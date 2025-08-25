Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,28%296,43
  • OMX Riga−0,32%916,84
  • OMX Tallinn−0,17%2 031,21
  • OMX Vilnius0,22%1 221,99
  • S&P 5001,52%6 466,91
  • DOW 301,89%45 631,74
  • Nasdaq 1,88%21 496,54
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,41%42 807,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,55
  25.08.25, 12:57

Минклимата направило деньги сельской жилищной поддержки на зарплаты чиновников

Министерство климата направит 580 000 евро из бюджета пособий на недвижимость в сельских районах, распределяемых через Фонд предпринимательства и инноваций (EISA), на покрытие зарплат своих сотрудников. Как отметили в министерстве, средств на поддержку оказалось в избытке, а денег на зарплаты не хватало, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
«Так как бюджет субсидий на жилую недвижимость в сельской местности, относящийся к сфере управления Министерства климата, был запланирован с излишком, а в бюджете расходов на оплату труда министерства образовался дефицит, сделали предложение о внесении изменений в закон о госбюджете, чтобы перенаправить указанный излишек в размере 580 000 евро на покрытие расходов по заработной плате», – пояснила ERR руководитель по коммуникациям министерства Кадри Пеэтерсоо.
По словам Пеэтерсоо, в результате этого шага ни одна выплата по поддержке не останется невыплаченной, количество рабочих мест в министерстве не увеличится, и зарплаты сотрудников не повысятся.
Причина нехватки средств на зарплаты, по словам Пеэтерсоо, заключается в структурном дефиците персональных расходов, который возник уже при создании Министерства климата в 2023 году.

