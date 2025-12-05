Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,55%299,27
  • OMX Riga−0,14%931
  • OMX Tallinn0,62%1 974,99
  • OMX Vilnius0,31%1 293,45
  • S&P 5000,23%6 872,71
  • DOW 300,26%47 976,51
  • Nasdaq 0,19%23 549,25
  • FTSE 100−0,4%9 671,62
  • Nikkei 225−1,05%50 491,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,13
  • 05.12.25, 18:06

Часть Rail Вaltica между Эстонией и Ригой может остаться на «русской» колее

В Латвии вновь заговорили о возможной корректировке проекта Rail Baltica: по информации Латвийского радио, в Риге рассматривают идею на первом этапе строительства не переводить на европейскую колею отрезок между Саласпилсом и Скулте, неподалеку от эстонской границы, южнее Пярну.
Строительство терминала Rail Baltica в Риге
  • Строительство терминала Rail Baltica в Риге
  • Foto: Scanpix
Если этот вариант будет выбран, поезда на направлении Рига–Эстония смогут пользоваться существующей инфраструктурой шириной 1520 мм (так называемая “русская колея”), а новая линия европейской колеи появится только от Скулте до эстонской границы, сообщает радио.
Такое решение позволило бы избежать масштабного отчуждения земель и снизить расходы примерно на миллиард евро — до 4,5 млрд. Латвийские специалисты признают, что именно северный участок Rail Baltica остаётся наиболее проблемным с точки зрения финансирования, тогда как южное направление к Литве уже находится в активной фазе работ.
По данным Латвийского радио, в случае отказа от немедленного строительства европейской колеи между Саласпилсом и Скулте поезда прибывали бы в Ригу по старому маршруту через Саркандаугаву и Саулкрасты, как это происходит сейчас с региональными электричками. Для международного движения в таком сценарии потребовались бы составы, способные менять ширину колеи, однако подобного подвижного состава на рынке немного.

Статья продолжается после рекламы

В Министерстве путей сообщения Латвии подтверждают, что неоднократно слышали о такой возможности, но подчеркивают: официально проект остается прежним. Заместитель госсекретаря Кристине Пудисте уже заявила, что государство по-прежнему планирует проложить европейскую колею по всей северной трассе. В Минтрансе продолжают работу над моделью государственно-частного партнёрства, которая могла бы помочь Латвии профинансировать строительство Саласпилс–Эстония целиком.
Пудисте признаёт, что эстонская сторона не выражала сомнений относительно северного участка. В то же время бывший министр сообщения Анрийс Матисс назвал использование существующих путей компромиссом, который не позволит достигнуть ключевых целей проекта — высокой скорости, грузового транзита и оборонной мобильности.
