Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,3%317,77
  • OMX Riga−0,17%897,09
  • OMX Tallinn−0,34%2 086,46
  • OMX Vilnius−0,47%1 401,06
  • S&P 5000,77%6 890,07
  • DOW 300,76%49 174,5
  • Nasdaq 1,04%22 863,68
  • FTSE 1000,92%10 779,03
  • Nikkei 2252,2%58 583,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,28
  • OMX Baltic−0,3%317,77
  • OMX Riga−0,17%897,09
  • OMX Tallinn−0,34%2 086,46
  • OMX Vilnius−0,47%1 401,06
  • S&P 5000,77%6 890,07
  • DOW 300,76%49 174,5
  • Nasdaq 1,04%22 863,68
  • FTSE 1000,92%10 779,03
  • Nikkei 2252,2%58 583,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,28
  • 24.02.26, 10:57

Ректор Академии внутренней безопасности: Эстонии необходимо профильное обучение по гражданской обороне

Только с помощью дополнительного обучения не получится подготовить 45 000 компетентных руководителей и специалистов по кризисному управлению, в которых Эстония остро нуждается, пишет ректор Академии внутренней безопасности Куно Таммеару.
«В отчете парламентской комиссии по обороне, подготовленном в прошлом году, подчеркивается, что главным узким местом устойчивости к кризисам является не техника или структуры, а нехватка квалифицированных руководителей и специалистов по кризисному управлению», – отметил ректор Академии внутренней безопасности Куно Таммеару.
  • «В отчете парламентской комиссии по обороне, подготовленном в прошлом году, подчеркивается, что главным узким местом устойчивости к кризисам является не техника или структуры, а нехватка квалифицированных руководителей и специалистов по кризисному управлению», – отметил ректор Академии внутренней безопасности Куно Таммеару.
  • Foto: Rasmus Kooskora
Кто должен обеспечивать восстановление государственных и муниципальных услуг во время кризиса и отвечать за защиту населения в каждом уголке Эстонии? Это 45 000 сотрудников государства, местных самоуправлений и предприятий, оказывающих жизненно важные услуги.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 17.02.26, 19:22
Государство вводит правила для убежищ. К 2034 году место для укрытия должно быть у половины жителей
Министерство внутренних дел направило на согласование проект постановления, которым устанавливаются требования к строительству убежищ и принципы организации мест для укрытия. Согласно цели, к 2034 году место для укрытия должно быть обеспечено для половины жителей Эстонии.
Новости
  • 22.02.24, 15:46
«Полностью к кризису готово около 15% населения». Утвержден план действий по гражданской обороне
Правительство одобрило рамочный документ готовности Эстонии к кризисным ситуациям в настоящий момент, рекомендации, а также план действий по гражданской обороне на ближайшие четыре года.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.02.26, 13:38
Новейший ресторан пивоварни Põhjala закрывается. «Концепция не сработала»
2
Новости
  • 23.02.26, 08:30
Забытое наследие шоколадной индустрии: Эстония должна была стать такой же успешной, как Швейцария и Бельгия
3
Новости
  • 22.02.26, 14:38
В оценках рынка недвижимости заметно резкое противоречие
4
Новости
  • 24.02.26, 11:37
Автоналог и спад экономики: крупнейший дилер Subaru в Эстонии ушел в минус
5
Новости
  • 22.02.26, 12:25
«Мы уже заплатили за обучение»: почему Apollo Group не боится финского рынка
6
Новости
  • 23.02.26, 14:16
Прокуратура обвиняет трех человек и 12 компаний в крупном отмывании денег

Последние новости

Новости
  • 25.02.26, 11:00
Спа-бизнес под давлением: счет за электроэнергию вырос на 75%
Биржа
  • 25.02.26, 10:25
Infortar резко увеличил оборот и выплатит рекордные дивиденды
Биржа
  • 25.02.26, 09:41
Volta SKAI приступает к размещению следующей серии облигаций
Новости
  • 25.02.26, 08:44
Американский производитель игрушек требует банкротства эстонского партнера и обвиняет его в плагиате
Новости
  • 25.02.26, 06:00
Четыре года «военной экономики»: как Эстония научилась жить без восточного соседа
Новости
  • 24.02.26, 19:00
Алар Карис: будущее зависит от выбора каждого из нас
Новости
  • 24.02.26, 14:26
«Город в городе»: бывшая фабрика Лютера превратится в современный городской квартал
Галерея
Mнения
  • 24.02.26, 13:36
Зюлейха Измайлова: мы рискуем потерять уже второе впустую потраченное десятилетие в энергетике

Сейчас в фокусе

Пивоварню Põhjala, которая управляет несколькими ресторанами, в 2011 году основали друзья – энтузиасты пива. На фото 2014 года в первом ряду слева направо – основатели Тийт Паананен и Пеэтер Кеэк, на заднем плане хлопочет Грен Ноорметс.
Новости
  • 23.02.26, 13:38
Новейший ресторан пивоварни Põhjala закрывается. «Концепция не сработала»
Представительство Mariine Auto в Таллинне, на улице Веэренни.
Новости
  • 24.02.26, 11:37
Автоналог и спад экономики: крупнейший дилер Subaru в Эстонии ушел в минус
Иллюстративное фото.
Новости
  • 23.02.26, 14:16
Прокуратура обвиняет трех человек и 12 компаний в крупном отмывании денег
Зюлейха Измайлова: мы рискуем потерять уже второе впустую потраченное десятилетие в энергетике
Mнения
  • 24.02.26, 13:36
Зюлейха Измайлова: мы рискуем потерять уже второе впустую потраченное десятилетие в энергетике
В последние годы участились случаи, когда людей обманом побуждают делать крупные переводы — например, через сообщения или телефонные мошенничества.
Новости
  • 23.02.26, 15:43
Банки получат право приостанавливать подозрительные операции
Глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала продолжить работу над ужесточением санкций в отношении России.
Новости
  • 24.02.26, 12:37
Страны ЕС не смогли принять 20-й пакет санкций против России
Сейчас на месте некогда ценного промышленного производства раскинулась пустошь.
Новости
  • 24.02.26, 14:26
«Город в городе»: бывшая фабрика Лютера превратится в современный городской квартал
Галерея
Исполнительный директор ELKE Mööbel Сийм Сийгур считает, что осведомленность сотрудников о рисках кибербезопасности имеет первостепенное значение. «Злоумышленники используют в первую очередь человеческий фактор, поэтому необходимо регулярно обучаться», — отмечает он.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026