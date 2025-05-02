Деловые ведомости
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  • 02.05.25, 17:17

Делов-то: пациентам грозит языковой экзамен в больнице? Экономика США шатается, но Трамп сидит крепко

Сегодня пятница – а значит журналисты «Деловых ведомостей» снова в студии, чтобы обсудить самые громкие новости недели. Среди них – потенциальная отправка эстонских военных в Украину, языковой вопрос в медицинских учреждениях, падение экономики США и не только.
Делов-то: пациентам грозит языковой экзамен в больнице? Экономика США шатается, но Трамп сидит крепко
В студии подкаста «Делов-то»: главный редактор ДВ Олеся Лагашина, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
• Эстония готова отправить в Украину роту сил обороны, по армейской номенклатуре – до 250 человек – солдаты, инструкторы, штабные офицеры. Соответствующее заявление выпустило правительство, финальное слово – за Рийгикогу. А что думает о такой идее «четвертая власть»? И насколько вообще реально появление европейского контингента в Украине?
• В Европе обсуждают последствия масштабного блэкаута – 28 апреля без света остались Испания, Португалия, часть Франции и даже Марокко. Неясные причины, трагические последствия – по меньшей мере 8 погибших, 25 раненых, экономический ущерб исчисляется в миллионах евро. Может ли такое случится в Эстонии? И связаны ли перебои с развитием «зеленой» энергетики?
• В США опубликованы сразу две цифры. ВВП страны в 1 квартале 2025 года впервые снизился – всего на 0,3%, но знака «минус» он не имел с ковидного 2022 года; рейтинг одобрения Трампа после первых 100 дней – самый низкий на этом этапе президентства со времен Эйзенхауэра. О чем говорят эти цифры, и стоит ли вообще обращать на них внимание?
• Северо-эстонская региональная больница в пресс-релизе, посвященному работе отделения неотложной помощи, напомнила, что обслуживание пациентов осуществляется исключительно на эстонском языке. «Мы ожидаем, что пациенты, не владеющие эстонским языком, придут на прием с переводчиком – будь то профессиональный переводчик или близкий человек, говорящий по-эстонски», – отметила руководитель отдела обслуживания Северо-эстонской региональной больницы Аннели Хабихт. Обсуждение этих слов вышло бурным.
Одни встали на сторону больницы, напомнив о национальной природе эстонского государства, другие подчеркивают, что EMO – не место для проверки языковых навыков. Где правда, и есть ли тут вообще о чем спорить?
• Напоследок – приятное: Эстония заняла второе место в глобальном рейтинге свободы прессы, опубликованном международной организацией «Репортеры без границ». Это на четыре позиции выше, чем в прошлом году, и лучший результат страны за всю историю наблюдений. Стало ли участникам подкаста за год дышаться свободнее?
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