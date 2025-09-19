Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,07%293,65
  • OMX Riga0,06%913,87
  • OMX Tallinn−0,09%1 960,66
  • OMX Vilnius0,1%1 232,15
  • S&P 5000,29%6 651,21
  • DOW 300,23%46 247,31
  • Nasdaq 0,49%22 581,15
  • FTSE 1000,08%9 235,57
  • Nikkei 225−0,57%45 045,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,98
  • 19.09.25, 16:42

Делов-то: министры как дети! Бизнес хорохорится, но деньги в Эстонию вкладывает

В свежем выпуске «Делов-то!» обсуждаем самые горячие темы недели – от госбюджета Эстонии и потенциального возрождения русскоязычных школ до санкций США против России. В студии главный редактор ДВ Олеся Лагашина и журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
Делов-то: министры как дети! Бизнес хорохорится, но деньги в Эстонию вкладывает
• Переговоры по госбюджету-2026 завершились: в меню отмена повышения подоходного налога, рост зарплат учителей и силовиков на 10%, дополнительные расходы на оборону в 844 млн евро. Налоговый горб тоже срежут, от чего выиграют богатые. «Шаг вперед и два назад» или грамотная политика правительства?
• В Нарве и Маарду перед выборами обсуждают воссоздание школ с русским языком обучения – теперь как частных образовательных центров. Но министр образования Кристина Каллас хочет внести в закон о частных школах изменения: чтоб государство могло финансировать только эстонские частные школы. Что важнее – язык или качество образования?
• Конференция Äriplaan: швед Эрик Стенфорс предлагает жителям Эстонии мыслить позитивно. Не думать про потенциальные атаки России, а исходить из мысли: «если нападут, возьмем Москву за три дня». Бизнесмен готов «очень много инвестировать» в Эстонию. Его коллега Неэме Таммис громит систему общественного транспорта и требует вернуть конкуренцию и плату за проезд. Самые яркие выступления и идеи с ежегодной конференции топ-менеджмента.

Статья продолжается после рекламы

• Дональд Трамп грозит новыми санкциями против России, требуя, однако, от ЕС и стран НАТО предварительно полного отказа от российских нефти и газа. Венгрия и Словакия не согласны. Требования справедливы или это перекладывание ответственности на союзников?
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

