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  • 11.04.25, 09:03

Российское гражданство похоже на мышеловку

Россия отказывается выпускать «террористов» из своего гражданства. Хотя, казалось бы – если это такие ненавистные враги, так прогоните из сами, как делали в СССР, лишая многих эмигрантов советского гражданства. Но у нынешней России другая политика – она будет держаться за этих «террористов» и сама их терроризировать, пишет обозреватель Вадим Штепа.
Вадим Штепа.
  • Вадим Штепа.
  • Foto: Личный архив
8 апреля российские власти внесли в реестр «террористов и экстремистов» автора этих строк, а также его коллег – Олега Магалецкого, Андрюса Алманиса и Рафиса Кашапова. Такая подборка явно свидетельствует о нацеленности на участников Форума свободных государств Пост-России – неофициальной дискуссионной площадки, где представители различных российских регионов, чаще всего политэмигранты, обсуждают перспективы деимпериализации России.
К этим проектам можно относиться как угодно, но в любом случае, они разворачиваются на уровне концептуальных дискуссий – в институтах, парламентах, библиотеках разных стран мира, где проводятся сессии Форума. Однако, наверное, сама эта футуристическая тематика невероятно пугает Кремль, который обрушивает Россию в ее имперское прошлое. А участники Форума используют непривычный пока неологизм «построссийский» – впрочем, слово «постсоветский» также когда-то возникло совершенно внезапно.
В целом, конечно, выглядит диким абсурдом – причислять к «террористам» журналистов, политологов и гражданских активистов. А званием «философ-террорист», как меня определил ТАСС, вообще можно гордиться – это похоже на Сократа. Нынешний имперский режим показывает – как он боится свободной мысли. И весьма примечательно, что вооруженное фундаменталистское движение Талибан, напротив, в России исключают из списка террористических организаций. Реальные террористы легко находят между собой общий язык. А нынешняя кремлевская власть наглядно продемонстрировала свой террористический характер недавней бомбардировкой детской площадки в Кривом Роге.
Не буду говорить о коллегах по Форуму, но о себе подозреваю, что российскую власть долго злили мои статьи о деимпериализации, а последней каплей стала книга «Пост-Россия», вышедшая в начале этого года. Наверное, слово действительно иногда бывает бомбой.
Кстати, меня уже несколько лет удивляло, что я своими текстами так и не заслужил от российских властей статус «иноагента». У некоторых даже возникали подозрения… Но зато причисление к «террористам» – это заход сразу с козырей! Многих сначала объявляют «иноагентами», а уже потом навешивают «терроризм», а в моем случае получилось внеочередное «повышение звания». Если у «иноагентов» еще какие-то права в России остаются, то у «террористов» нет ничего, кроме немедленной посадки в случае попадания на территорию РФ.
И еще забавное отличие – российская власть под угрозой штрафов требует от всех «иноагентов» ставить во всех своих статьях и постах плашки: «Данный материал произведен лицом, выполняющим фунции иностранного агента». Но мы от этого избавлены. Не будешь же повсюду писать: «Данный материал произведен террористом».

Замкнутый круг

Хотя наказание для «террористов», конечно, более жесткое, чем у «иноагентов». Сразу после извещения о причислении к этому статусу Росфинмониторинг закрыл все мои банковские счета в России. Благо, на них не было каких-то значительных сумм – я словно бы предчувствовал эту ситуацию еще несколько лет назад.
Но вот в смысле смены гражданства, которую я обдумываю уже давно, здесь, словно Винни-Пух, попадаешь в безвыходное положение. Для того, чтобы ходатайствовать об эстонском гражданстве, надо выйти из российского, а это становится практически невозможным.
Во-первых, ходатайства от «террористов» российское консульство вообще не рассматривает, и я даже не уверен, что меня не арестуют при входе в их помещение.
Во-вторых, с закрытыми счетами я не могу погасить даже минимальные налоговые задолженности «из прошлой жизни». А они в России откуда-то странным образом постоянно возникают, хотя никаких экономических взаимодействий с российскими предприятиями у меня нет уже много лет. Но даже копеечная задолженность автоматически блокирует выход из российского гражданства.
Конечно, я хочу исполнить наш договор с Фондом интеграции о ходатайстве на получение гражданства Эстонии. Но Россия отказывается выпускать «террористов» из своего гражданства. Хотя, казалось бы – если это такие ненавистные враги, так прогоните из сами, как делали в СССР, лишая многих эмигрантов советского гражданства. Но у нынешней России другая политика – она будет держаться за этих «террористов» и сама их терроризировать.

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Например, я не удивлюсь, если мне вчинят очередной штраф за участие в какой-нибудь «нежелательной организации» (а практически все свободные европейские медиа и институты для нынешней России «нежелательны»). И поставят абсурдную задачу – оплачивать его с закрытого банковского счета. Именно поэтому выйти из гражданства этого нелепого государства хотелось бы побыстрее. Но оно похоже на мышеловку – раз уж выпало в жизни несчастье получить российский паспорт, от него очень трудно избавиться.
Видимо, надо просить эстонское государство как-то упростить получение гражданства в таких случаях. Или мне, на 10-м году проживания в Эстонии, придется ходатайствовать о политическом убежище. Этот статус все же предоставляет право на международно признаваемые документы. В общем, планирую проконсультироваться с юристами.
А степень неадекватности нынешней российской власти наглядно показала дискуссия в Госдуме, состоявшаяся в тот же день, когда нас объявили «террористами». Там обсуждали борьбу с сатанизмом, ЛГБТ, квадроберами и фурри.
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