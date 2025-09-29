Выйти из ЕС и сделать строже Закон о языке: на местных выборах партии пытаются выехать на государственных темах

И как, скажите на милость, будет выглядеть вмешательство правительства, до сих пор привычно гордившегося своей приверженностью либеральной демократии, в дела частного бизнеса?

Еще одна инициатива Министерства образования предусматривает запрет на показ в кинотеатрах фильмов, дублированных на иностранные языки. Как и в первом случае, мало у кого вызывает сомнения, какой язык имеется в виду под «иностранным». Но замечательно то, что объектом тут является не только один единственный язык, но и один единственный город – потому что только в Нарве владельцы кинотеатров «крутили» фильмы в версии, дублированной на русский язык. Объяснение было простое и очень логичное – таков запрос рынка, а коммерческие предприятия, каковыми являются кинотеатры, должны зарабатывать деньги. Запрет же на демонстрацию дублированных кинофильмов в данном конкретном случае и месте помешает им это делать.

И как, скажите на милость, будет выглядеть вмешательство правительства, до сих пор привычно гордившегося своей приверженностью либеральной демократии, в дела частного бизнеса? Это один вопрос. Второй – какая с точки зрения Закона о языке разница между голосовым дубляжем и субтитрованием перевода английского текста (а подавляющее большинство картин в наших кинотеатрах идут по-английски)? Спасибо доброму законодателю за то, что он намерен оставить право на показ дублированных фильмов, предназначенных для детей.

Нельзя, конечно, со стопроцентной уверенностью заявить, что этими инициативами партия «Ээсти 200», в чьем ведении находится Министерство образования и науки, пытается хоть как-то поднять свое совсем уж никудышное реноме в глазах избирателей, однако подобная их концентрация в данный момент времени весьма симптоматична.

На местных выборах о железной дороге и ЕС

Законопроектом, несомненно приуроченным к местным выборам и выходящим далеко за рамки муниципальной компетенции, отметилась и Консервативная народная партия, которая обострила давно уже оседланную ею тему бесперспективности строительства магистрали Rail Baltic. Представляя законопроект, вице-председатель EKRE Март Хельме заявил, что, если для того, чтобы выйти из железнодорожного проекта, надо будет покинуть ЕС, то так следует и поступить.

«Тогда выходим и из Европейского союза - этого недемократичного объединения, одержимого зеленой лихорадкой и навязывающего свои идеи всем подряд… Уйдем и станем по-настоящему независимым государством, каким мы хотели быть в начале 1990-х», - призвал Хельме. Партия не впервые высказывает «особый взгляд», с симпатией относясь, например, к деятельности Виктора Орбана и указывая на Венгрию, как на пример для подражания.

То, о чем говорят и к чему призывают лидеры эстонских национал-консерваторов, включая лозунги по поводу отказа от «провалившегося зеленого перехода» и «защиты национальных интересов» представляет собой общую часть идеологии всех европейских правых популистов, и она, получив еще и мощную подпитку со стороны политики, проводимой Дональдом Трампом, вполне, что называется, политически «вывозит».

Применительно к теме Rail Baltic в Эстонии – тоже. Рост стоимости строительства дороги и, соответственно, национального вклада в него, а также будущих эксплуатационных расходов привел к целому ряду упрощений проекта - например, к тому, что эстонский участок Rail Baltic отныне планируется как однопутный. И что это такое – однопутная скоростная магистраль? Она может быть скоростной в том случае, если поездов на ней будет мало из-за отсутствия, как предвещал в Рийгикогу Март Хельме, грузов и пассажиров. Если же Хельме неправ, и грузов, а также пассажиров окажется достаточно, а поездов много, то магистраль перестанет быть скоростной, поскольку составам придется ждать встречных на разъездах. А тут еще возникла угроза того, что эстонскому участку дороги предстоит уткнуться в отсутствие латвийского.

Избирателям, послушавшим Хельме со товарищи, есть, о чем призадуматься, не очень-то вникая в суть аргументов и контраргументов, а тем более в то, предмет ли это муниципальных выборов.

