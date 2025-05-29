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  • 29.05.25, 11:18

Коалиционный договор: дифференциация налога для реформистов равносильна святотатству

Бороться при такой политике с рекордной на европейском фоне инфляцией в условиях отсутствия экономического роста – все равно, что выводить формулу квадратуры круга, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Эльконд Либман.
  • Эльконд Либман.
  • Foto: Liis Treimann
Обнародованный после двухмесячного обсуждения коалиционный договор между Партией реформ и «Ээсти 200» имеет, разумеется, лицо Партии реформ – и это лицо догматика.
Пространный, 50-страничный, документ представляет собой преимущественно перечень тезисов «на все случаи жизни», которыми Партия реформ и следующая строго в ее фарватере «Ээсти 200» намерены, во всяком случае, обещают, руководствоваться в своей деятельности.
Собственно говоря, от документа, подобного коалиционному соглашению, нет особого смысла ожидать чего-то большего, чем благие намерения. Пути их осуществления должны намечаться в так сказать подзаконных актах, в тех конкретных решениях, которые будет принимать правительство в период своего существования.

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А просуществовать в своем нынешнем виде коалиции суждено всего два года, поскольку едва ли партнерам реформистов из «двухсотых» удастся за оставшееся до парламентских выборов время настолько поправить свои дела, чтобы вновь оказаться у кормила власти. В этом и причина того, что многочисленные критики соглашения из рядов политической оппозиции назвали отсутствием масштабного видения. И хотя Партия реформ наверняка не представляет себе будущего правительства без себя, и ее ожидания вовсе не беспочвенны, на сей раз был в основном определен этот двухлетний горизонт.

Государственный лидер превращается в функцию

Дело, однако, не только в этом ограничении (или самоограничении) во времени. Один из спикеров передачи «Эпицентр» на телеканале ETV+, посвященной экономической политике государства, посетовал на то, что после Марта Лаара во главе правительства не было ни одного визионера. Это, в принципе, отвечает действительности. Верно и то, что, чем дальше, тем больше глава правительства, который при парламентском режиме является государственным лидером, превращался из лидера в функцию.
Марту Лаару, который вел страну и народ из пустыни, где «крокодил не ловится, не растет кокос», к оазису, где произрастают финиковые пальмы, было проще прослыть визионером, чем тем, кто пришел в оазис и должен теперь заниматься дележом фиников.
Марту Лаару, который вел страну и народ из пустыни, где «крокодил не ловится, не растет кокос», к оазису, где произрастают финиковые пальмы, было проще стать и уж тем более прослыть визионером, чем тем, кто пришел в оазис и должен теперь заниматься дележом фиников. Особенно, если учесть означенное соотношение лидера и функции. Последней присуще следовать давно заданным привычным курсом, полагая отклонение от него впадением в ересь, порой вынужденным.
Избавившись от докучливых (тоже, впрочем, порой) социал-демократов и оставшись рука об руку с верными «двухсотыми», которым больше просто деваться некуда, реформисты, радостно объявив, что им никто больше не мешает проводить подлинно правую экономическую политику, принялись освобождаться от социал-демократического наследия, в первую очередь, в налогообложении.
Но не только: например, проект поправок к Закону о трудовом договоре до изгнания соцдемов из коалиции едва ли смог бы появиться в том виде, в каком он сейчас вышел из правительства. В нынешнем коалиционном соглашении законопроект «упакован» во фразу о развитии и улучшении закона с целью… и т.д. и т.п.
В сфере налогообложения правительство обещает и впредь не облагать налогом реинвестируемую прибыль предприятий, хотя попытки покушения на нее предпринимались, вернее, предлагались. Отказ от них - это, в общем-то, хорошо, хотя такая мера вводилась при другом уровне развития экономики страны для привлечения иностранных инвестиций в Эстонию, до тех пор привлекавшую их исключительно дешевизной производства.
В соглашении также записано, что в Эстонии единообразное налогообложение и не облагаемый подоходным налогом доход в 700 евро для всех. Последнее – это та самая обещанная реформистами ликвидация пресловутого «налогового горба», единственного в эстонской системе налогообложения элемента ступенчатого подоходного налога.
Но – ведь черным по белому объяснено, что налогообложение в Эстонии единообразное! Хотя стоит все же вспомнить, что единообразный, пропорциональный, «плоский» (называйте как хотите) подоходный налог вводился в начале 1990-х годов в совершенно иных экономических условиях худшей собираемости налогов, более высокой инфляции, меньшего разрыва в доходах людей (в целом, а не одиночек), зарождающегося бизнеса.

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Сегодня условия совершенно не похожи на те, что были тридцать с лишним лет назад. Но дифференциация налогообложения для догматиков-реформистов равносильна святотатству. Власть стойко сопротивляется даже уменьшению, по примеру практически всех европейских стран, НСО на продукты питания, а лучший министр финансов всех времен Юрген Лиги объясняет неразумной публике, что торговцы все равно засунут деньги себе в карман, и потребитель ничего не выиграет.
Зато пришедшие к соглашению политики не без гордости отмечают, что отменят подоходное налогообложение с первого евро. Это очень любопытная заявка: дело в том, что такого налогообложения нет. Оно должно было быть в случае реализации идеи социал-демократов о введении двухпроцентного оборонного налога, и вот эти два процента взимались бы с первого евро. Но нынешняя коалиция отменила временный оборонный налог (еще один повод для гордости!), а вместо него вводит постоянную 24-процентную ставку НСО, а этот налог начисляется, как известно, на всю стоимость покупки – с первого до последнего евро.
Рост магазинного ценника больнее всего ударяет по людям со средним и малым достатком. А таких большинство. К тому же бороться при такой политике с рекордной на европейском фоне инфляцией в условиях отсутствия экономического роста – все равно, что выводить формулу квадратуры круга.
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