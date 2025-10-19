Назад 19.10.25, 11:23 БЛОГ | День выборов. В Таллинне победила Центристская партия, EKRE не прошла Центристская партия ожидаемо победила на выборах в Таллинне, но не получила абсолютного большинства. EKRE не прошла, а партия «Правые» прошла в горсобрание.

Михаил Кылварт

Foto: Лийз Трейманн

Центристская партия получила 37 мандатов, Социал-демократическая партия – 17 мандатов, партия «Отечество» – 11 мандатов, Партия реформ – 8 мандатов, а партия «Правые» прошла в горсобрание с 6 мандатами. В столичный горсовет не прошли ни Консервативная народная партия Эстонии, ни партия Eesti 200.

В Нарве победил «Народный список Михаила Стальнухина», получивший 12 мандатов.

В выборах в местные органы власти приняли участие 59,3% избирателей, или 595 260 человек. Самая высокая явка была в Ляэнеском уезде (63,8%), самая низкая – в Ида-Вирумаа (53,5%). Всего проголосовали 595 257 человек. Из них 323 051 человек использовал бумажный бюллетень, а 272 206 – проголосовали электронно.

Лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс.

Foto: Андрас Кралла

«Для социал-демократов это однозначная победа», – говорит о результатах выборов в целом Кармо Кури. Одновременно он уклоняется от комментариев о перспективах и приоритетах свежеизбранного созыва.

«Даже то, что мы победили в Нымме, не значит, что мы придем к власти в Нымме. Сейчас начнется формирование нового состава управы. И мы, социал-демократы, можем в него попасть, а можем не попасть. Для Центристской партии сегодняшний день – тоже победа. 37 мандатов это очень много, им нужно всего 40 для единоличной власти. Так что, пока лучше подождать, какой будет новая мэрия».

01:10 Члены партии «Отечество» пришли на вечеринку Центристской партии

Представители «Отечества», пришедшие в гости к центристам, говорят, что просто зашли, ничего больше. По их словам, коалицию этой ночью собирать не будут.

00:55 В штабе социал-демократов триумфальный рев. Ляэнеметс: «Все очень-очень красиво»

После публикации результатов выборов в Таллинне СДП приобрела 11 дополнительных мандатов, а центристы, ставшие победителями на выборах, потеряли 1. В зале театра Von Krahl раздается восторженный рев и овации. Лидер партии Лаури Ляэнеметс краток, на его лице расплывается улыбка: «Все очень-очень красиво».

00:50 Голоса в Таллинне посчитаны

В Таллинне победила Центристская партия, EKRE не прошла.

На выборах в Таллинне Центристская партия получила 37 мандатов. Социал-демократы – 17 мандатов, «Отечество» – 11, Партия реформ – 8, «Правые» – 6. Консервативная народная партия Эстонии и Eesti 200 не прошли.

00:45 Юлианна Юрченко: «Центристы сохранили "серый образ жизни"»

«Главная эмоция пока – ожидание. Пока итоги для меня выглядят в целом логично, в целом предсказуемо», – делится впечатлениями после подсчета в Таллинне примерно половины голосов Юлианна Юрченко, до выборов занимавшая пост старейшины в Ласнамяэ (Социал-демократическая партия).

По ее словам, при общении с избирателями в последние дни агитации основные вопросы касались местных дел в Ласнамяэ, в том числе о строительстве олимпийского бассейна в районе. Также задавали и вопросы национального уровня, но тут она как сугубо муниципальный политик уже не могла ответить на чаяния местных избирателей.

На фоне того, что Центристская партия, согласно предварительным итогам, с отрывом занимает в столице первое место, а соцдемы – крепкое второе, Юрченко прокомментировала и «развод» двух политических сил полтора года назад.

По ее мнению, распад прежней таллиннской коалиции был неизбежен, и восстановить ее не вышло бы: «Избиратель с критическим мышлением все понимает. Центристы сохранили верность серым схемам, серому образу жизни. Партия была глубоко замазана в теневых делах, это следует из бумаг по делу Porto Franco». По мнению Юрченко, при новом составе управы власть в Таллинне стала «в целом прозрачнее», хотя на все уровни управления подход новой коалиции еще не успел проникнуть.

00:40 В Нарве все посчитали

Подсчитаны голоса на последнем и самом большом по количеству избирателей участке в Нарве, которые могли изменить соотношение между центристами и «Списком Стальнухина». Яан Тоотс говорил, что надеялся свести соревнование за депутатские мандаты вничью – 11:11. Но этого не случилось. В ресторане, где собрались центристы, чувствуется уныние.

Итак, на выборах победил «Список Стальнухина», получивший 12 мандатов, за ним следует ЦП с 10 мантадами, «Список Катри» получил 5 мест в горсобрании, «План Б» – 4 места.

Теперь главный вопрос – какой будет правящая коалиция?

00:37 Центристская партия готовится к коалиции в Таллинне

Журналист Кармен Лаур с предвыборной вечеринки Центристской партии: Моника Хауканымм напряженно следит за обновлением результатов и считает, что партия покажет хороший результат, но не получит абсолютного большинства. Поэтому придется формировать коалицию. Исключены только партии KOOS и «План Б», с остальными можно вести переговоры. В том числе с социал-демократами, хотя это было бы сложно из-за отсутствия доверия.

Виктор Васильев, Яак Мадисон, Михаил Кылварт.

Foto: Лийз Трейманн

Хауканымм напомнила, что Михаил Кылварт говорил: сотрудничество с социал-демократами возможно, если их лидер Евгений Осиновский отойдет от дел. Даже с партией «Правые», которая может преодолеть порог в Таллинне, Центристская партия готова обсуждать коалицию, несмотря на расхождения во взглядах. «Правые» выступают за отмену бесплатного общественного транспорта, что неприемлемо для центристов.

00:35 Партия реформ опасалась более серьезного поражения в Таллинне

Кандидат в мэры Таллинна Марис Лаури поднялась на сцену на вечеринке Партии реформ, чтобы подвести итоги кампании. «Говорили, что Партия реформ потерпит крах в Таллинне, но мы не потерпели!» – заявила она с триумфом.

С другой стороны, Лаури признала то же, о чем ранее говорили в интервью Äripäev ее однопартийцы: результат мог бы быть значительно лучше.

00:20 Урбо Ваарманн пьет молоко в «Люксе»

Участники избирательного союза «План Б и Пульс города» собрались в некогда легендарном ночном клубе «Люкс». В отличие от своих соратников, лидер списка Урбо Ваарманн демонстративно отмечает окончание избирательной кампании бокалом молока и обещает быть самым зубастым оппозиционером в горсобрании.

Урбо Ваарманн смотрит по телевидению, сколько голосов он получил в Нарве.

Foto: Николай Андреев

На данный момент нет результатов только с одного нарвского избирательного участка, и по тем данным, которые есть, «План Б» получит 4 места в горсобрании из 31. В избирательном союзе этим результатом недовольны. В то же время Ваарманн отмечает, что почти все его сторонники ранее в политике не были, и они вели избирательную кампанию по утрам, перед тем, как вести детей в садик, и по ночам, после того, как уложат детей.

00:15 Предварительные результаты по Таллинну

В Таллинне осталось подсчитать голоса на четырех избирательных участках, два из них находятся в Ласнамяэ, так что Михаилу Кылварту может достаться значительное число голосов. Сейчас у него более 13 000 голосов.

По текущим данным, у Центристской партии 32 мандата, у Социал-демократической партии – 19, у партии «Отечество» – 12, у Партии реформ – 9, у «Правых» – 7. Вне городского собрания пока остаются как EKRE, так и партия Eesti 200. Похоже, что Центристская партия не сможет получить абсолютное большинство в Таллинне.

00:10 Сийм Кийслер: дороги надо строить, а не социализм. Пока по Петербургскому проедешь, все зубы потеряешь

Политик и член партии «Правые» Сийм Кийслер возмущен тем, что в Таллинне царит «социализм».

«Вы пробовали когда-нибудь проехаться по Петербургскому шоссе? Пока доедешь, все зубы потеряешь. И так происходит годами – вообще ничего не меняется», – возмущается Кийслер.

По его словам, политика Таллиннской мэрии сейчас слишком «социалистическая», и деньги городские власти тратят не на то, что надо.

«Нужно тратить деньги на строительство дорог и привлечение инвестиций в город. А не на муниципальные дома и празднование летних дней», – негодует Кийслер.

Foto: Андрас Кралла

По его словам, еще рано говорить о том, какие планы будут у партии в том случае, если она пройдет в Таллиннское горсобрание (по предварительным результатам на момент публикации «Правые» туда проходят), но он подчеркнул, что они будут направлены на улучшение бизнес-климата в стране.

«У нас дикие сроки утверждения детальных планировок. Это что-то ненормальное. У нас планировку могут утверждать четыре года. Но нет никаких причин, почему это нельзя сделать за одни год», – сказал Кийслер.

«Вы поймите, Таллинн должен быть локомотивом всей экономики Эстонии. Сюда должны идти инвестиции. Должно быть как в банке: как только инвестор сюда приходит, ему выделяется персональный ВИП-консультант, который будет делать все, чтобы ему было комфортно. А у нас как? Политики сидят, ничего не делают и ждут, когда предприниматели преодолеют все бюрократические препоны».

00:05 «Пока главная сенсация пришла из Нымме. Этот парень разделал “Отечество” под орех»

Социал-демократ Владимир Свет призывает сторонников партии не радоваться хорошим результатам в Таллинне раньше времени. По его словам, некоторые уже спешат с поздравлениями, но пока не подсчитаны бумажные голоса с крупных участков в Ласнамяэ уверенно говорить о том, что избиратель и фортуна улыбнулась СД, нельзя.

Главным сюрпризом выборов Свет называет результат в Нымме, где после подсчета 57% голосов социал-демократы опережают «Отечество» и занимают первое место с тремя мандатами. В заслугу это Свет ставит Кармо Кури, который активно действовал в интересах района в последние четыре года: «Этот парень разделал “Отечество“ под орех». По текущим данным он набрал больше Урмаса Паэта. Фантастическая работа».

23:33 Марге Вяйкмери, единственная из соцдемов прошла в горсобрание Маарду. «Хочу, чтобы и русскоязычные, и эстонцы чувствовали себя в городе хорошо. Пока некомфортно всем»

Социал-демократической партии в горсобрании Маарду достался ровно один мандат, единственное место займет Марге Вяйкмери. По ее словам, она одновременно благодарна избирателям, которые ее поддержали, и ощущает горечь от общего итогового результата. Вяйкмери говорит, что как единственному члену фракции ей придется нелегко, и шансов попасть в управу у соцдемов нет. «Зачем мы там нужны?» – иронически вопрошает она. Вяйкмери вспоминает, что в прошлом созыве у оппозиции в Маарду было три места, и порой депутатам было даже не задать вопросы, не говоря уже о реальном влиянии на местную политику.

Сама она считает приоритетом на новом сроке образование. «Мне кажется очень важным, чтобы русскоязычные семьи в Маарду имели возможность дать своим детям бесплатное образование. Пока переход на эстонский язык идет совсем не гладко», – говорит она. По ее словам, из-за допущенных ошибок и поспешности в головах родителей уже возник сугубо негативный образ перехода, который передается и детям.

«Хочу, чтобы и русскоязычные, и эстонцы чувствовали себя в городе хорошо. Пока некомфортно всем», – вздыхает Вяйкмери.

В Маарду уверенную победу одерживает Центристская партия, получившая 20 из 21 мандата. Избирательным союзам «Голос Маарду» и «Наш Маарду», а также партиям «Отечество» и Koos не удалось преодолеть пятипроцентный барьер.

23:20 Стальнухин о коалиции: выбор у нас невелик

Лидирующий на выборах в Нарве «Народный список Михаила Стальнухина» предложит сотрудничество «Списку Катри», занимающему на данный момент третье место.

Михаил Стальнухин хотел бы сохранить после выборов нынешнюю коалицию с Катри Райк, но кто займет какую должность, говорить рано.

Foto: Николай Андреев

Об этом Михаил Стальнухин сказал корреспонденту ДВ в ратуше, где его соратники собрались в ночь подсчета голосов.

Голоса подсчитали 7 из 8 участков в Нарве. На данный момент у «Списка Стальнухина» 12 мандатов, у ЦП – 10, у «Списка Катри» – 5, у «План Б» – 4.

23:05 Владимир Свет: «Да, думаю, многие русскоязычные оценили наш выбор так – как предательство»

Бывший вице-мэр Таллинна и экс-министр инфраструктуры в первом правительстве Кристена Михала Владимир Свет, ныне член Социал-демократической партии, закончил сегодня агитировать избирателей в 19:15. По его словам, русскоязычный избиратель перед выборами чувствовал обиду, причем не столько на таллиннскую мэрию, сколько на власть вообще. Свет ответил, что люди «повторяли центристскую пропаганду» и порой противоречили в критике сами себе – например, ругали скандальные таллиннские скамейки, установленные новой горуправой, и жаловались, что в их районе скамеек поставили недостаточно. Кроме того, нередко от избирателей звучали претензии связанные с темами вне власти муниципалов – например, с налогами. В целом он считает, что поведение русскоязычных на этих выборах вполне можно охарактеризовать как протестное голосование.

Лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс.

Foto: Андрас Кралла

В середине беседы зал взрывается радостными криками – соцдемы заняли первое место в своей давней вотчине, в Выру. Затем следует молчаливая пауза – в Виймси партия не получила мест. В Тюри, где баллотировался лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс, у партии третье место. Сам Ляэнеметс получил всего 76 голосов.

Владимир Свет согласился, что часть русскоязычного избирателя не поддержала социал-демократов, сочтя предательством их голоса в Рийгикогу, отданные за изменение Конституции и лишение права голосам на местных выборах граждан РФ и Беларуси. По словам политика, возможно, реакция была бы не столь болезненной, если бы соцдемы сразу заявили позицию «за», а не меняли свое мнение несколько раз в течение обсуждения.

Он также отметил, что сам не жалеет о выходе из Центристской партии, какими бы не оказались в итоге результаты выборов в Таллинне. «Мой выход из партии был не про позицию при власти, а все-таки скорее про ценности, про желание, чтобы Таллинн двигался вперед. Я не вижу себя в нынешней ЦП, которая против трамвая, который мы когда-то вместе с Кылвартом придумывали, против нормальной урбанистики. Не вижу себя рядом с вступившими туда экрешниками последнего сорта. Не вижу себя в партии, которая раньше боролась под лозунгом “Таллинн – зеленая столица”, а теперь его отрицает», – заявил Свет.

22:55 Яшин: нас отличает то, что мы умеем считать деньги

На избирательной вечеринке партии Eesti 200 в заведении Gläm в таллиннском Теллискиви царит оживление. По словам журналистки Алис Веэдла, участники мероприятия следят за прямыми трансляциями выборов и с волнением ждут первых результатов.

По словам вице-мэра Таллинна Алексея Яшина, в партии нет напряженности, наоборот – ситуация гораздо позитивнее, чем можно было ожидать несколько месяцев назад. «Единственная проблема Eesti 200 на этих выборах – это негативные прогнозы, особенно от одной исследовательской компании», – сказал Яшин.

Лидер партии Eesti 200 Маргус Цахкна.

Foto: Андрас Кралла

Он отметил, что партия четко выделяется своей ценностной позицией – в первую очередь, город для людей.

«Это очень ясно нас отличает, в том числе от социал-демократов. Они – левая партия, у которой все бесплатно. Нас отличает то, что мы умеем считать деньги».

Что будет, если партия не преодолеет избирательный порог? По словам Яшина, члены партии не боятся потерять работу. «Eesti 200 всегда отличалась тем, что у нас люди с сильными резюме, и, извините, у нас в любой момент есть работа. Никто не дрожит от страха, что его не переизберут, но, конечно, есть те, кто хочет продолжать заниматься политикой».

22:45 Электронные голоса вернули «Список Катри» на третье место в Нарве

«Список Катри» собрался в ресторане отеля Inger. Здесь смотрят телевизор – прямую трансляцию ERR.

Участники «Списка Катри» следят за своими результатами по телевидению.

Foto: Николай Андреев

Там, в частности, нарвские выборы комментирует главред ДВ Олеся Лагашина.

Тем временем, появились электронные голоса, и «Список Катри» вернулся на третье место. А партия Koos потеряла свой единственный мандат.

Но это результаты лишь с половины участков в Нарве.

22:41 Электронные голоса подсчитаны

Поступившие электронные голоса прояснили ситуацию во многих небольших самоуправлениях, однако в Таллинне и Тарту придется дождаться подсчета бумажных бюллетеней, поскольку они могут существенно изменить общую картину.

22:40 У соцдемов многолюдно: в зале розы, ковры и веселье

На вечеринке Социал-демократической партии в театре Von Krahl на Теллискиви даже более многолюдно, чем у центристов.

Предвыборный штаб социал-демократов в театре Von Krahl.

Foto: Алексей Шишкин

На первые объявленные результаты зал реагирует нестройным ропотом, но скорее это опыт удовлетворения. На сцене, где пока нет выступающих, только трансляция ETV, лежат узорные ковры. Так что стилистически вечеринка напоминает все-таки скорее Минск, чем Копенгаген, несмотря на лозунг, висящий в зале.

В творческом городке этой ночью, кажется, остались только политики и журналисты. Кроме соцдемов в Von Krahl рядом в F-Hoone подводят итоги «Правые».

22:38 Мария Юферева-Скуратовски: это могут быть последние годы моей политической карьеры. Кылварт организовал мою травлю

Как утверждает Мария Юферева-Скуратовки, Центристская партия, из которой она перешла в Партию реформ, устроила ей настоящую травлю. Она морально готова к тому, что через несколько лет может завершить политическую карьеру.

«В этом году я баллотировалась от района Мустамяэ и планирую сделать так же на парламентских выборах», – рассказывает Юферева-Скуратовски.

«Почему не Ласнамяэ? Потому что против меня мои бывшие коллеги устроили в течение двух лет настоящую дискредитирующую и очерняющую кампанию. Один в один как в России против Немцова и Навального. К счастью, я живая: меня не пристрелили и не отравили», – иронизирует она.

«Когда про тебя говорят, что ты фашист, нацист и предала русских, и эта мысль вдалбливается каждый день, люди хочешь-не хочешь начинают верить. Стоило мне выйти на улицу, я тут же получала безобразные оскорбления и угрозы. Я удивлялась: я же для вас работала 24 на 7, столько хорошего для вас сделала. Неужели можно это просто взять и выбросить? Можно же было уважительно сказать: все, мы вас больше не поддерживаем», – делится она своими впечатлениями.

По словам Юферевой-Скуратовски, ее травлю организовал Михаил Кылварт, а «исполняли» в числе прочего Александр Чаплыгин и Сергей Пчелкин.

Политик осознает, что из-за смены партии русскоязычный избиратель может перестать за нее голосовать.

«Никаких иллюзий у меня нет. Я готова к тому, что это могут быть последние годы моей политической карьеры. Я хочу остаться в политике, но готова к другому сценарию – изучаю финансовые технологии. Меня интересует эта сфера, я хорошо знают английский и эстонский, так что убеждена, что буду востребована на рынке труда», – говорит Юферева-Скуратовски.

22:25 В Таллинне активно подсчитывают голоса

В Таллинне подсчитаны голоса в 15 избирательных участках, всего в столице 44 участка. До объявления результатов электронного голосования ситуация выглядит следующим образом:

22:10 Первые результаты из Нарвы

По результатам голосования по бумажным бюллетеням на 3 участках из восьми в Нарве лидирует «Народный список Михаила Стальнухина», на втором месте центристы, далее с большим отрывом следуют «Список Катри» и «План Б».

Алексей Евграфов и Яан Тоотс.

Foto: Николай Андреев

В нарвском ресторане Pärl, где собрались центристы, результаты транслируются на большом экране.

Алексей Евграфов сказал собравшимся: «В избиркоме говорят, что с подсчетом электронных голосов какая-то проблема, он затягивается».

Владимир Арет – корреспонденту ДВ: «Ждем электронных голосов, их будет много за нас».

По результатам с четвертого участка «План Б» обошел «Список Катри» и вышел на третье место.

21:50 Яак Мадисон: «Центристская партия была в глубоком дерьме. Но сейчас ушедшие пожалеют»

Депутат Европейского парламента, 12 июня 2024 года покинувший EKRE и вскоре вступивший в Центристскую партию Яак Мадисон, говорит, что не станет возражать против потенциального союза между его бывшей и нынешней партиями в Таллинне. «Ничего личного, только чистый прагматизм. Наша цель – национальные выборы и результат на них. Союз с EKRE – отлично, с “Отечеством” – тоже хорошо», – говорит он.

Депутат Европейского парламента и член Центристской партии Яак Мадисон (в центре).

Foto: Лийз Трейманн

На вопрос о бывших политиках из Центристской партии, покинувших ее примерно в то же время, что он сам стал центристом, Мадисон хищно улыбается. «Конечно, сейчас они пожалеют. Тогда многим казалось, что Центристская партия в глубоком дерьме. Мол, она станет локальной русской партией, рейтинг 10%. Но если бы не тот кризис, меня бы здесь сегодня не было. Тогда партию покинули многие более либеральные политики, благодаря тем событиям партии удалось более четко сформулировать свои ключевые позиции: выбрать блок в Европарламенте, дать оценку “зеленым” инициативам, выбрать позицию по федерализации Европы, по вопросам обороны и так далее».

21:40 Сыырумаа: врачи пытаются выписать побольше таблеток. А надо фокусироваться на здоровом образе жизни

Урмас Сыырумаа, кандидат от Партии реформ, считает, что политика Эстонии в текущем ключе продолжаться не может. В образовании и здравоохранении денег не хватает, зарплаты маленькие. Нужно радикально менять подход, убежден предприниматель.

Предвыборный штаб Партии реформ.

Foto: Лийз Трейманн

«Сами посудите: в здравоохранении тупик, в образовании тупик, в полиции тупик. Дико не хватает денег, зарплаты маленькие. А образование, между прочим, это самая важная сфера вообще – это единственный период в жизни человека, когда его заставляют что-то делать против его воли», – рассуждает предприниматель и политик.

Сыырумаа убежден, что для того, чтобы на эти цели изыскать деньги, нужно радикально менять подход. Например, в здравоохранении нужно сместить фокус с лечения болезней на их профилактику.

«Сейчас врачи пытаются выписать как можно больше таблеток. Это вообще неправильно. Гораздо лучше было бы сместить фокус не на том, как лечиться, а на том, чтобы люди хотели быть здоровыми. Например, через пропаганду здорового образа жизни», – говорит Сыырумаа.

Что касается образования, то Сыырумаа убежден, что переход на эстонский язык обучения – абсолютно правильный шаг, однако осуществлять его нужно совершенно по-другому.

«Я всегда говорил: вначале нужно выучить эстонский язык, а потом – на нем учить все остальное. Достигается это просто: три года учим эстонский язык 12 раз в неделю. Все, проблема решена», – убежден Сыырумаа.

Сам Сыырумаа пытается все это изменить путем захода в политику. Однако, по его словам, игра ведется нечестно.

«Я, Урмас Сыырумаа, все свои расходы оплачиваю сам. А против меня – большая армия, которая работает на деньги налогоплательщиков. Берут деньги налогоплательщиков, несут всякий бред – а потом не несут за это никакой ответственности. И все на мои и твои деньги», – жалуется предприниматель.

21:37 Подсчитано чуть больше 80 000 голосов

По всей Эстонии подсчитано 81 000 голосов, и на данный момент ситуация следующая:

21:30 «Отечество» не исключает возможность коалиции с Центристской партией

Урмас Рейнсалу, председатель партии «Отечество», не исключает, что в столице обратится с коалиционным предложением к Михаилу Кылварту.

Предвыборный штаб «Отечества».

Foto: Лийз Трейманн

«Я скептически отношусь к Центристской партии, но полностью этого не исключаю. Именно поэтому хочу сначала увидеть результаты выборов и дать содержательную оценку ожиданиям избирателей», – сказал Рейнсалу в интервью Äripäev.

21:25 Первые местные выборы для «Правых»

Партия «Правые» отмечает выборы в таллиннском здании F-hoone. По словам журналистки Äripäev Кармен Лаури, в небольшом помещении собралось много людей, на стене установлена прямая видеосвязь с другими городами Эстонии.

Председатель партии «Правые» Лавли Перлинг

Foto: Андрас Кралла

Для «Правых» это первые местные выборы. Главный вопрос для партии – смогут ли они преодолеть избирательный порог. Председатель партии и кандидат на пост мэра Таллинна Лавли Перлинг считает, что они пройдут в горсобрание и помогут не допустить единоличного правления Центристской партии в столице. Прямо Перлинг этого не сказала, но намекнула журналисту, что в коалицию с Центристской партией они не пойдут, поскольку их взгляды слишком различаются. Она также отказалась предполагать, какая коалиция может сформироваться в Таллинне.

На празднике Перлинг выступила с речью, поблагодарила избирателей и кандидатов, а также вручила благодарственные письма лучшим участникам.

21:09 Виктор Васильев: «Едва ли после выборов из шкафа реформистов или соцдемов вытащат коррупцию»

Многолетний депутат Таллиннского горсобрания от Центристской партии, экс-старейшина Хааберсти Виктор Васильев готовится вновь войти в зал представительского органа. «Я работаю в собрании уже 28 лет. Можно сказать, что место уже пожизненное (Виктор Васильев 1953 года рождения – прим. ред.). Жаль, не передается по наследству по мужской линии», – иронизирует кандидат.

«(Центристская) Коррупция, о которой так много говорят, стала с годами такой скрытой, такой незаметной, что можно уже подумать, что ее нет. А что есть? Вытащат из шкафа любого, объявят коррупционером, будут склонять год-два, потом прокуратура, потом суд, уже три-четыре, потом апелляции, пять-шесть, и вот дело по пути скорее всего развалится. Но впечатление у людей останется. И шкаф, из которого дела будут вытаскивать будет, конечно, именно центристский. Не дай бог подумать, что можно что-то достать из шкафов реформистов или социал-демократов. У нас есть партии “черные” и “белые”, прямо так и говорят», – рассуждает Васильев об имидже, которой создают центристам конкуренты.

Он также обратил внимание на число молодых лиц в штабе ЦП: «Для меня это не сюрприз, я видел избирательные списки. Очень много новых людей».

21:05 Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ): теперь посмотрим, придет ли «русский бунт»

Чего ожидаете от сегодняшнего дня?

Ожидаем того, какое решение примет избиратель. В любом случае будет очень интересно.

Готовы к тому, что в Таллинне наступит единоличная власть центристов?

Что бы ни случилось – завтра в любом случае будет рабочий день. Я и моя партия будем в любом случае работать над тем, чтобы в Таллинн пришло качественное образование на эстонском языке, был пущен трамвай на Лийвалайа и т.д.

Пяртель-Пеэтер Пере.

Foto: Лийз Трейманн

А бассейн в Ласнамяэ?

Почему бы и нет? Не вижу причин забрасывать этот проект. Это ценный проект для жителей, что-то в нем уже сделано.

А возвращаясь к результатам выборов: они очень непредсказуемы.

Как раз сегодня слышал два противоположных мнения: что центристы заберут себе единоличную власть, и наоборот, что Parempoolsed преодолеют барьер и спасут реформистов.

Бог его знает, как случится. Интриги на самом деле три: пройдут ли «Правые», пройдут ли Eesti 200 и пройдет ли EKRE. Все на грани статистической погрешности и зависит от активности избирателей.

То, что мы отняли право голоса у граждан России и Беларуси – это были правильные решения. И, как теперь говорят, многое зависит от того, придет ли «русский бунт» и будет ли он голосовать за центристов.

Почему считаете это хорошим решением?

Это – страны-агрессоры. Дело не в культурном несовпадении или чем-то подобном – дело в режиме и агрессии. Мы должны подходить к этому ответственно и вести себя, как и «adults in the room».

Как думаете, может ли Партия реформ пострадать от того, что русские из принципа за вас теперь не проголосуют? Уже есть те, кто в знак протеста отвернулся от соцдемов.

Скоро узнаем. Еще раз повторюсь – это не вопрос культуры или национальности. Дело в режиме.

Нынешняя мэрия справится с зимней уборкой снега?

Было заранее понятно, что этот вопрос будет решаться постепенно и поэтапно. Это решение мы приняли в этом году, когда утверждали бюджет города и выделили дополнительные три миллиона евро на внеплановые тендеры. Ситуация улучшается. Критика, конечно, должна быть, но я не ожидал, что вы, уважаемые журналисты, сделаете из этой темы такую сенсацию.

20:40 Штаб центристов на вечер после выборов собрался в ресторане Manna La Roosa на улице Сауна в Старом Таллинне

Кажется, многие гости еще помнят его по временам, когда в том же зале был советский кинотеатр «Oktoober». Сегодня заметно, что несмотря на прошлые кризисы партия в столице сохранила ядро поддержки. «Еще час назад я стояла в палатке – собирали последние голоса», – говорит одна из активисток-агитаторов. «А я не пошла – холодно уже сегодня», – отвечает ей другая. Несмотря на то, что предвыборные прогнозы не дают Центристской партии больших надежд на единоличное возвращение к власти, настроение в штабе приподнятое – улыбки, звон бокалов с шампанским, взаимные поздравления.

20:30 Число избирателей сократилось примерно на 70 000 человек

Хотя явка на выборах в процентном выражении значительно выросла по сравнению с предыдущими, фактическое число проголосовавших увеличилось незначительно – по предварительным данным, на 7901 человека.

Почему так? На этих выборах число избирателей сократилось примерно на 70 000 человек – в основном из-за лишения избирательного права граждан России и Белоруссии.

Общее число избирателей в 2021 году: 1 074 046

Проголосовавших в 2021 году: 587 359

Общее число избирателей в 2025 году: 1 003 829

Проголосовавших: 595 260

20:10 Лаури Лаатс: «Разговоры про союз только с EKRE – это больше политтехнология»

Зампред центристов Лаури Лаатс о возможных комбинациях в Таллиннском горсобрании: «То, что в медиа говорят только про возможность союза центристов и EKRE – в большой степени политтехнология. Для либеральных партий EKRE – большой “красный флаг”, тем самым некоторые комментаторы как бы хотят сказать “мол, смотрите какие центристы беспринципные, готовы на союз с EKRE”.

Предвыборный штаб Центристской партии.

Foto: Алексей Шишкин

Мы же готовы на переговоры со всеми партиями. Исключение – разве что социал-демократы. Они уже предали нас в Таллинне раз, второй раз мы едва ли будем пробовать».

20:00 Голосование завершено

Все 356 избирательных участков по всей Эстонии закрыты, начинается подсчет голосов.

По состоянию на 20:00 проголосовали 59,3% избирателей. Четыре года назад явка избирателей по стране составила 54,7%, в 2017 году – 53,3%.

Всего проголосовало 595 257 человек.

323 051 человек проголосовали с помощью бумажного бюллетеня.

Число проголосовавших электронно – 272 206

Общее число избирателей – 1 003 829

19:48 Когда избиратели закончат, выбирать начнут политики – партнеров по коалиции

Завершаются необычные для Нарвы выборы, результат которых предсказать очень сложно. Социологи прочат победу центристам. Но все же можно предположить, что в ночь подсчета голосов мы еще узнаем точно, кто будет управлять городом, считает нарвский корреспондент ДВ Николай Андреев.

У избирательного участка в ДК «Ругодив» в Нарве за два часа до закрытия было почти безлюдно.

Foto: Николай Андреев

По его мнению, в городское собрание пройдут кандидаты от центристов, «Народного списка Михаила Стальнухина», «Списка Катри», избирательного союза «План Б и Пульс города» и, вероятно, один кандидат от партии Koos. И после выборов начнутся переговоры о создании коалиции.

19:40 Последний шанс проголосовать!

Избирательные участки по всей Эстонии закроются в 20:00. До этого же времени можно изменить свой уже поданный электронный голос. Вот почему, хотя счетчики уже собрались в зале Рийгикогу и даже запустили прямую трансляцию, реальное суммирование результатов начнется только через 20 минут.

19:30 В Таллинне прогнозируют победу Центристской партии

Согласно опросу, проведенному Kantar Emor по заказу Эстонского национального вещания перед выборами в органы местного самоуправления, в Таллинне с большим отрывом побеждает Центристская партия.

Согласно исследованию Kantar Emor, среди жителей Таллинна, намеренных участвовать в голосовании, наибольшей популярностью пользуется Центристская партия с поддержкой 46%. Далее следуют Социал-демократическая партия (17%), «Отечество» (11%) и Партия реформ (10%). Близки к избирательному порогу «Правые» и EKRE (по 5%), а также Eesti 200 (4%).

По данным Kantar Emor, по всей Эстонии наибольшую поддержку также сохраняет Центристская партия (24%). За ней следуют избирательные союзы (19%), «Отечество» (16%), EKRE (12%), Социал-демократическая партия и Партия реформ (по 9%).

Явка, по прогнозу Kantar Emor, составит 60-64%

Фонд «Либеральный гражданин» (Salk) прогнозирует, что Центристская партия получит 35 из 79 мандатов в городском собрании Таллинна, «Отечество» – 13, а Социал-демократическая партия – 12. Партия реформ, по прогнозу, получит девять мест, а «Правые» и EKRE – по пять. Salk не прогнозирует Eesti 200 ни одного мандата в Таллинне, однако партия, вероятно, близка к избирательному порогу.

По прогнозу Salk, Центристская партия не сможет получить в Таллинне абсолютное большинство. «Ключевым вопросом станет, удастся ли вместе с EKRE получить большинство», – говорится в блоге Salk. Центристы и EKRE смогут сформировать коалицию, если наберут вместе 40 из 79 мест.

19:16 Темные окна Таллиннского горсобрания

Foto: Алексей Шишкин

Совсем скоро мы узнаем, кто завтра придет сюда в статусе избранных депутатов. А пока политики и репортеры ДВ спешат на партийные вечеринки – наблюдать за подсчетом голосов.

19:00 Начинают считать голоса

В зале Рийгикогу началсь процедура подсчета голосов, отданных при электронном голосовании. Данные подсчетов обновляются на видео ниже.

Прямая трансляция

13:03 Избирательный участок номер 16, Ласнамяэ

Автор фото: Лийз Трейманн

11:25 Проголосовала почти половина избирателей

По состоянию на 11:00 проголосовало 45,5% избирателей. В электронной среде проголосовали 272 206 избирателей, с помощью бумажных бюллетеней – 1 003 758 человек.

Сегодня все 356 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 9:00 до 20:00. В воскресенье отдать голос электронно уже невозможно, но можно изменить свой выбор на избирательных участках.

11:20 Что говорят прогнозы?

Лидирует по стране Центристская партия: по данным Norstat, накануне выборов ее поддерживало 23,5% населения, имеющего право голоса.

В Таллинне ее преимущество перед конкурентами наиболее очевидно: 42% поддержки гарантированно обещают центристам победу на столичных выборах.

Традиционно высока поддержка центристов и в других самоуправлениях с высокой долей русскоязычного населения: в Силламяэ их рейтинг составляет сокрушительные 83%, в Локса 73%, в Маарду – 61%, в Кохтла-Ярве – 57%, в Нарва-Йыэсуу – 50%, в Нарве – 45%. Картину в этих самоуправлениях центристам портят избирательные союзы, партия Koos и План Б, которые конкурируют с ними практически за одного и того же избирателя.

Социал-демократическая партия, которая надеется сохранить власть в Таллинне, не лидирует ни в одном избирательном округе страны, хотя ее позиции по-прежнему крепки в столичных районах Кесклинн (24%), Кристийне (21%), Пыхья-Таллинн (20%) и городе Выру (23%). Партия реформ уверенно лидирует лишь в Йыэляхтме, где вероятно заберет себе около четверти голосов, а также рассчитывает на волость Раэ, где померяется силами с «Отечеством». Последняя остается второй по популярности политической силой Эстонии и, помимо всего прочего может записать себе в актив номинальную победу в Тарту, который долго оставался вотчиной реформистов.

EKRE готова застолбить за собой несколько самоуправлений в Южной и Центральной Эстонии и поборется за Пярну с «Отечеством». В остальных самоуправлениях страны лидируют как раз «Отечество» и избирательные союзы.