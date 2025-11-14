Назад 14.11.25, 17:02 Делов-то: долой ERR, два стула и русские школы? Лишить частные русскоязычные школы госфинансирования. Закрыть ERR. Запретить депутатам сидеть на двух стульях. Одобряем? Мнения участников подкаста «Делов-то!» резко разделились. Но иногда мы друг с другом даже были согласны.

Вот, что бывает, если сидеть на двух стульях. Но не в Эстонии. У нас уже десять лет депутаты Рийгикогу пытаются и рыбку съесть...

Foto: Алена Ценно

В свежем подкасте «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» Екатерина Мереминская, Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень обсуждают три инициативы политиков: лишить частные русскоязычные школы государственного финансирования, запретить парламентариям сидеть в самоуправлениях, а также закрыть правовое вещание ERR.

Spoiler alert: по одному из этих вопросов несогласие в студии было близко к 100%.

«Частные школы – это те же государственные, только больше выпендриваются», – глубокомысленно заметил Ярослав Тавгень.

«Слава Богу, здесь есть выборы, – не перестает восхищаться Эстонией Екатерина. – Родители и дети сами выбрали политиков, которые хотят лишить русские частные школы финансирования».

Почему большое число русскоязычных жителей Эстонии против прекращения финансирования, а журналисты ДВ – за?

Центрист Андрей Коробейник, который сидит на двух стульях и (является членом Рийгикогу и одновременно собирается возглавить Пярнуское горсобрание), инициировал отмену «закона о двух стульях».

Это пчелы против меда?

«Пистолет плюс доброе слово – лучше, чем просто переговоры», – констатирует вековую мудрость Мереминская.

«Тотальная честность хороша тогда, когда все вокруг честные, а я один жулик. Вот тут-то мне карта и поперла», – вторит ей Тавгень.

А это еще о чем?

Партия EKRE внесла в Рийгикогу законопроект, предусматривающий ликвидацию ERR. Поводом послужил сюжет об однополой паре в День Отца.

Тавгень и Мереминская согласились, что EKRE несут мракобесную дичь, за которую стыдно, а дальше неожиданно зарубились на тему того, стоит ли закрывать ERR (!). Да, мнения разделились.

Какой вердикт вынесли журналисты всем этим идеям и инициативам политиков, слушайте в подкасте «Делов-то!».