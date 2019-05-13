Новый кандидат в министры от EKRE судится с налоговым департаментом

Новый кандидат на пост министра торговли и ИТ от партии EKRE Керт Кинго судится со своим бывшим работодателем - Налогово-таможенным департаментом.

Кандидат на пост министра торговли и ИТ от партии EKRE Керт Кинго Фото: Лийз Трейманн

В регистре судебных дел можно найти постановление суда, из которого следует, что несколько лет назад Налогово-таможенный департамент подписал приказ о дисциплинарном наказании Керт Кинго и сокращении ее заработной платы на четыре месяца на 20%.

Кинго работала в департаменте на должности юриста отдела особого производства по взысканиям. Решение своего работодателя она обжаловала в суде.

Пресс-секретарь департамента Райнер Лайритс в апреле сказал Äripäev, что судебный процесс между Кинго и департаментом продолжается. Так как дело еще не закрыто, департамент не комментирует его содержание.

Получить комментарий от Кинго сегодня не удалось.

Первый раз процесс по этому делу дошел до суда в 2017 году. Тогда все закончилось тем, что департамент сам попросил прекратить процесс, так как посчитал, что из-за формальных нарушений приказ в отношении Кинго следует считать недействительным. Но после этого департамент издал новый приказ по этому же делу. Он сейчас и обжалуется.

Приказ, который был издан департаментом в отношении Кинго, был составлен по нормам закона о публичной службе. Из закона следует, что дисциплинарное наказание применяется в случае, если работник, например, не придерживается рабочего графика или появился на работе в пьяном виде. Также причиной может стать потеря доверия работодателем к работнику или недостойное поведение последнего, если в его обязанности входит обучение или воспитание молодежи, либо оказание услуг в государственном учреждении или учреждении местного самоуправления. Из-за какого именно нарушения Кинго был издан приказ, остается пока неизвестным.