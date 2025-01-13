Назад 13.01.25, 11:44 Запрет на содержание кур в клетках требует от предпринимателей крупных инвестиций Министерство регионального развития и сельского хозяйства подготовило изменения в законопроект, согласно которым с 2035 года в Эстонии будет запрещено содержание кур в клетках – для предпринимателей эти изменения означают значительные инвестиции, пишет err.ee

Иллюстративное фото. Foto: Andras Kralla

Если с 2035 года содержание кур в клетках будет запрещено, переход на содержание кур на насестах потребует от предприятий крупных вложений – необходимо будет заменить все оборудование в птичниках, а это, в свою очередь, предполагает реновацию существующих зданий или строительство новых, отметил руководитель крупнейшего производителя яиц в Эстонии Dava Foods Аллан Тохвер: «Эти инвестиции составят около 50-60 евро на одну курицу. То есть, если у нас 300 000 кур, то для нашего предприятия потребуется около 15 миллионов евро».

Третий по величине производитель яиц в Эстонии Linnu Talu OÜ планирует перевести своих кур из клеток на насесты уже к 2027 году. В настоящее время 38% всех птиц компании содержатся в условиях свободного выгула и на насестах: для этого потребовалась реновация двух старых зданий, которые ранее пустовали, что обошлось примерно в 1,2 миллиона евро – для инвестиций пришлось взять кредит, а также подать заявку на получение поддержки PRIA.

Коммерческий директор компании Ярно Хермет отметил, что для перехода на содержание кур на насестах в будущем планируется реновировать уже имеющиеся здания – в этом случае общий объем инвестиций может составить около трех миллионов евро: «Мы не могли позволить себе строительство новых птичников. Инвестиции были, есть и будут очень дорогими для производителей. Мы надеемся, что сможем обойтись заменой оборудования и избежать больших затрат в этом отношении», – заявил Хермет.

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман сказала, что государство надеется найти возможности для поддержки предприятий в переходе на содержание кур на насестах: «Уже в этом году у нас вот-вот откроются различные программы инвестиций для производителей продуктов питания. Уже сейчас можно подать заявки на финансирование, чтобы инвестировать в этот переход и подготовиться к изменениям, а в следующем периоде мы обязательно учтем эти изменения, чтобы государственная поддержка была доступна предпринимателям для реального осуществления этого перехода».