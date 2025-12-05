Часть Rail Вaltica между Эстонией и Ригой может остаться на «русской» колее
В Латвии вновь заговорили о возможной корректировке проекта Rail Baltica: по информации Латвийского радио, в Риге рассматривают идею на первом этапе строительства не переводить на европейскую колею отрезок между Саласпилсом и Скулте, неподалеку от эстонской границы, южнее Пярну.
Если этот вариант будет выбран, поезда на направлении Рига–Эстония смогут пользоваться существующей инфраструктурой шириной 1520 мм (так называемая “русская колея”), а новая линия европейской колеи появится только от Скулте до эстонской границы, сообщает радио.
Такое решение позволило бы избежать масштабного отчуждения земель и снизить расходы примерно на миллиард евро — до 4,5 млрд. Латвийские специалисты признают, что именно северный участок Rail Baltica остаётся наиболее проблемным с точки зрения финансирования, тогда как южное направление к Литве уже находится в активной фазе работ.
По данным Латвийского радио, в случае отказа от немедленного строительства европейской колеи между Саласпилсом и Скулте поезда прибывали бы в Ригу по старому маршруту через Саркандаугаву и Саулкрасты, как это происходит сейчас с региональными электричками. Для международного движения в таком сценарии потребовались бы составы, способные менять ширину колеи, однако подобного подвижного состава на рынке немного.
Статья продолжается после рекламы
В Министерстве путей сообщения Латвии подтверждают, что неоднократно слышали о такой возможности, но подчеркивают: официально проект остается прежним. Заместитель госсекретаря Кристине Пудисте уже заявила, что государство по-прежнему планирует проложить европейскую колею по всей северной трассе. В Минтрансе продолжают работу над моделью государственно-частного партнёрства, которая могла бы помочь Латвии профинансировать строительство Саласпилс–Эстония целиком.
Пудисте признаёт, что эстонская сторона не выражала сомнений относительно северного участка. В то же время бывший министр сообщения Анрийс Матисс назвал использование существующих путей компромиссом, который не позволит достигнуть ключевых целей проекта — высокой скорости, грузового транзита и оборонной мобильности.
Музей энергетики и техники в Вильнюсе постепенно заполняется людьми. Прибывают представители Rail Baltic, чиновники всех трех балтийских стран, а также испанская делегация, чтобы подписать миллиардный контракт на электрификацию железной дороги. Хотя на стройплощадках кипит работа, планы становятся все более скромными.
Rail Baltic Estonia заключила с эстонской компанией AllSpark OÜ договор на проектирование соединения порта Мууга с будущей трассой Rail Baltica. Сумма контракта составляет около 2,9 миллиона евро, к которой добавляется налог с оборота.
Премьер-министр Кристен Михал заявил, что при необходимости Эстония могла бы построить Rail Baltica и на территории Латвии, чтобы достроить железную дорогу, соединяющую три страны Балтии, к концу 2030 года, как это было запланировано, пишет rus.err.ee.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.