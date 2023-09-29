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Николай Андреев

29 сентября 2023 в 11:00









Николай Андреев: переподключение Нарвы к Таллинну

Переехав в реконструированную ратушу, городское собрание Нарвы переформатировалось само – появилась новая правящая фракция – и решило сменить мэра. Фото: Николай Андреев

Новая правящая фракция Нарвского городского собрания, которую можно назвать, в основном, центристской, выдвинула кандидатом в мэры Яана Тоотса из Тарту. Политики, которых на фоне Катри Райк считали, скорее, изоляционистами, вдруг взяли и привезли в город варяга. И должность этого варяга вне Нарвы может нам о многом сказать.

Не помню, чтобы когда-нибудь при отставке мэра нарвитяне единодушно кричали ему в спину «вон!» Всегда были голоса о том, что мэру не дали доработать – скажем осторожно, лояльность любой власти здесь является частью культуры. Но проводы Алексея Евграфова были особенно шумными, со сбором подписей за его восстановление в должности. А отставка Катри – сторонники обычно называют ее просто по имени – вызвала целый митинг в ее поддержку на Ратушной площади, что для Нарвы большая редкость.

Можно сказать, что Евграфов и Райк олицетворяют собой разную Нарву. Первого оппоненты, по официальной версии, отставили за разрыв отношений с государством, вторую, по такой же официальной версии – за разрыв отношений с городским собранием. Читай, за склонность к автократии.

С тем, что Нарва за последние годы стала более эстонским городом, не поспоришь. Это связано и с тем, что государство забрало себе гимназическую ступень школ, и с культурными проектами (например, Vaba Lava), и со спортивными (например, бывший Energia jooks, ныне Narva jooks). Но все же многие считают, что это лично Катри принесла в Нарву гораздо больше Эстонии. Другие многие считают, что даже слишком много Эстонии – особенно после недавнего переименования улиц по решению министра, но вопреки решению городского собрания.

В этой связи, к отставке Катри Райк, конечно, привело множество рациональных причин, но фактор «выбесила» не стоит совсем уж сбрасывать со счетов.

Поэтому вполне можно было бы ожидать, что новая правящая фракция «Нарва», которая сама собой является большинством в горсобрании и не нуждается в коалиции, назначит новым мэром кого-то из своих рядов. Пусть без связей в Таллинне, но своего, очень лояльного и знакомого. Но нет.

Выдвижение Яана Тоотса показывает, в некотором смысле, переподключение городской политики к республиканской. Раньше проводником нервных импульсов между Таллинном и Нарвой (не всегда, правда, в обе стороны) работала Катри Райк. Теперь эта функция переходит к Яану Тоотсу.

Но если Райк «подключалась» к министерствам и к политикам правящей коалиции, то чьи сигналы будет проводить из центра (и, надеюсь, обратно тоже) вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс? Очевидно, сигналы из Центристской партии и конкретно от Михаила Кылварта.

С избранием Кылварта ЦП претерпела некоторые изменения. Условно говоря, кто хотел уйти в «Отечество», тот ушел. В Нарве все депутаты-центристы объединились в одну фракцию аккурат на следующий день после того, как Михаил Кылварт возглавил всю партию. Алексей Евграфов рассказал ДВ, что они обсуждали предстоящее сотрудничество заранее.

Политолог Пеэтер Тайм, комментируя политические изменения у центристов вообще и центристов нарвских в частности, высказался в том духе, что ЦП всегда обещала защищать русскоязычных, но в реальности этого не делала. И вот теперь, после шокирующего триумфа Koos, центристы, кровь из носу, должны будут вернуть себе своих бывших избирателей.

В этом смысле Нарва – важный для центристов город хотя бы потому, что здесь нынешних, бывших, потенциальных избирателей Центристской партии особенно много. Из-за войны и санкций город лишился потенциальных инвестиций с востока и просто многих возможностей бизнеса на границе ЕС и РФ, поэтому властям здесь многое теперь нужно делать для того, чтобы вернуть город к развитию.

Для города, может, и не очень хорошо, что переподключат его к центру через оппозиционную партию, избрание нового лидера которой политические конкуренты на республиканском уровне как-то не очень красиво встретили.

Но это все же значительно лучше, чем выпадать из республиканской политики вообще, выбирая для Нарвы нарочито нарвского мэра. В конце концов, с нынешней географией Нарве, хочешь не хочешь, приходится быть островком здравомыслия.