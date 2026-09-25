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Какой энергопортфель нужен Эстонии: готовятся сразу два исследования

Ветер и газ, солнце и аккумуляторы, атомная энергетика и газ – теперь сразу в двух исследованиях рассчитывают, какое сочетание источников энергии было бы дешевле всего развивать.
Инициатива выросла из доклада Анне Суллинг (на фото) и Эркки Раазуке, опубликованного в апреле 2026 года. В нем рассматривалось, при каких условиях международные инвесторы были бы готовы вкладывать средства в крупные проекты энергетической инфраструктуры Эстонии.
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