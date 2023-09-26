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dv.ee

26 сентября 2023 в 14:11









Вице-председатель центристов Яан Тоотс выдвинут на пост мэра Нарвы

Правящая фракция «Нарва» Нарвского горсобрания выдвинула заместителя председателя Центристской партии Яана Тоотса кандидатом на пост мэра города, передает rus.err.ee.

Яан Тоотс (на снимке) имеет большой стаж работы в силовых структурах. Фото: Андрас Кралла

По словам председателя фракции «Нарва» Алексея Евграфова, выборы мэра в Нарве состоятся во второй половине следующей недели – вероятней всего, в четверг, 5 октября, сообщает rus.err.e e.

«Я готов привнести в Нарву свой политический и предпринимательский опыт и преисполнен решимости восстановить трудовой мир в отношениях между горсобранием и горуправой», – заявил Яан Тоотс.

Тоотс имеет большой стаж работы в силовых структурах. В девяностых годах он возглавлял Специальную службу Эстонской Республики, был заместителем гендиректора полиции и канцлером МВД.

Кроме того, Яан Тоотс имеет неплохой управленческий опыт – в свое время он возглавлял AS Hansatee (ныне Tallink), руководил работой Таллиннского порта, был председателем правления OÜ Rotermann Grupp, а также заместителем директора Рижского порта.

В сентябре 2023 года, после избрания Михаила Кылварта лидером центристов, Тоотс занял пост заместителя председателя партии.