Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,83%44 978,3
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,53
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,83%44 978,3
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,53
  • 29.09.25, 08:52

Выйти из ЕС и сделать строже Закон о языке: на местных выборах партии пытаются выехать на государственных темах

То, что в предвыборных выступлениях и инициативах кандидатов в мундепы большая политика очень часто будет заслонять муниципальную, было ожидаемо, особенно в Таллинне – избирательный цикл таков, что зазор между местными и парламентскими выборами невелик, партии готовятся к схватке за Тоомпеа, и с этим объективным процессом ничего не поделать, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Эльконд Либман.
  • Эльконд Либман.
  • Foto: Liis Treimann
Подтверждением тому служат не только начавшиеся публичные предвыборные дебаты, но и явно приуроченные к кануну выборов парламентские инициативы. Правда, дебаты дебатам рознь, и если, например, на телеканале ETV+ сама тема первого раунда дебатов – о разыгрывании «русской карты» - побуждала участников выходить за рамки местной тематики, то в студии Rus.Postimees ведущая жестко пресекала «перетекание» муниципальной повестки в общеполитическую.
Справедливости ради следует сказать, что отделить «местное» от «общего» бывает трудно, а порой и невозможно из-за того, что проблемы, возникающие конкретно на местах, решаются только государством. Поскольку водопровод, канализация, уборка снега и работа общественного транспорта хоть и составляют львиную долю муниципальной политики, но она ею все же не ограничивается, и больше всего невнятности и противоречий здесь, как показывают и дебаты, в распределении ответственности в сфере школьного образования.

Зацепились за язык

В этой связи очень интересен и показателен спешно сочиненный в Министерстве образования законопроект, отменяющий госфинансирование частных школ, преподавание в которых осуществляется не на государственном языке. Во-первых, под «негосударственными» здесь следует, видимо, понимать только один известный язык, а, во-вторых, уже было замечено и отмечено, что государственное и муниципальное финансирование – это вовсе не одно и то же. А поскольку министерство Кристины Каллас отреагировало таким образом на прозвучавшие в некоторых местных самоуправлениях обещания кандидатов в депутаты открыть частные русскоязычные школы при поддержке муниципалитетов, то закон, видимо, должен запретить местным самоуправлениям подобное финансирование. Вот только возможно ли это?

Статья продолжается после рекламы

И как, скажите на милость, будет выглядеть вмешательство правительства, до сих пор привычно гордившегося своей приверженностью либеральной демократии, в дела частного бизнеса?
Еще одна инициатива Министерства образования предусматривает запрет на показ в кинотеатрах фильмов, дублированных на иностранные языки. Как и в первом случае, мало у кого вызывает сомнения, какой язык имеется в виду под «иностранным». Но замечательно то, что объектом тут является не только один единственный язык, но и один единственный город – потому что только в Нарве владельцы кинотеатров «крутили» фильмы в версии, дублированной на русский язык. Объяснение было простое и очень логичное – таков запрос рынка, а коммерческие предприятия, каковыми являются кинотеатры, должны зарабатывать деньги. Запрет же на демонстрацию дублированных кинофильмов в данном конкретном случае и месте помешает им это делать.
И как, скажите на милость, будет выглядеть вмешательство правительства, до сих пор привычно гордившегося своей приверженностью либеральной демократии, в дела частного бизнеса? Это один вопрос. Второй – какая с точки зрения Закона о языке разница между голосовым дубляжем и субтитрованием перевода английского текста (а подавляющее большинство картин в наших кинотеатрах идут по-английски)? Спасибо доброму законодателю за то, что он намерен оставить право на показ дублированных фильмов, предназначенных для детей.
Нельзя, конечно, со стопроцентной уверенностью заявить, что этими инициативами партия «Ээсти 200», в чьем ведении находится Министерство образования и науки, пытается хоть как-то поднять свое совсем уж никудышное реноме в глазах избирателей, однако подобная их концентрация в данный момент времени весьма симптоматична.

На местных выборах о железной дороге и ЕС

Законопроектом, несомненно приуроченным к местным выборам и выходящим далеко за рамки муниципальной компетенции, отметилась и Консервативная народная партия, которая обострила давно уже оседланную ею тему бесперспективности строительства магистрали Rail Baltic. Представляя законопроект, вице-председатель EKRE Март Хельме заявил, что, если для того, чтобы выйти из железнодорожного проекта, надо будет покинуть ЕС, то так следует и поступить.
«Тогда выходим и из Европейского союза - этого недемократичного объединения, одержимого зеленой лихорадкой и навязывающего свои идеи всем подряд… Уйдем и станем по-настоящему независимым государством, каким мы хотели быть в начале 1990-х», - призвал Хельме. Партия не впервые высказывает «особый взгляд», с симпатией относясь, например, к деятельности Виктора Орбана и указывая на Венгрию, как на пример для подражания.
То, о чем говорят и к чему призывают лидеры эстонских национал-консерваторов, включая лозунги по поводу отказа от «провалившегося зеленого перехода» и «защиты национальных интересов» представляет собой общую часть идеологии всех европейских правых популистов, и она, получив еще и мощную подпитку со стороны политики, проводимой Дональдом Трампом, вполне, что называется, политически «вывозит».
Применительно к теме Rail Baltic в Эстонии – тоже. Рост стоимости строительства дороги и, соответственно, национального вклада в него, а также будущих эксплуатационных расходов привел к целому ряду упрощений проекта - например, к тому, что эстонский участок Rail Baltic отныне планируется как однопутный. И что это такое – однопутная скоростная магистраль? Она может быть скоростной в том случае, если поездов на ней будет мало из-за отсутствия, как предвещал в Рийгикогу Март Хельме, грузов и пассажиров. Если же Хельме неправ, и грузов, а также пассажиров окажется достаточно, а поездов много, то магистраль перестанет быть скоростной, поскольку составам придется ждать встречных на разъездах. А тут еще возникла угроза того, что эстонскому участку дороги предстоит уткнуться в отсутствие латвийского.
Избирателям, послушавшим Хельме со товарищи, есть, о чем призадуматься, не очень-то вникая в суть аргументов и контраргументов, а тем более в то, предмет ли это муниципальных выборов.
Иными словами, избирателям, послушавшим Хельме со товарищи, есть, о чем призадуматься, не очень-то вникая в суть аргументов и контраргументов, а тем более в то, предмет ли это муниципальных выборов. Все может быть предметом и всякое лыко в строку.

Горячие новости

  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
  • 26.09.25, 17:01
Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом
  • KM
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Статья продолжается после рекламы

Нельзя сказать, что партии и избирательные союзы вовсе забыли в ходе дебатов и выступлений о местных вопросах – нет, им уделяется внимание. В столице это прежде всего проблемы общественного транспорта, ремонта и реконструкции улиц и коммуникаций, уборки и т.п, а также управления городом в целом, к чему у оппонентов действующей власти больше всего претензий.
А вот председатель «Отечества», лидера партийных рейтингов (но не в Таллинне), Урмас Рейнсалу действует аккуратно на стыке конкретного и абстрактного, местного и общего, предлагая до выборов заключить между партиями некое «соглашение о доброй воле» из семи пунктов, определяющих общие принципы управления в конкретном приложении. Это может быть похоже на «принцип кота Леопольда», а может и на принцип «кто не согласен со всем, тот вылетает».
Наблюдая за дебатами и выступлениями политиков, нельзя не заметить, и опять-таки в первую очередь в Таллинне, общую тенденцию вешать всех собак на Центристскую партию. Эта в чем-то объяснимая и даже обоснованная, но далеко не всегда справедливая тенденция отрицательно сказывается и на самой Центристской партии, поскольку в ее риторике отбрехивание от нападок и обличение хулителей почти полностью заменило внятную положительную повестку.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 27.09.25, 12:28
Тыну Тоомпарк отвечает Мадле Липпус: если не понимаешь – не трогай!
Рынок аренды жилья в Таллинне не нуждается в «мудром» партийном руководстве
Рассказывать избирателям сказки, далекие от жизни, и выдавать черное за белое – значит не уважать электорат. Это невежливо, пишет инвестор в недвижимость и преподаватель Тыну Тоомпарк в ответ на статью вице-мэра Таллинна Мадле Липпус (Социал-демократическая партия).
Новости
  • 25.09.25, 07:00
Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку
На выборах в Кохтла-Ярве главными соперниками, видимо, станут Центристская партия и избирательный союз Restart Kohtla-Järve: у них самые сильные списки кандидатов как по количеству, так и по известности и опыту. Выставила здесь свой самый большой по стране список и партия Koos.
Новости
  • 18.09.25, 13:13
Неэме Таммис: система общественного транспорта Эстонии прогнила и строится на популизме
На сцене конференции Äriplaan 2026 выступил руководитель Hansa Grupp и недавно удостоенный звания лучшего руководителя Эстонии Неэме Таммис, резко и эмоционально высказавшись о состоянии общественного транспорта страны. Его посыл был однозначным: система раздроблена, подвержена манипуляциям со стороны политиков и в ней отсутствует подход, ориентированный на пассажиров.
Mнения
  • 16.09.25, 11:53
Роман Викулов: с прогнозом по нарвским выборам справился бы разве что Нострадамус
Большинство из семи нарвских списков надеются на протестные голоса, причем в их число можно включить даже список Партии реформ, если постараться представить мотивации его потенциальных избирателей, пишет нарвский журналист Роман Викулов.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом
2
Новости
  • 26.09.25, 17:01
Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование
3
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
4
Mнения
  • 27.09.25, 12:28
Тыну Тоомпарк отвечает Мадле Липпус: если не понимаешь – не трогай!
Рынок аренды жилья в Таллинне не нуждается в «мудром» партийном руководстве
5
ТОП
  • 27.09.25, 10:00
ТОП автотранспортных компаний: фирма из Мяннику поднялась на высшую ступень пьедестала
В рейтинге – более 170 компаний
6
Эпицентр
  • 23.09.25, 18:26
«Грабь награбленное»: у владельца эстонской компании возникли проблемы в России

Последние новости

Новости
  • 29.09.25, 09:25
На выборах в Молдове побеждают сторонники евроинтеграции
Mнения
  • 29.09.25, 08:52
Выйти из ЕС и сделать строже Закон о языке: на местных выборах партии пытаются выехать на государственных темах
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
Интервью
  • 29.09.25, 06:00
Литовское электричество концерна Ignitis завоевывает эстонский рынок электромобилей
Новости
  • 28.09.25, 15:33
Эксперты: цены на квартиры в Таллинне в следующие полгода не изменятся
Новости
  • 28.09.25, 14:54
НАТО усиливает присутствие в Балтийском регионе
Новости
  • 28.09.25, 14:16
Эстонцы приобрели армянскую ИТ-компанию и нацелены на международный рост
Новости
  • 28.09.25, 12:55
Выборы в Молдове: борьба проевропейских и пророссийских сил

Сейчас в фокусе

Евгений Кабанов играет и поет для зрителей на Балтийском вокзале.
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом
Инвестор в недвижимость Тыну Тоомпарк прочитал недавнюю колонку вице-мэра Таллинна Мадле Липпус в Äripäev и решил опровергнуть несколько ее утверждений.
Mнения
  • 27.09.25, 12:28
Тыну Тоомпарк отвечает Мадле Липпус: если не понимаешь – не трогай!
Рынок аренды жилья в Таллинне не нуждается в «мудром» партийном руководстве
Владельцами компании Quickport, занимающейся организацией негабаритных и тяжеловесных перевозок, являются Михаил Апрельский и Максим Юферев.
ТОП
  • 27.09.25, 10:00
ТОП автотранспортных компаний: фирма из Мяннику поднялась на высшую ступень пьедестала
В рейтинге – более 170 компаний
В радиопередаче «Äripäeva arvamusliider» мы поговорили с Львом Долгачевым о том, что означает ослабление доллара для инвесторов и где искать защиту от долларового риска.
Биржа
  • 27.09.25, 13:30
Падение доллара заставило инвестора года заняться спекуляциями
Сооснователь Civitta Рийво Антон также является партнером Specialist VC и инвестором Startup Wise Guys.
Новости
  • 28.09.25, 14:16
Эстонцы приобрели армянскую ИТ-компанию и нацелены на международный рост
Миллиарды из российского бюджета частично нашли приют в Эстонии.
Эпицентр
  • 23.09.25, 18:26
«Грабь награбленное»: у владельца эстонской компании возникли проблемы в России
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и лорд-мэр Карлскруны Петер Глимвалл подписали договор о сотрудничестве двух городов.
Новости
  • 26.09.25, 17:01
Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025