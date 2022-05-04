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    В Европе всё больше пенсионеров. И Эстония должна этим воспользоваться

    Количество туристов старше 60 лет стремительно растет. В этом новые возможности для туристического сектора.Фото: Андрас Кралла

    Эстония может зарабатывать 200 миллионов евро в год, оказывая лучший в Европе сервис для активных пенсионеров, считает преподаватель Пярнуского колледжа Маргрит Кярп.

    Количество людей, которые в ближайшие несколько десятков лет выйдут на пенсию, бьёт все рекорды. По данным ВОЗ, доля людей старше 60 лет вырастет в период с 2015 до 2025 года с 12% до 22% (это те самые дети «беби-бума). К 2030 году каждый шестой будет старше 60 лет. И нужно понимать: эти люди молоды душой, у них есть деньги, и они хотят впечатлений.

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