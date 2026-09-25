Какой энергопортфель нужен Эстонии: готовятся сразу два исследования

Энергетическая система Эстонии невероятно быстро пережила несколько скачков в развитии. Современный инженер должен видеть всю «шахматную доску», сказал специалист по теплоэнергетике Игорь Крупенский на торжественном собрании по случаю 108-й годовщины TalTech. Мы публикуем его речь в адаптированном для рубрики мнений формате.
Чтобы снизить риски, связанные со строительством дата-центров, уже с самого начала необходимо понимать, как именно они будут использоваться, пишет профессор TalTech и советник Министерства климата по вопросам энергетики Эйнари Кисель.
Около 16 долларов за акцию Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) могут со временем превратиться из скромной ставки в весьма значительную сумму – если компания реализует свой потенциал в течение ближайших десятилетий.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.