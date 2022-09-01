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Эльконд Либман

1 сентября 2022 в 14:25 Поделиться:









Горбачев – человек, не сумевший опередить время

Михаил Горбачев на Красной площади в 1989 году. Фото: AP Photo/Boris Yurchenko

Умер Михаил Сергеевич Горбачев, последний генсек ЦК КПСС, первый и последний президент СССР. Он совершил то, чего, в общем-то, совершать не намеревался, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Немногие политики становились объектом такого восхищения и такой ненависти, как Горбачев, причем «горбимания» поднялась и разлилась в основном за границей, а волны злобы – на родине. Нет пророка в своем отечестве? Но он и не пророчил того, что свершилось. И будучи (во всяком случае, поначалу) вполне ортодоксальным коммунистом, не был к этому готов.

На каком-то очередном пленуме ЦК КПСС, где пригвождали к позорному столбу тогдашнего председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР Арнольда Рюйтеля за знаменитую программу IME, хозрасчетной Эстонии, Михаил Сергеевич, зачитывая из нее про то, что основой хозяйственной системы Эстонии являются государственная, общественная и, о ужас, частная собственность, недоуменно воскликнул: «За что боролись?»