Назад ЗАРПЛАТЫ

17.04.26, 16:32 Делов-то: у женщин зарплата как у мужчин? Вы что, мы же в Эстонии! Равные зарплаты для всех – даже тех, кто нагло хочет себе повышения! Правительство против евродирективы о прозрачности зарплат: равенство оплаты труда мужчин и женщин противоречит нашим традициям! AirBaltic: мы летаем за три копейки, латвийцы оплачивают этот банкет. Удобно!

Равенство – как это принято в Эстонии.

Foto: Искусственный интеллект

Новости недели в студии подкаста «Делов-то!» обсуждают Дмитрий Фефилов, Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.

Правительство хочет добиваться отсрочки и пересмотра директивы Европейского Союза о прозрачности заработных плат. Дескать, будет чрезмерная административная нагрузка на предпринимателей. Действительно: еще не хватало женщинам платить как мужчинам! Или это прямой путь к коммунизму? Мнения разделились.

В наблюдательном совете ERR нет женщин! Соцдемы предлагают изменить ситуацию законодательно. И... послали в совет мужчину. Л – логика!

Статья продолжается после рекламы

Что будет с Euribor? Ответ: либо упадет, либо вырастет (продолжайте заказывать у нас аналитику). Прогнозы варьируются от апокалипсиса до «ничего страшного» от Тыну Мертсина. Кому верим?

Латвийский налогоплательщик оплатит наш отпуск: Сейм одобрил кредит airBaltic. Почему у авиакомпаний столько проблем? Может, их всех национализировать? Или тогда самолеты исчезнут как класс?