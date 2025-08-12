Назад 12.08.25, 13:52 «Несчастные случаи» как политические триггеры Череда самых разных «несчастных случаев» оказалась столь кучной не из-за небывалой их концентрации, а потому, что оппонирующие действующей власти политические силы в преддверии выборов с радостью за них ухватились.

Foto: Эльконд Либман

О самом громком из них, злополучном корпоративе Кассы здоровья, вся страна узнала с чувством глубокого возмущения, хотя, надо полагать, это не первое такое пиршество и не единственное, если иметь в виду государственные ведомства. Факт, конечно, во всех смыслах прискорбный, но, если бы звезды не сошлись, то ведь и пронесло бы скорее всего. Не пришлось бы руководителю учреждения подавать в отставку, не говоря уже о требованиях отставки министра.

Впрочем, в отличие от главы Кассы здоровья Райна Лаане, министр Кармен Йоллер полагает, что ее не в чем упрекнуть, а всю вину она делегирует правлению ведомства, которое, по ее словам, «плохо осознавало финансовые проблемы здравоохранения». Этим замечательным признанием министр Йоллер, представляющая государство в совете государственного ведомства, с размаху угодила на место той самой унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Впрочем, таков уж стиль правительства и ее главной партии.

Премьер-министр Кристен Михал неожиданно объявил, что правительство может отказаться от повышения с 2026 года подоходного налога до 24%. Правда, другой член «двучленного» правительства, партия «Ээсти 200», с этим намерением пока не согласен. Для него заявление главы правительства, несомненно, «несчастный случай». Да и для самого Михала, видимо, тоже, во всяком случае, рассматривается как меньшее из зол.

Зато партнеры согласны в том, что никак нельзя снижать налог с оборота на продукты питания, приводя в качестве аргументов то неэффективность такого шага для потребителей, то алчность торговцев, которые запихнут всю выгоду в свои карманы, то переизбыток магазинов.

Оппозиционные партии, которые в большинстве своем поддерживают идею снижения НСО, напоминают, что высказанное премьером намерение правительства в случае реализации принесет выгоду богатым, взвалив тяготы «оборонного бюджета» на плечи малоимущих.

Еще лет пять, ну десять, назад можно было бы с уверенностью сказать, что Партия реформ делает то, что она делает, в угоду своего электората, состоящего в основном из собственников, преимущественно крупных. Но сегодня это не совсем так, а то и совсем не так. Разумеется, у нее есть ядерный электорат, который будет голосовать за нее в любом случае, но это вовсе не обязательно представители бизнеса – в полемике о снижении налога с оборота на продукты бизнес скорее поддерживает ее соперников.

Все более склонная к популизму (что в целом является всеобщей мировой тенденцией) Партия реформ внешне старается держаться прежних либеральных принципов в силу инерции и, что еще хуже, в силу собственного догматизма. Петиция в пользу снижения налоговой ставки на продукты питания собрала уже почти 100 000 подписей, что намного больше количества, потребного для того, чтобы она была рассмотрена. Так что просто отмахнуться власть не сможет, вопрос в том, как и в каком виде она эту петицию решит рассматривать.

К «несчастным случаям», служащим политическими триггерами и дающим козыри в руки оппонентов власти как на Тоомпеа, так и в главном ее муниципальном центре, в Таллинне, можно отнести много событий и явлений нашей экономической и политической действительности. В том числе, например, и трагикомедию, разыгранную в столичной коалиции.

Главный актор (или актёр?) этого действа – Партия реформ – на сегодняшний день, похоже, единственная, публично прочертившая «красные линии» между собой и двумя партиями – Центристской и EKRE – которые она обязалась не переступать ни до, ни после выборов. Соблюдет ли она данный обет – дело другое, потому что в политике забрать слово даже проще, чем дать его. Другие партии решили не ограничивать себе пространство для маневра.

Расстановка же сейчас, за два месяца до муниципальных выборов в важнейшем со всех точек зрения, как с политических, так и с экономических, муниципалитете, Таллинне, такова: безусловным лидером выступает Центристская партия, которую на прошлой неделе, согласно данным Norstat, поддерживало 38,1% избирателей (центристы лидируют и во всеэстонском зачете, правда, с несколько более низким показателем). На втором месте Социал-демократическая партия с результатом в два с лишним раза ниже центристского – 18,2%, на третьем – «Отечество», за которое готовы проголосовать 13,8% столичных избирателей. За Партию реформ собираются опустить бюллетени 10,5%, а за Консервативную народную партию EKRE и партию «Правые» – по 7,3% респондентов опроса. Остальные, в том числе и остающаяся в обеих правящих коалициях, как в Таллинне, так и на Тоомпеа «Ээсти 200», избирательного порога не преодолевают.

Немного иная расстановка в местных самоуправлениях в целом по Эстонии: Центристская партия (21,3%), «Отечество» (20,4%), Консервативная народная партия EKRE (13%), Социал-демократическая партия (11,5%) и лишь за этой четверкой – Партия реформ (9,7%). «Правые» и «Ээсти 200» остаются за порогом. Надо также иметь в виду, что в регионах, кроме партийных списков, есть еще и более популярные там списки местных избирательных союзов. Надо также отметить, что хороший показатель центристов в целом по стране обеспечивается видимо ее несомненным превосходством в городах северо-востока.

При этом существенное лидерство центристов в Таллинне вовсе не означает, что они, выиграв в столице выборы, вернутся в ней к власти. К абсолютной не вернутся наверняка. Власть в Таллинне будут делить, и не факт, что Центристскую партию допустят к дележу. Хотя без нее делать это, учитывая ее преимущество, будет очень нелегко. Но и за «несчастными случаями» дело не станет. Тем более, что по данной конкретной части накоплен богатый политический опыт.