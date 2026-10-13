Девелопер: развитию Таллинна мешает дефицит доверия в сфере городского планирования
Чтобы ускорить согласование проектов в Таллинне, нужно, помимо прочего, постепенно укреплять доверие между всеми участниками процесса, пишет гендиректор девелоперской компании Metro Capital Майт Аллас.
Merko и BLRT Grupp построят в Ноблесснере прямо у причала еще четыре многоквартирных дома, из-за чего Iglupark придется покинуть это место, однако у компании есть планы по расширению как в Эстонии, так и за рубежом.
«Мой собственный опыт в сфере недвижимости ограничивается покупкой своих домов, и, к сожалению, этот опыт был очень негативным», – откровенно говорит предприниматель Регина Пихлак. Именно ее личный опыт и ее собственные усвоенные когда-то ошибки помогают ей сегодня создать в деревне Лиймала на побережье Ида-Вирумаа место, о котором она сама могла только мечтать, ища себе дом.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.