был первый секретарь ЦК Компартии Эстонии Иван Кэбин.

Можно сказать, что в первой половине 50-х годов прошлого века советы Бронштейна и упрямство Кэбина позволили сохранить эстонское сельское хозяйство, удержать крестьянина на земле, а землю оставить хлеборобной.

Кэбин многое не понимал в том, чем его обязали руководить, но он не стеснялся спрашивать и умел слушать, выбирая самые дельные предложения, не боялся принимать решения и отвечать за них. Можно сказать, что в первой половине 50-х годов прошлого века советы Бронштейна и упрямство Кэбина позволили сохранить эстонское сельское хозяйство, удержать крестьянина на земле, а землю оставить хлеборобной.

Сегодня не всякий вспомнит, что Эстония была первой из союзных республик, перешедшей от натуральной к денежной форме оплаты труда в сельском хозяйстве. Эстония на год заморозила капитальное строительство, чтобы помочь колхозам выкупить технику у ликвидируемых машинно-тракторных станций. И это еще раз сберегло крестьянина-кормильца для земли и страны, который в соседней Латвии в аналогичной ситуации убежал в город.

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Экономист Бронштейн стоял за всеми этими событиями и решениями. Как академический ученый он выступал пионером в разработке теории оценки качества земли, создания земельных кадастров, без чего невозможен переход к цивилизованным рыночным отношениям вообще и в сельском хозяйстве, в частности.

Много сил Бронштейн положил на обоснование новых организационных форм, переводящих в русло системной интеграции сперва на районном, затем на республиканском уровне весь сельскохозяйственный комплекс, позволяя в его границах увязать экономические, технологические и социальные проблемы села – знаменитые агропромышленные объединения.

Академик-социалист

Михаил Лазаревич Бронштейн - признанный сторонник концепции социалистического рынка, которую убедительно разворачивал во время своих блистательных лекций перед поколениями тартуских студентов.

Перестройка открыла перед академиком новые горизонты. Его идеи и выступления обрели всесоюзное признание. В числе ведущих советских экономистов Бронштейн был участником дискуссий с лидером перестройки Михаилом Горбачевым.

По списку Народного Фронта Эстонии в защиту перестройки (таково было полное официальное название) академика Бронштейна избрали на первый (он же и последний) Съезд народных депутатов СССР, где он выполнял обязанности заместителя председателя Комитета по экономической реформе.

По своему мировоззрению академик Бронштейн был социалистом, отличавшимся от большинства антисоциалистов тем, что хорошо понимал, во что верил.

И в постперестроечной независимой Эстонии академик Бронштейн долгое время оставался весьма востребованным специалистом, к мнению которого прислушивались на протяжении 90-х и начала 2000-х годов все разумные эстонские политики.

Известно, что президент Леннарт Мери никогда не скрывал, что был студентом Бронштейна, а Сийм Каллас – аспирантом. Многолетняя дружба и научное сотрудничество связывали Михаила Лазаревича с президентом Арнольдом Рюйтелем.

Живой, остроумный, находчивый Михаил Лазаревич Бронштейн по жизни был победителем, хотя жизнь его не всегда жаловала, тем более баловала.

Вспоминаются тернии, которые пришлось преодолевать при защите докторской диссертации, когда часть расчетов и выводов Бронштейна была украдена каким-то партийным чинушей, пожелавшем на плечах ученого сделать собственную научную карьеру. А скандал со смелым интервью журналу «Ноорус» (1968 г.) «Можешь ли ты поклясться седой бородой Маркса, что ты марксист»? И многое, многое другое.

Научное наследие

Бронштейн по жизни и в науке был реформистом - он не любил ломать, но хотел и умел перестраивать. В становлении рыночных отношений видел средство не ограбления народа, а перехода к рационально организованной социалистической экономике. По своему мировоззрению академик Бронштейн был социалистом, отличавшимся от большинства антисоциалистов тем, что хорошо понимал, во что верил.

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После Михаила Лазаревича Бронштейна остались сотни научных публикаций, в том числе несколько монографий. Необъятное количество публицистических статей, выступлений и интервью (чего стоит один только спор Бронштейна с Горбачевым во время встречи делегации эстонских парламентариев с генсеком на Съезде народных депутатов!). Достигнув годов весьма преклонных, он увлекся написанием стихотворных двустиший – броников, которых насчитывается несколько сотен.

Михаила Лазаревича отличало удивительное жизнелюбие и жизнестойкость. Еще два года назад от с удовольствием совершал длительные пешие прогулки, заглядывал в спортивный зал, старательно выполняя гимнастические упражнения. Казалось, он создан для того, чтобы жить вечно. Да, так оно и есть – в сердцах и памяти тех, кто его знал, помнит и любит.