Российское гражданство похоже на мышеловку

Не буду говорить о коллегах по Форуму, но о себе подозреваю, что российскую власть долго злили мои статьи о деимпериализации, а последней каплей стала книга «Пост-Россия» , вышедшая в начале этого года. Наверное, слово действительно иногда бывает бомбой.

Кстати, меня уже несколько лет удивляло, что я своими текстами так и не заслужил от российских властей статус «иноагента». У некоторых даже возникали подозрения… Но зато причисление к «террористам» – это заход сразу с козырей! Многих сначала объявляют «иноагентами», а уже потом навешивают «терроризм», а в моем случае получилось внеочередное «повышение звания». Если у «иноагентов» еще какие-то права в России остаются, то у «террористов» нет ничего, кроме немедленной посадки в случае попадания на территорию РФ.

И еще забавное отличие – российская власть под угрозой штрафов требует от всех «иноагентов» ставить во всех своих статьях и постах плашки: «Данный материал произведен лицом, выполняющим фунции иностранного агента». Но мы от этого избавлены. Не будешь же повсюду писать: «Данный материал произведен террористом».

Замкнутый круг

Хотя наказание для «террористов», конечно, более жесткое, чем у «иноагентов». Сразу после извещения о причислении к этому статусу Росфинмониторинг закрыл все мои банковские счета в России. Благо, на них не было каких-то значительных сумм – я словно бы предчувствовал эту ситуацию еще несколько лет назад.

Но вот в смысле смены гражданства, которую я обдумываю уже давно, здесь, словно Винни-Пух, попадаешь в безвыходное положение. Для того, чтобы ходатайствовать об эстонском гражданстве, надо выйти из российского, а это становится практически невозможным.

Во-первых, ходатайства от «террористов» российское консульство вообще не рассматривает, и я даже не уверен, что меня не арестуют при входе в их помещение.

Во-вторых, с закрытыми счетами я не могу погасить даже минимальные налоговые задолженности «из прошлой жизни». А они в России откуда-то странным образом постоянно возникают, хотя никаких экономических взаимодействий с российскими предприятиями у меня нет уже много лет. Но даже копеечная задолженность автоматически блокирует выход из российского гражданства.

Конечно, я хочу исполнить наш договор с Фондом интеграции о ходатайстве на получение гражданства Эстонии. Но Россия отказывается выпускать «террористов» из своего гражданства. Хотя, казалось бы – если это такие ненавистные враги, так прогоните из сами, как делали в СССР, лишая многих эмигрантов советского гражданства. Но у нынешней России другая политика – она будет держаться за этих «террористов» и сама их терроризировать.