В Европе всё больше пенсионеров. И Эстония должна этим воспользоваться

Передовая ДВ: интернет – право, но не обязанность
Жители Эстонии привыкли к электронным государственным услугам, и их использование, как правило, не вызывает у нас проблем. Но после того как в страну приехало много беженцев и новых эмигрантов, стало понятно: без удобного офлайн-обслуживания нам не обойтись.
Жители Эстонии привыкли к электронным государственным услугам, и их использование, как правило, не вызывает у нас проблем. Но после того как в страну приехало много беженцев и новых эмигрантов, стало понятно: без удобного офлайн-обслуживания нам не обойтись.