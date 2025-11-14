Делов-то: долой ERR, два стула и русские школы?

Лишить частные русскоязычные школы госфинансирования. Закрыть ERR. Запретить депутатам сидеть на двух стульях. Одобряем? Мнения участников подкаста «Делов-то!» резко разделились. Но иногда мы друг с другом даже были согласны.
- Вот, что бывает, если сидеть на двух стульях. Но не в Эстонии. У нас уже десять лет депутаты Рийгикогу пытаются и рыбку съесть...
- Foto: Алена Ценно
В свежем подкасте «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» Екатерина Мереминская, Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень обсуждают три инициативы политиков: лишить частные русскоязычные школы государственного финансирования, запретить парламентариям сидеть в самоуправлениях, а также закрыть правовое вещание ERR.
Spoiler alert: по одному из этих вопросов несогласие в студии было близко к 100%.
«Частные школы – это те же государственные, только больше выпендриваются», – глубокомысленно заметил Ярослав Тавгень.
Статья продолжается после рекламы
«Слава Богу, здесь есть выборы, – не перестает восхищаться Эстонией Екатерина. – Родители и дети сами выбрали политиков, которые хотят лишить русские частные школы финансирования».
Почему большое число русскоязычных жителей Эстонии против прекращения финансирования, а журналисты ДВ – за?
Центрист Андрей Коробейник, который сидит на двух стульях и (является членом Рийгикогу и одновременно собирается возглавить Пярнуское горсобрание), инициировал отмену «закона о двух стульях».
Это пчелы против меда?
«Пистолет плюс доброе слово – лучше, чем просто переговоры», – констатирует вековую мудрость Мереминская.
«Тотальная честность хороша тогда, когда все вокруг честные, а я один жулик. Вот тут-то мне карта и поперла», – вторит ей Тавгень.
А это еще о чем?
Партия EKRE внесла в Рийгикогу законопроект, предусматривающий ликвидацию ERR. Поводом послужил сюжет об однополой паре в День Отца.
Тавгень и Мереминская согласились, что EKRE несут мракобесную дичь, за которую стыдно, а дальше неожиданно зарубились на тему того, стоит ли закрывать ERR (!). Да, мнения разделились.
Какой вердикт вынесли журналисты всем этим идеям и инициативам политиков, слушайте в подкасте «Делов-то!».
Соскучились по зарубам Олеси Лагашиной и Ярослава Тавгеня? Получите! В этот раз коллеги не поделили свободу слова и яро спорили на тему задержания Олега Беседина. Дмитрий Фефилов истратил весь попкорн, пока пытался их помирить. Удалось ли ему – слушайте в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Рекорд! Подкаст длился целый час! Отродясь такого не было, и вот опять то же самое. Но и повод был! Коммунизм в Нью-Йорке, норвежцы – жмоты, не дают Маску триллион, а сова грохнулась на 27%. Дела…
В прошлую пятницу принадлежащая основному владельцу Ekspress Grupp Хансу Х. Луйку компания HHL Rühm объявила о намерении сделать миноритарным акционерам добровольное предложение о выкупе акций, которое на 77% ниже цены первичного размещения компании.
