Mнения

Вадим Новиков

15 июня 2022 в 3:00 Поделиться:









Аналитик: новая Конституция Казахстана может не выполнить своей главной задачи

Вадим Новиков – экономист, эксперт в области антимонопольной политики и прикладной микроэкономики. Фото: Личный архив

Что означали поправки в Конституцию для тех, кто голосовал «за» и «против», объясняет Вадим Новиков – экономист, эксперт в области антимонопольной политики и прикладной микроэкономики, в 2022 году эмигрировавший из России в Казахстан.

Референдум о поправках в Конституцию 2022 года – во многих отношениях нерядовое событие для политической жизни Казахстана. Граждане моложе 45 лет впервые смогли принять в нем участие – последний раз референдум здесь проходил в 1995 году в связи с принятием новой Конституции, которая закрепила переход от парламентской республики к президентской. Позже поправки вносились в Конституцию Республики еще пять раз, однако это делали уже депутаты без прямого обращения к гражданам.