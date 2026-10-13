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Девелопер: развитию Таллинна мешает дефицит доверия в сфере городского планирования

Чтобы ускорить согласование проектов в Таллинне, нужно, помимо прочего, постепенно укреплять доверие между всеми участниками процесса, пишет гендиректор девелоперской компании Metro Capital Майт Аллас.
«В городском планировании часто действует антистартапная логика – пересматривать уже принятые решения крайне сложно, а однажды утвержденный вариант становится окончательным», – отмечает гендиректор Metro Майт Аллас.
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