Назад 05.12.25, 18:06 Часть Rail Вaltica между Эстонией и Ригой может остаться на «русской» колее В Латвии вновь заговорили о возможной корректировке проекта Rail Baltica: по информации Латвийского радио, в Риге рассматривают идею на первом этапе строительства не переводить на европейскую колею отрезок между Саласпилсом и Скулте, неподалеку от эстонской границы, южнее Пярну.

Строительство терминала Rail Baltica в Риге

Foto: Scanpix

Если этот вариант будет выбран, поезда на направлении Рига–Эстония смогут пользоваться существующей инфраструктурой шириной 1520 мм (так называемая “русская колея”), а новая линия европейской колеи появится только от Скулте до эстонской границы, сообщает радио

Такое решение позволило бы избежать масштабного отчуждения земель и снизить расходы примерно на миллиард евро — до 4,5 млрд. Латвийские специалисты признают, что именно северный участок Rail Baltica остаётся наиболее проблемным с точки зрения финансирования, тогда как южное направление к Литве уже находится в активной фазе работ.

По данным Латвийского радио, в случае отказа от немедленного строительства европейской колеи между Саласпилсом и Скулте поезда прибывали бы в Ригу по старому маршруту через Саркандаугаву и Саулкрасты, как это происходит сейчас с региональными электричками. Для международного движения в таком сценарии потребовались бы составы, способные менять ширину колеи, однако подобного подвижного состава на рынке немного.

В Министерстве путей сообщения Латвии подтверждают, что неоднократно слышали о такой возможности, но подчеркивают: официально проект остается прежним. Заместитель госсекретаря Кристине Пудисте уже заявила, что государство по-прежнему планирует проложить европейскую колею по всей северной трассе. В Минтрансе продолжают работу над моделью государственно-частного партнёрства, которая могла бы помочь Латвии профинансировать строительство Саласпилс–Эстония целиком.

Пудисте признаёт, что эстонская сторона не выражала сомнений относительно северного участка. В то же время бывший министр сообщения Анрийс Матисс назвал использование существующих путей компромиссом, который не позволит достигнуть ключевых целей проекта — высокой скорости, грузового транзита и оборонной мобильности.