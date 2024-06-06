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Эльконд Либман

6 июня 2024 в 5:30









Выборы в Европарламент: что такое «отстаивание своей страны»?

Эльконд Либман. Фото: Liis Treimann

Отстаивание интересов Эстонии в интерпретации тех, кто полагает, что центристам нечего делать в Европарламенте, заключается в заметании отечественного мусора под кровать и непременной поддержке внутриполитических действий родного правительства, пишет колумнист ДВ Эльконд Либман.

Стартовавшие в понедельник выборы в Европарламент начались в Эстонии, изрядно уже подрастерявшей имидж лидера всеобщей цифровизации, со сбоя в электронной сети голосования.

Но это едва ли сколько-нибудь заметно скажется на явке избирателей, которая традиционно низка, поскольку Брюссель воспринимается большинством избирателей как место во всех смыслах далековатое, а функции представительного органа, куда предстоит выбрать семерых представителей страны, не очень им понятны или понимаются по-разному.

За семь мест в Европарламенте борется 78 претендентов, включая представителей девяти партий и пять независимых кандидатов. Кстати, если за всю новейшую историю выборов в Рийгикогу, начиная с 1992 года, удача не сопутствовала ни одному независимому кандидату, то ошеломительный успех Индрека Таранда на выборах в Европарламент памятен всем.

Партии, явно претендующие на проведение своих кандидатов, выстроились приблизительно в том же порядке, что и в 2019 году, и за исключением «Ээсти 200» едва ли в реальную игру вступят другие новички. Да и партия «Ээсти 200», несмотря на свой статус правящей и на наличие в списке таких весомых фигур, как, например, Калев Стойческу, пребывает в явных аутсайдерах.

Сильно сдала позиции Центристская партия, как в силу внутреннего кризиса, так и в результате возвращения к старой политической парадигме сплочения «белых партий» против «сил зла», воплощением каковых выступают центристы, Впрочем, обе эти причины тесно взаимосвязаны, возрождение указанной парадигмы произошло после избрания Михаила Кылварта председателем партии и всячески подогревается оппонентами.

Лидер партии «Правые» и ее кандидат на евровыборах Лавли Перлинг заявила, дебатируя на телевидении с Кылвартом, что Центристская партия не будет представлять в Европе интересы Эстонии, а будет «выстраивать кремлевский нарратив».

Про «кремлевский нарратив» - это такое общее место, не требующее никаких подтверждений, достаточно веры. Что касается отстаивания в Европе интересов Эстонии, то тут применительно к Европарламенту имеются, как говорится, разночтения, но об этом чуть позже.

Как бы то ни было, но позиции Центристской партии отнюдь не блестящи. Более того, ей прогнозируют возможность остаться вовсе без билета в Брюссель. Для этого, правда, билет должны получить как раз «Правые». Но тут положение центристов все же более предпочтительное, а мандат партии «Правые» сомнителен, во всяком случае крайне проблематичен.

По прогнозам расклада голосов и мандатов по два места должны получить реформисты (Урмас Паэт и предположительно Ханно Певкур или Марко Михкельсон) и социал-демократы (несомненный лидер общего рейтинга Марина Кальюранд и Свен Миксер).

Остается три места – одно для «Отечества» (скорее всего, Юри Ратас), одно для Консервативной народной партии Эстонии (наверняка Яак Мадисон) и еще одно – все же для центристов, которые имеют рейтинг почти вдвое выше (11,8%), чем следующие за ними «Правые» (5,8%).

Главный кандидат у центристов - Михаил Кылварт, занимающий в общем списке претендентов пятое место. Однако он обещал отдать свои голоса Яне Тоом, что, учитывая их международный опыт, в общем-то логично.

Сама Тоом лишь чуть-чуть опережает по поддержке тюремного сидельца Айво Петерсона из партии KOOS, который (и которая), собрав непредвиденный урожай голосов, сыграли фатальную роль в предвыборной судьбе центристов. Однако голоса, переданные Тоом Кылвартом и собранные ею самой в совокупности, обещают ей очередной брюссельский срок.

Именно на Яну Тоом политические оппоненты в Эстонии вешают всех собак, уличая ее в антигосударственной деятельности и в поддержке пресловутого «кремлевского нарратива», о чем упоминалось выше.

Действительно, избранная ею сфера активной правозащитной деятельности в Европарламенте и в Эстонии через открытое ею и предусмотренное парламентским регламентом бюро довольно уязвима для нападок «патриотов» в любых случаях, не говоря уже о тех, когда она и впрямь перегибает палку или передергивает факты – а такое бывает. Но ведь тогда выходит, что отстаивание интересов Эстонии в интерпретации тех, кто полагает, что центристам нечего делать в Европарламенте, заключается в заметании отечественного мусора под кровать и непременной поддержке внутриполитических действий родного правительства.

На самом деле внутри Европарламента его депутаты образуют фракции не по государственной, а по партийной принадлежности и радеют за фракционные интересы, а интересы своих государств отстаивают сообразно собственным взглядам, приведшим их в ту или иную фракцию.

Так, например, национал-консерватор Яак Мадисон, входящий в соответствующую фракцию, борется за минимальные прерогативы союза и максимальные – национальных государств, в него входящих. А уже упомянутая центристка Яна Тоом является сторонницей укрепления федеративных начал в ЕС.

Ее соратники по фракции – реформисты – по этому поводу активно не высказываются, но в силу приоритетности для правых и правоцентристских эстонских партий идеи национального государства к федералистским поползновениям не склонны.

Есть еще точки расхождения, в том числе внутрифракционного, между большими и малыми странами ЕС. Так, в вопросах того же федерализма и введения общих правил для всех членов союза депутаты от партии «Отечества», входящей в Европейскую народную партию, всегда расходились с состоящими в той же фракции консерваторами Германии, главной проводницы идей федерализма.

Ровно то же самое относится и к экономическим вопросам. Различие подходов зависит от тех же факторов, что описаны выше, разве что тут больше проявляется традиционное деление партий на правые и левые. Скажем, по одной из важнейших тем, стоящих на повестке дня Европарламента, – универсальной для всех стран ЕС минимальной зарплате – относительно левая Центристская партия поддерживает ее введение, а правые категорически против.

Сложнее отношение к не менее, а, скорее всего, более острой теме – зеленому переходу. Пожалуй, единственными безоговорочными его сторонниками у нас остались «Зеленые», но в Европарламент они не попадут. Отношение всех остальных партий, включая те, что непременно проведут своих кандидатов, колеблется в интервале от осторожного скепсиса (Партия реформ) до решительного неприятия (EKRE). Это и будет определять их поведение в Брюсселе, где, похоже, тоже былой восторг приутих. И соответственно, это будет сказываться на внутренней экономической политике страны.

Несмотря на то, что участвующие в выборах партии успели надавать почти шестьсот обещаний избирателям, они, конечно, служат по описанным выше причинам больше приманкой, нежели реальным руководством к действию. Электоральные манки нужны, понятно, всем партиям, но в сложившейся ситуации чрезвычайно важно мобилизовать свой электорат центристам. Видимо, не теряют надежд и «Правые», вряд ли бессильно опустили руки в партии «Ээсти 200». Вероятно, поднатужится и «Отечество», чтобы заполучить второй мандат, и тогда вся рассмотренная здесь конфигурация изменится.

В целом же по Европе отмечается рост правопопулистских настроений, которые, возможно, и определят итоги выборов 2024 года и состав Европарламента на следующее пятилетие.