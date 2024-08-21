Mнения

21 августа 2024 в 3:00









Яак Йыэрюйт: о бездарности наших политиков

«Я считаю, что на нынешнем этапе развития эстонского государства и общества существует острая необходимость проанализировать причины бездарности наших политиков. Именно тех причин, которые приводят к принятию бездарных решений на всех уровнях управления, имеющих как комические, так и трагические, абсурдно дорогостоящие и вредные для будущего последствия,» — пишет литератор и бывший министр обороны Яак Йыэрюйт. Фото: Liis Treimann

«Проблемы нашей экономики являются результатом решений людей, которые стали политиками, но которые под политикой понимают лишь способность собирать голоса на выборах», — пишет литератор и бывший политик Яак Йыэрюйт, отвечая на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev.

Я давно не занимаюсь экономикой, но давайте повторим основы — экономика является частью общественной жизни, а не наоборот, поэтому рецепты быстрого воздействия для оздоровления экономической ситуации должны давать те, кто работает в этой сфере. Моя роль как представителя другого рода могла бы заключаться в размышлениях о обществе в целом.