    Вице-председатель центристов Яан Тоотс выдвинут на пост мэра Нарвы

    Правящая фракция «Нарва» Нарвского горсобрания выдвинула заместителя председателя Центристской партии Яана Тоотса кандидатом на пост мэра города, передает rus.err.ee.

    Яан Тоотс (на снимке) имеет большой стаж работы в силовых структурах.Фото: Андрас Кралла
    По словам председателя фракции «Нарва» Алексея Евграфова, выборы мэра в Нарве состоятся во второй половине следующей недели – вероятней всего, в четверг, 5 октября, сообщает rus.err.ee.
    «Я готов привнести в Нарву свой политический и предпринимательский опыт и преисполнен решимости восстановить трудовой мир в отношениях между горсобранием и горуправой», – заявил Яан Тоотс.
    Тоотс имеет большой стаж работы в силовых структурах. В девяностых годах он возглавлял Специальную службу Эстонской Республики, был заместителем гендиректора полиции и канцлером МВД.
    Кроме того, Яан Тоотс имеет неплохой управленческий опыт – в свое время он возглавлял AS Hansatee (ныне Tallink), руководил работой Таллиннского порта, был председателем правления OÜ Rotermann Grupp, а также заместителем директора Рижского порта.
    В сентябре 2023 года, после избрания Михаила Кылварта лидером центристов, Тоотс занял пост заместителя председателя партии.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Все статьи по теме
Банки соревнуются за ваши деньги: где лучшие процентные ставки
Вице-председатель центристов Яан Тоотс выдвинут на пост мэра Нарвы
Кая Каллас в интервью BBC: «Я не сделала ничего плохого»
Эпицентр
Чего Хейти Хяэль, Айн Ханшмидт и другие ждут от 2024 года? Ключевые прогнозы
Предприниматели и менеджеры, собравшиеся на конференции Äriplaan 2024, поделились своим видением будущего и бизнес-планами. Мы собрали наиболее важные из них.
Предприниматели и менеджеры, собравшиеся на конференции Äriplaan 2024, поделились своим видением будущего и бизнес-планами. Мы собрали наиболее важные из них.
Все большие материалы
Инвестор
Amazon инвестирует миллиарды долларов в конкурента ChatGPT
Компания Amazon объявила о своих планах инвестировать до 4 млрд долларов в стартап Anthropic, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, сообщает Financial Times.
Компания Amazon объявила о своих планах инвестировать до 4 млрд долларов в стартап Anthropic, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, сообщает Financial Times.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: бычий рынок, говорили они… Новый цикл, говорили они...
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Полина Волкова: реформисты должны отказаться от своего обещания
Результатом переговоров по бюджетной стратегии стал дырявый план – следующий бюджет составят с дефицитом, и даже на 2025 год осталась пустая строка на 400 млн евро: запланированы расходы, но не доходы. Правительство в ближайшие месяцы хочет обсудить «всем миром», какой бы новый налог ввести, чтобы найти еще денег. Вот мое предложение – новый налог, возможно, не понадобится, если Партия реформ откажется от своего предвыборного обещания, которое считается самым дорогостоящим в истории страны. Речь идет об устранении «налогового горба».
Результатом переговоров по бюджетной стратегии стал дырявый план – следующий бюджет составят с дефицитом, и даже на 2025 год осталась пустая строка на 400 млн евро: запланированы расходы, но не доходы. Правительство в ближайшие месяцы хочет обсудить «всем миром», какой бы новый налог ввести, чтобы найти еще денег. Вот мое предложение – новый налог, возможно, не понадобится, если Партия реформ откажется от своего предвыборного обещания, которое считается самым дорогостоящим в истории страны. Речь идет об устранении «налогового горба».
Все мнения
Интервью
Владельцы нового кафе в Кренгольмском районе Нарвы: это бизнес, но бизнес для души
В Нарве открылось новое кафе. В бывшем здании заводоуправления Кренгольма, в этом подвале с потолками из красного кирпича, теперь располагается заведение под названием Kaar. Это произошло на фоне того, как другие предприниматели свои заведения, наоборот, закрывают. Основатели кафе Kaar Мария и Ахто Хинн рассказали ДВ, почему решили в третий раз в жизни открыть новое кафе, несмотря на то, что две предыдущие попытки были не очень удачными.
В Нарве открылось новое кафе. В бывшем здании заводоуправления Кренгольма, в этом подвале с потолками из красного кирпича, теперь располагается заведение под названием Kaar. Это произошло на фоне того, как другие предприниматели свои заведения, наоборот, закрывают. Основатели кафе Kaar Мария и Ахто Хинн рассказали ДВ, почему решили в третий раз в жизни открыть новое кафе, несмотря на то, что две предыдущие попытки были не очень удачными.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект