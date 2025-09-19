Делов-то: министры как дети! Бизнес хорохорится, но деньги в Эстонию вкладывает

В свежем выпуске «Делов-то!» обсуждаем самые горячие темы недели – от госбюджета Эстонии и потенциального возрождения русскоязычных школ до санкций США против России. В студии главный редактор ДВ Олеся Лагашина и журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
• Переговоры по госбюджету-2026 завершились: в меню отмена повышения подоходного налога, рост зарплат учителей и силовиков на 10%, дополнительные расходы на оборону в 844 млн евро. Налоговый горб тоже срежут, от чего выиграют богатые. «Шаг вперед и два назад» или грамотная политика правительства?
• В Нарве и Маарду перед выборами обсуждают воссоздание школ с русским языком обучения – теперь как частных образовательных центров. Но министр образования Кристина Каллас хочет внести в закон о частных школах изменения: чтоб государство могло финансировать только эстонские частные школы. Что важнее – язык или качество образования?
• Конференция Äriplaan: швед Эрик Стенфорс предлагает жителям Эстонии мыслить позитивно. Не думать про потенциальные атаки России, а исходить из мысли: «если нападут, возьмем Москву за три дня». Бизнесмен готов «очень много инвестировать» в Эстонию. Его коллега Неэме Таммис громит систему общественного транспорта и требует вернуть конкуренцию и плату за проезд. Самые яркие выступления и идеи с ежегодной конференции топ-менеджмента.
• Дональд Трамп грозит новыми санкциями против России, требуя, однако, от ЕС и стран НАТО предварительно полного отказа от российских нефти и газа. Венгрия и Словакия не согласны. Требования справедливы или это перекладывание ответственности на союзников?
