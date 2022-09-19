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Военно-экономический блог Райво Варе: Путин потерпел в Самарканде поражение

Обозреватель Райво Варе.Фото: Liis Treimann

Кремль получил болезненный опыт на саммите в Самарканде, когда предполагаемые союзники не стали скрывать своего мнения о войне в Украине.

Москва не получила от саммита Шанхайской организации сотрудничества ожидаемого результата в плане поддержки или хотя бы нейтралитета по вопросу агрессии против Украины. Страны Средней Азии теперь находятся в страхе и стремятся избегать зависимости от Москвы, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Самым горячим событием прошлой недели стал ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества в узбекском Самарканде. Не только потому, что китайский лидер Си Цзиньпин отправился туда с первым зарубежным визитом после начала пандемии, но прежде всего из-за того, какие заявления и сигналы были сделаны там в связи с войной в Украине.
Напомним, что речь идет об ориентированной на безопасность организации, охватывающей большую часть Евразии, посредством которой в различных формах задействовано почти 40% населения мира и более 30% мирового ВВП. Кремль всегда рассматривал эту организацию в качестве средства амбициозного переформатирования мирового порядка, как и БРИКС [объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - ред.].
В последнее время, по чисто экономическим и политическим причинам, Пекин стал играть в организации все более доминирующую роль, что было заметно и в этот раз. Тем более, что неудачная война с Украиной внесла свой вклад в негативный фон с точки влияния Москвы.

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