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  • 08.06.25, 11:03

Уускюла: к концу года Euribor может составить 1,8%

Европейский центральный банк неоднократно снижал процентные ставки в этом году, и ставки финансового рынка быстро реагировали аналогичным образом. 3-месячный Euribor уже несколько дней находится ниже отметки 2%, а 6-месячный Euribor, как ожидается, опустится ниже этого уровня в ближайшее время, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Главный экономист Luminor Ленно Уускюла
  • Главный экономист Luminor Ленно Уускюла
  • Foto: Liis Treimann
Хотя Euribor падает, резкого или масштабного снижения на денежном рынке не ожидается. Скорее, ожидается, что ставки останутся стабильными в ближайшие месяцы. 6-месячный Euribor обычно немного выше 3-месячного, поскольку долгосрочные кредиты более чувствительны к будущей неопределённости. Исторически разница составляет около 0,1 процентного пункта, а в начале июня она была 0,09. Это говорит о том, что рынок не предвидит серьёзных изменений в условиях процентных ставок в ближайшие месяцы.
В то же время экономические показатели могут изменить ожидания рынка. Глядя на последние события, кажется вероятным, что 3-месячная ставка Euribor в ближайшей перспективе ещё больше снизится. Одной из причин этого является существенный пересмотр Европейским центральным банком своего прогноза по инфляции в сторону понижения.
Снижение процентных ставок по жилищным кредитам принесло значительное облегчение заёмщикам. При ставке Euribor, достигшей своего пика в октябре 2023 года (4,143%), ежемесячный платёж по среднему Жилищному кредиту был бы в этом году по данным Luminor более чем на 200 евро выше, чем сейчас. Но Euribor вернулся на уровень 2%, как это было в последний раз в 2022 году.

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Именно падение процентных ставок способствовало росту сумм кредитов. Средний размер Жилищного кредита по сравнению с периодом бурного роста Euribor увеличился в текущем году более чем на 20 000 евро. Более низкий ежемесячный платёж позволяет заёмщикам получить более крупный кредит. Поскольку цены на недвижимость остаются стабильными, люди могут купить более просторное или качественное жилье.
Хотя финансовый рынок не ожидает больших изменений в краткосрочной перспективе, умеренная инфляция и нынешняя позиция Европейского центрального банка могут привести к дальнейшему снижению процентных ставок. Если инфляция останется ниже целевого уровня в ближайшие полтора года, процентные ставки могут продолжить снижаться как в этом, так и в следующем году. Так к концу 2025 года 6-месячный Euribor может снизиться примерно до 1,8%.
Однако будущее направление неясно, и поэтому долгосрочные ставки остаются более высокими, отражая неопределённость и связанную с ней премию за риск.
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