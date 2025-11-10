Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,3%292,74
  • OMX Riga0,07%916,97
  • OMX Tallinn−0,11%1 906,63
  • OMX Vilnius0,49%1 268,8
  • S&P 5001,54%6 832,43
  • DOW 300,81%47 368,63
  • Nasdaq 2,27%23 527,17
  • FTSE 1001,08%9 787,15
  • Nikkei 2250,87%51 352,35
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,9
  • 10.11.25, 15:46

Агентство ОБС призывает всех бояться

Реакция школ, родителей и школьников на предупреждение о готовящемся в Таллинне теракте наглядно показала: в случае реальной опасности решать проблему будут кто в лес, кто по дрова, а уровень доверия к СМИ и школьному руководству оставляет желать лучшего.
Олеся Лагашина.
  • Олеся Лагашина.
  • Foto: Andras Kralla
В воскресенье родительские и детские чаты гудели: почти двадцати таллиннским школам обещали устроить ад на земле. В некоторых учебных заведениях ученикам на всякий случай разрешили остаться дома, в других заверили, что у полиции все под контролем и повышенного риска нет, в третьих детей попросили прийти, но сообщать о подозрительных лицах руководству. Что тоже не добавило энтузиазма ни детям, ни родителям. В школы, где уроки отменены не были, ученики на всякий случай отказались ехать тоже.
В понедельник днем в чатах продолжали распространяться страшилки, пересылали видео, поясняя, что в одной конкретной таллиннской школе слышали выстрелы и к ней подъехали целых три машины скорой помощи. В полдень СМИ сообщили об ученике, заявившемся в Политехникум с предметом, похожим на оружие. Полиция отреагировала стремительно, задержав двоих и обнаружив неподалеку пневматическое оружие, однокашников хулигана история, похоже, исключительно развеселила. Следует отметить, что, как и полагается агентству «Одна-бабка-сказала», в чатах речь шла о совершенно другом учебном заведении.
Увещевания журналистов, ссылавшихся на заверения полиции в том, что находиться в школах сегодня безопасно, не помогли. Во многих классах те, кто сегодня все-таки дошел до уроков, обнаружили там от силы пятерых таких же смельчаков. Учебный день, по сути, был сорван.

Статья продолжается после рекламы

Оно, конечно, логика «лучше пропустить школу, чем умереть сегодня» вполне себе железобетонная. Для многих школьников она и вовсе работает без всякой террористической угрозы. Да и случаи шутинга в мире бывают не столь редко, чтобы наплевательски относиться даже к чисто теоретическому риску. В то же время нельзя не заметить, что и реакция на него, и последующая коммуникация не были скоординированы.

Тяжело в учении

Руководство разных школ приняло разные решения, что ввело в замешательство и родителей, и учеников. Убедить ребенка идти в класс, когда остальные решили не рисковать, – практически mission impossible. Как невозможно и объяснить школьнику, что присланный ему фрагмент непонятно где и когда снятого видео, на котором частично видны несколько детей, – еще не доказательство происходящей сегодня драмы.
Похвально, что вице-мэр воскресным же вечером дал развеивающий страхи комментарий ERR, быстро отреагировали и директора, но отсутствие централизованного решения внесло свой вклад в общую сумятицу и сделало попытки менее перепугавшегося руководства вернуть учеников в школу бессмысленными. И заодно обнаружило отсутствие единого алгоритма действий на тот случай, если возникнет реальная опасность, и проницаемость учебных заведений для «предметов, похожих на оружие».
Довольно прискорбно выглядит и доверие родителей и школьников к источникам информации: предпочтение, очевидно, отдается социальным сетям как более оперативным и якобы располагающим подлинными сведениями. Даже если это официально опровергается.
Информационная уязвимость общества может дорого обойтись нам в случае реальной угрозы, будь то теракт, война или просто локальное стихийное бедствие. Отработка кризисных ситуаций необходима, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, во избежание хаоса административные решения не должны приниматься вразнобой, а курсы медиаграмотности должны стать обязательной частью школьной программы с более раннего возраста.
Соцсети и мессенджеры – прекрасный инструмент для манипуляции и сеяния паники, и с пришествием искусственного интеллекта это искажение реальности становится все более убедительным. Именно поэтому умение быстро давать информации критическую оценку и находить верные сведения в заслуживающих доверия источниках становятся важнейшим жизненным навыком. Куда более важным, чем, к примеру, чистописание.
В Эстонии есть программы медиаграмотности, гимназии обязаны проводить этот курс c 2024 года, вскользь эта тема затрагивается в основной школе. Регулярно проводятся медиашколы и медиаконференции, но как правило в них принимают участие самые продвинутые учителя и ученики – а ведь далеко не они как правило сеют панику, множа вводящие в заблуждение посты в соцсетях.
Те, кто наиболее уязвимы перед дезинформацией, в специализированные программы не попадают, разве что прогрессивный классный руководитель сводит класс в какую-нибудь редакцию. Впрочем, за час случайного общения со школьниками ни навыки медиакритики, ни правила гигиены в соцсетях не прививаются, поэтому эта почетная миссия должна быть возложена именно на основную школьную программу с фокусом на практические занятия, ибо тяжело в учении, легко в бою.
И нет, не говорите, что программа уже до того распухла, что школьникам придется учиться ночью: поверьте, этот навык им будет важнее, чем поиск эпитетов в тексте Тургенева про крестьянских детей. Не то чтобы я не любила Тургенева...
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

