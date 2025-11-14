Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,36%290,31
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,27%1 907,64
  • OMX Vilnius−0,02%1 271,86
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−1,11%9 698,37
  • Nikkei 225−1,77%50 376,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,95
  • 14.11.25, 17:02

Делов-то: долой ERR, два стула и русские школы?

Лишить частные русскоязычные школы госфинансирования. Закрыть ERR. Запретить депутатам сидеть на двух стульях. Одобряем? Мнения участников подкаста «Делов-то!» резко разделились. Но иногда мы друг с другом даже были согласны.
Вот, что бывает, если сидеть на двух стульях. Но не в Эстонии. У нас уже десять лет депутаты Рийгикогу пытаются и рыбку съесть...
  • Вот, что бывает, если сидеть на двух стульях. Но не в Эстонии. У нас уже десять лет депутаты Рийгикогу пытаются и рыбку съесть...
  • Foto: Алена Ценно
В свежем подкасте «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» Екатерина Мереминская, Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень обсуждают три инициативы политиков: лишить частные русскоязычные школы государственного финансирования, запретить парламентариям сидеть в самоуправлениях, а также закрыть правовое вещание ERR.
Spoiler alert: по одному из этих вопросов несогласие в студии было близко к 100%.
«Частные школы – это те же государственные, только больше выпендриваются», – глубокомысленно заметил Ярослав Тавгень.

Статья продолжается после рекламы

«Слава Богу, здесь есть выборы, – не перестает восхищаться Эстонией Екатерина. – Родители и дети сами выбрали политиков, которые хотят лишить русские частные школы финансирования».
Почему большое число русскоязычных жителей Эстонии против прекращения финансирования, а журналисты ДВ – за?
Центрист Андрей Коробейник, который сидит на двух стульях и (является членом Рийгикогу и одновременно собирается возглавить Пярнуское горсобрание), инициировал отмену «закона о двух стульях».
Это пчелы против меда?
«Пистолет плюс доброе слово – лучше, чем просто переговоры», – констатирует вековую мудрость Мереминская.
«Тотальная честность хороша тогда, когда все вокруг честные, а я один жулик. Вот тут-то мне карта и поперла», – вторит ей Тавгень.
А это еще о чем?
Партия EKRE внесла в Рийгикогу законопроект, предусматривающий ликвидацию ERR. Поводом послужил сюжет об однополой паре в День Отца.
Тавгень и Мереминская согласились, что EKRE несут мракобесную дичь, за которую стыдно, а дальше неожиданно зарубились на тему того, стоит ли закрывать ERR (!). Да, мнения разделились.
Какой вердикт вынесли журналисты всем этим идеям и инициативам политиков, слушайте в подкасте «Делов-то!».
Mнения
  • 07.11.25, 15:56
Делов-то: от перестановки мэров мало что меняется, а к свободе слова есть вопросы
Соскучились по зарубам Олеси Лагашиной и Ярослава Тавгеня? Получите! В этот раз коллеги не поделили свободу слова и яро спорили на тему задержания Олега Беседина. Дмитрий Фефилов истратил весь попкорн, пока пытался их помирить. Удалось ли ему – слушайте в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Биржа
  • 08.11.25, 06:00
Вкус биржи: в Нью-Йорке наступил коммунизм? Норвежцы зажали триллион для Маска
Рекорд! Подкаст длился целый час! Отродясь такого не было, и вот опять то же самое. Но и повод был! Коммунизм в Нью-Йорке, норвежцы – жмоты, не дают Маску триллион, а сова грохнулась на 27%. Дела…
Биржа
  • 10.11.25, 18:42
Ekspress Grupp уходит с биржи. Часть акционеров разочарована, другие фиксируют прибыль
В прошлую пятницу принадлежащая основному владельцу Ekspress Grupp Хансу Х. Луйку компания HHL Rühm объявила о намерении сделать миноритарным акционерам добровольное предложение о выкупе акций, которое на 77% ниже цены первичного размещения компании.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.

1
Новости
  • 12.11.25, 14:45
Выкупленная эстонцем ИТ-компания за считанные дни перешла к новому владельцу
2
Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
3
Новости
  • 12.11.25, 16:53
Европа намерена перераспределить беженцев, Эстония получит исключение
4
Новости
  • 12.11.25, 18:03
Отказ от трамвая на улице Лийвалайя может оставить Таллинн и без ветки в Пельгуранна
5
Эпицентр
  • 13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
6
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности

Новости
  • 14.11.25, 18:48
Война без победителей: пошлины разоряют крупнейшие экономики
Новости
  • 14.11.25, 17:57
Лакомые участки обремененной долгами компании Тармо Лаанету сменили владельца
Mнения
  • 14.11.25, 17:02
Делов-то: долой ERR, два стула и русские школы?
Новости
  • 14.11.25, 16:56
Самолеты Nordica будут проданы к концу года
Новости
  • 14.11.25, 16:24
Супружеская пара из Латвии открыла в Таллинне магазины винтажной одежды
Эпицентр
  • 14.11.25, 16:14
«Самоуправления порой напоминают собрание квартирного товарищества»
Новости
  • 14.11.25, 15:01
Работодатели считают разработку Закона о климате провалом. «Мы уже потратили очень много времени»
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года

Сингапурка Венус Лим, основательница и владелица караоке-бара House 10, задолжала арендодателю 100 000 евро, и он теперь пытается взыскать эти долги с нее как с частного лица. Однако она надеется найти новых инвесторов и открыть бар в другом месте – максимум через год.
Эпицентр
  • 13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
В дальнейшем квоту на иммиграцию предлагается привязать к прогнозу экономического роста и в основном распределять ее в пользу промышленного сектора.
Подсказка
  • 13.11.25, 06:00
На пороге гибких трудовых договоров: иностранцев новые правила почти не затронут
Торговый центр Fama в Нарве. Отправлять посылки на автобусах с января его посетители не смогут, закроется здесь и спортивный магазин, но появились два новых магазина.
Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
Лагерь беженцев в Греции.
Новости
  • 12.11.25, 16:53
Европа намерена перераспределить беженцев, Эстония получит исключение
Сооснователь стартапа Lovable Фабиан Хедин посетил Эстонию, приняв участие в мероприятии по креативному кодингу, прошедшему в офисе Pipedrive.
Новости
  • 12.11.25, 19:14
Самый быстрорастущий ИТ-стартап в мире: главный вызов — нанять людей
По прогнозам, к концу года число поданных в эстонскую таможню деклараций может достичь 2,5–3 млн вместо 0,5 млн в 2024 году.
Новости
  • 13.11.25, 13:58
ЕС хочет ввести пошлины в отношении китайских посылок уже с начала 2026 года
Владимир Зеленский подчеркнул, что коррупции нет места в стране.
Новости
  • 13.11.25, 12:23
Коррупционный скандал расшатал украинское правительство
BWB и Касса по безработице продолжат совместную работу и в новом году. В этот раз к проекту подключится и Курессаареское профессиональное училище, готовое заняться проведением курсов для сварщиков и практическим обучением слесарей-механиков.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа

