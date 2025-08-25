Деловые ведомости
  • 25.08.25, 11:52

Рапорт: эстонские фермеры работают в убыток

Центр мониторинга развития отмечает в новом рапорте, что сельскохозяйственные производители Эстонии несмотря на инвестиции и рост производительности работают в убыток. Снижение конкурентоспособности вызвано ростом затрат и низким уровнем переработки сырья, говорится в рапорте.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
Руководитель исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане отметил, что субсидии помогли сельскохозяйственным производителям в инвестициях и увеличить объемы производства, но, несмотря на это, сектор за последние годы так и не вышел на прибыль. «Фермеры снабжают население качественными и ценными продуктами питания и обеспечивают продовольственную безопасность Эстонии, но в то же время они должны производить продукцию, которая конкурентоспособна на международном уровне, и максимально перерабатывать и повышать стоимость своей продукции», – отметил Варблане.
Сильными сторонами Эстонии являются выращивание зерновых культур и молочное производство, однако в этих сферах экспортируются в основном менее переработанные продукты, например, сырое молоко. Доля переработанной продукции в экспорте снижалась с 55% до 48% начиная с 2018 года. Доля переработанной продукции в экспорте наиболее высока среди молочных продуктов и составляет около 60%, однако и она остается ниже, чем в случае импортируемых молочных продуктов, где доля переработанной продукции достигает почти 70%, говорится в рапорте.
«Молочный сектор Эстонии сегодня активно ищет возможности для разработки и переработки продуктов, однако из-за небольшого размера эстонских компаний нам трудно конкурировать с крупными зарубежными концернами», – отметил Варблане.

Статья продолжается после рекламы

Центр мониторинга развития отмечает в кратком отчете «Тенденции и конкурентоспособность сельского хозяйства Эстонии», что эстонские сельскохозяйственные производители последние два года работают в убыток. Причиной является более быстрый рост цен на товары и услуги, используемые в производственном процессе, по сравнению с прибылью, а также низкая степень переработки сельскохозяйственной продукции. За последние пять лет очень быстро выросли цены на энергию и моторное топливо (82%), корм для животных (38%), удобрения (35%) и семена (31%). Кроме того, в эстонском сельском хозяйстве используется больше производственных ресурсов иностранного происхождения, чем в соседних странах.
Будущими направлениями развития сельскохозяйственного производства считаются использование побочных продуктов и разработка новых продуктов, в том числе в экологическом производстве. Эксперты пришли к выводу, что у Эстонии имеются хорошие предпосылки для развития смешанного производства, например, путем объединения выращивания зерновых, производства молока и биогаза с биоэкономикой замкнутого цикла.
В кратком отчете Центр мониторинга развития подчеркивает, что уровень переработки сельскохозяйственного сырья в Эстонии за последнее десятилетие существенно не изменился. В зерновых культурах с наибольшими объемами производства доля переработанной продукции даже снизилась, а в мясной и молочной продукции осталась стабильной. Доля переработанных продуктов за последние годы больше всего выросла в производстве фруктов и овощей, увеличившись в денежном выражении на пятую часть.
Перспективным направлением развития считается расширение органического сельского хозяйства, поскольку этому благоприятствуют климатические условия Эстонии. При этом важно искать способы для переработки органической продукции в продукты с более высокой добавленной стоимостью, отмечает Центр мониторинга развития.
