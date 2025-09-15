Назад 15.09.25, 08:04 Политики на низком старте: все, чтобы не пропустить центристов Призрак триумфа Центристской партии на октябрьских выборах настолько пугающе «простер совиные крыла», что социал-демократ Раймонд Кальюлайд как бы в шутку призывает в Таллинне «болеть за EKRE». Но поскольку в каждой шутке есть только доля шутки, призыв Кальюлайда держать кулаки за национал-консерваторов, которых его родная партия, казалось бы, на дух не переносит, выглядит не столь уж и шуточным, пишет политический обозреватель Эльконд Либман.

Эльконд Либман.

Завершилась подача избирательных списков в избиркомы, кандидаты от партий, избирательных союзов и от самих себя заняли места на старте, хотя, конечно, не замерли в ожидании выстрела, а, напротив, вступили в период наибольшей активности. Свои списки выдвинули 11 политических партий и множество избирательных союзов.

Собственно, особенностью муниципальных выборов почти всегда было активное участие в них межпартийных и надпартийных избирательных союзов, которые в провинции, особенно в сельских районах чаще всего играли ведущую роль – за исключением периода, когда избирательные союзы были, в основном усилиями Центристской партии и лично Эдгара Сависаара, запрещены.

Центристы и бывшие центристы

Что касается самовыдвиженцев, то они тоже есть – в Таллинне, например, 13 человек. Но успех на муниципальных выборах им до сих пор не сопутствовал – на память приходит разве что Эдгар Сависаар, прошедший в столичное горсобрание по личной квоте, хотя его список на выборах 2017 года остался за бортом. Впрочем, и Сависаар не был тогда, строго говоря, самовыдвиженцем. Тогдашняя его соратница Ольга Иванова на нынешних выборах возглавила свой собственный «Избирательный союз таллиннцев» из нескольких представительниц прекрасного пола.

Ровно столько же членов насчитывает несколько фантастический «Избирательный союз против реформы образования и восстановление русскоязычного образования» Олега Гогина. Как и Иванова, Гогин не новичок в политике, хотя те дни, когда его фамилия мелькала в СМИ, давно миновали. Как и для баллотирующегося в списке избирательного союза «Plan B» Владимира Маслова, занимавшего лет двадцать назад пост вице-мэра Таллинна от рейльяновского Народного союза. У союза «Plan B» список подлиннее и охват покруче – не только Таллинн, но и Тарту, где его, собственно говоря, и породил предприниматель, бывший центрист Урбо Ваарманн, и Нарва, где союз действует под названием «Plan B – Пульс города Нарва» и под предводительством кандидата в нарвские мэры, все того же Урбо Ваарманна, судимого некогда за взятки и мошенничество. В Нарве, как обычно, бывшие центристы из команды Ваарманна борются с бывшими центристами из компании Михаила Стальнухина, с отчасти бывшими центристами из «Списка Катри Райк», а также с действующими центристами во главе с Алексеем Евграфовым. Наиболее высоки шансы в приграничном городе у Центристской партии и Михаила Стальнухина. Есть, видимо, какие-то и у партии Koos, у которой в Таллинне даже в Ласнамяэ, где баллотируются сам Айво Петерсон и еще шестеро его соратников, шансы крайне сомнительны. Зато чрезвычайно высоки они у Центристской партии, рейтинг которой в Таллинне поднялся, по последним замерам, почти до 45%, а в целом по стране примерно до 19%. Общегосударственный рейтинг центристам, как я уже как-то отмечал, приносят их позиции на северо-востоке – например, на местных выборах в Силламяэ им нет конкурентов. В Нарве и Кохтла-Ярве они не так сильны, не говоря уже о Йыхви, особенно после объединения с волостью Тойла, но все же не слабы. Кому уйдут мусорные голоса? Столичный взлет Центристской партии как раз и заставил Раймонда Кальюлайда «пошутить» про национал-консерваторов. Суть дела в том, что если партия Мартина Хельме не преодолеет пятипроцентного барьера, то в соответствии с принципом «победитель забирает все», т.н. «мусорные голоса», то есть голоса, отданные за не сумевший провести своих кандидатов в депутаты список, переходят к победившему списку. Поддержка EKRE в Таллинне сейчас менее 6%, а это значит, что она в опасной близости от падения за борт. Если же голоса национал-консерваторов отойдут центристам, то не исключено получение ими эксклюзивной власти в столице. А этого, как полагает социал-демократ Кальюлайд, допустить нельзя, а, следовательно, голосовать за EKRE, чтобы партия преодолела избирательный порог, лучше, чем не голосовать вовсе, а тем более – голосовать за центристов. Кальюлайд рассуждает при этом о либеральных и нелиберальных партиях, не уточняя, правда, какую из них куда он относит. Откровенно говоря, какую-то либеральную (леволиберальную) повестку сохраняет одна лишь Социал-демократическая партия, некий легкий налет либеральных терзаний можно, хоть и с трудом, разглядеть у центристов, все более склоняющихся к консерватизму.

Чисто экономический либерализм, в смысле низких налогов на бизнес и «рынок все решит», продвигают «Правые». «Отечество» и Консервативная народная партия по определению партии консервативные – первые с право-либеральным экономическим уклоном, вторые – левыми взглядами на экономику при ультраправых принципах во всем остальном. Партия реформ, как не раз уже говорилось, превратилась в типичную «партию власти», а отмеченная одним из отцов-основателей и былых лидеров партии Меэлисом Атоненом «левизна» нынешних реформистов носит ситуативный характер.

Потому что практически все партии и избирательные союзы объединяет одно – растущая и вызывающая все большую тревогу склонность к популизму. У одних она больше и откровеннее, у других меньше и более завуалирована. Но даже мэр Таллинна, представитель наиболее либеральной Социал-демократической партии Евгений Осиновский не удержался и публично посетовал по поводу увольнения актеров бывшего Русского театра и даже обещал им всяческое содействие. (За что тут же схлопотал от своего коллеги по столичному правящему союзу, вице-мэра Карла-Сандера Казе из «Отечества»).

Поскольку речь о театре, позволю себе отреагировать на сочувственное выступление мэра по системе Станиславского: «Не верю!» Потому что, где был городской голова, когда вся эта канитель затевалась – начиная от навязанного исповедуемой определенной частью государственных мужей (и жен) политической конъюнктурой нелепой смены названия? Томился в поисках компромисса?

Социальный срез кандидатов в депутаты за последние годы менялся мало, существенно изменившись с 1990-х годов: место интеллигенции, писателей, музыкантов, журналистов, профессоров давно уже заняли профессиональные политики. Характерно, что кандидаты, баллотирующиеся, в частности, в списках новых партий и избирательных союзов и называющие себя новыми людьми, таковыми могут считаться только в силу поговорки, что «новое – это хорошо забытое старое». Примеры приведены выше, и их можно продолжить.

Среди кандидатов есть, разумеется, и предприниматели, и их, надо полагать, не так уж мало. Но все это люди, широкой публике малоизвестные или вовсе не известные. А вот из представителей большого бизнеса, имена которых на слуху, пока что бросилась в глаза лишь фигура Урмаса Сыырумаа, баллотирующегося по списку Партии реформ, которая совсем недавно предлагала ему стать компромиссным мэром Таллинна. Крупный бизнес предпочитает не связывать себя напрямую с определенными партиями и политическими силами, а влиять на политику своими методами. И это правильная позиция.