Назад 25.08.25, 12:57 Минклимата направило деньги сельской жилищной поддержки на зарплаты чиновников Министерство климата направит 580 000 евро из бюджета пособий на недвижимость в сельских районах, распределяемых через Фонд предпринимательства и инноваций (EISA), на покрытие зарплат своих сотрудников. Как отметили в министерстве, средств на поддержку оказалось в избытке, а денег на зарплаты не хватало, передает rus.err.ee.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

«Так как бюджет субсидий на жилую недвижимость в сельской местности, относящийся к сфере управления Министерства климата, был запланирован с излишком, а в бюджете расходов на оплату труда министерства образовался дефицит, сделали предложение о внесении изменений в закон о госбюджете, чтобы перенаправить указанный излишек в размере 580 000 евро на покрытие расходов по заработной плате», – пояснила ERR руководитель по коммуникациям министерства Кадри Пеэтерсоо.

По словам Пеэтерсоо, в результате этого шага ни одна выплата по поддержке не останется невыплаченной, количество рабочих мест в министерстве не увеличится, и зарплаты сотрудников не повысятся.

Причина нехватки средств на зарплаты, по словам Пеэтерсоо, заключается в структурном дефиците персональных расходов, который возник уже при создании Министерства климата в 2023 году.