Назад 07.08.25, 09:36 Йоллер созвала внеочередное заседание совета Кассы здоровья Министр социальных дел Эстонии Кармен Йоллер (Партия реформ) созвала на пятницу, 8 августа, внеочередное заседание совета Кассы здоровья, передает rus.err.ee.

Министр социальных дел Эстонии Кармен Йоллер.

Foto: Raul Mee

Поводом стали публикации в СМИ о проведении руководством учреждения дорогостоящих летних дней (по данным СМИ – около 100 000 евро) за счет налогоплательщиков.

«В трудное время, когда для предоставления необходимых медицинских услуг нам приходится использовать резервы и когда наша система здравоохранения находится в кризисе, такое расходование средств задевает чувство справедливости – как мое, так и многих других жителей Эстонии. Касса здоровья использует деньги налогоплательщиков, и поэтому все расходы должны быть разумными и прозрачными», – цитирует в четверг Йоллер пресс-служба министерства.

Совет, председателем которого является Кармен Йоллер, намерен получить от правления Кассы здоровья подробные объяснения, а также детальный отчет о расходах на мероприятие.

По словам министра, в обычной практике совет не занимается контролем отдельных статей бюджета, но в сложившейся ситуации это сочтено необходимым.

Глава Кассы здоровья: работников нужно благодарить

СМИ преувеличили расходы на пышные летние дни Кассы здоровья, заявил вчера в интервью Äripäev глава учреждения Райн Лаане, но признал, что четкого потолка по бюджету действительно не устанавливалось.

По словам Лаане, в условиях экономии важно благодарить сотрудников, которые усердно работают, и таким образом укреплять конкурентоспособность учреждения в борьбе за кадры с частным сектором.

Лаане отметил, что в прошлый раз летние дни Кассы здоровья проводились в 2018 году.

«На самом деле по итогам 2024 года мы сэкономили около 860 000 евро административных расходов. При этом выполнили примерно 95% задач, закрепленных в нашей системе оценки эффективности, которая всегда полна вызовов. Это результат прошлого года, и никаких дополнительных бонусов мы не выплачивали, хотя с точки зрения объемов работы год был очень интенсивным и относительно успешным.

Мы договорились, что вместо того, чтобы выплачивать эти средства наличными, мы проведем летом, в хорошую погоду, общее благодарственное мероприятие. В Кассе здоровья работает около 200 человек, и без них этой организации просто бы не существовало», – заключил глава организации.

В апреле совет Кассы здоровья решил выплатить членам правления премии в размере их двухмесячной зарплаты.

Председателю правления Райну Лаане по итогам прошлого года перечислили 19 796 евро премии, членам правления Майви Парве, Пилле Банхард и Карлу-Хендрику Петерсону – по 17 058 евро.

Под решением стоит подпись председателя совета Кармен Йоллер, которая сейчас критикует проведение масштабных летних дней учреждения.