Атомная энергетика - возможность для Эстонии?

«Вы что, хотите людей взорвать что ли?» - раскритиковал недавно министр иностранных дел Урмас Рейнсалу идею представителя партии Elurikkuse Erakond Михкеля Кангура строительства в Эстонии атомной станции нового поколения.

В одной только Франции работает 58 ядерных реакторов. Фото: Scanpix

Атомная энергия, как правило, вызывает у людей негативные ассоциации. Старший научный сотрудник Института химической и биологической физики Анди Хектор обращает внимание на то, что об атомной энергии нужно все-таки говорить сбалансированно, без излишнего оптимизма и пессимизма. По его оценке, Эстония могла бы взять пример с Финляндии, где местные самоуправления в итоге чуть ли не дрались за то, чтобы получить себе атомную станцию.

Читатайте также: Бывший глава Eesti Energia: хорошо бы построить маленькую атомную станцию

«Я считаю, что начинать нужно с разговора о технологии, смотреть, какие у нас есть варианты, - сказал он. - Если сравнить атомную электростанцию и целлюлозный завод, то влияние атомной электростанции на окружающую среду значительно меньше».

При этом, по словам Хектора, атомная технология гораздо сложнее для понимания среднего человека, а, кроме того у общества есть страхи, в которых не последнюю роль сыграла Чернобыльская катастрофа.

Отношение к атомной энергии нормализуется

По данным Европейской комиссии, в настоящий момент в Европейском союзе 30% всего объема электричества производится с помощью атомных электростанций. Из 28 стран-членов Европейского союза атомные станции есть у половины государств, а всего на территории союза работает 130 атомных реакторов. В одной только Франции работает 58 реакторов.

Лоббирование атомной энергии как в Эстонии, так и во всем мире происходило волнами: например, восхищение от атомной энергетики 1950-х годов закончилось в 1960-х, чтобы в 1970-х годах под влиянием нефтяного кризиса опять появиться. Чернобыльская катастрофа в 1980-х годах опять поселила в обществе страх. Оптимизм, восстановившийся за десятилетия, вновь иссяк восемь лет назад, когда в Японии произошла авария на станции в Фукусима. Хотя Япония и старается вновь привлечь людей в регион, где произошла авария, большого успеха она в этом не достигла.

Хектор считает, что в данный момент мир опять оказался в стадии нормализации своего отношения к атомной энергии. «Мы перешли из стадии лоббирования к нормальной коммерческой модели. Если сейчас посмотреть на разработчиков в области атомной энергетики, то можно увидеть, что это инновационные предприятия в сегодняшнем понимании этого выражения», - сказал Хектор. Особую активность в области атомной энергии проявляют Канада, США, а также, например, Франция и Германия. Сильная заинтересованность в развитии атомной энергетики имеется в Азии с ее быстроразвивающейся экономикой: в Китае очень активно строят атомные станции, хорошие перспективы, по мнению Хектора, у атомной энергетики в Индии.

Японская атомная станция Фото: Scanpix

Будет ли станция в Эстонии?

В последние месяцы шли разговоры о том, что и в Эстонии могла бы быть построена атомная электростанция. Имеется в виду возможность построить здесь атомную станцию четвертого поколения, основанную на технологии реактора на расплавах солей. У атомной станции четвертого поколения нет четкого определения, но Хектор объяснил, что атомные реакторы этого поколения работают с быстрыми нейтронами, что означает, что реактор намного меньше по размеру, чем атомный реактор третьего поколения. И атомное топливо используется более полноценно. Также важно, что отходы от работы атомного реактора намного безопаснее, чем отходы атомных реакторов предыдущего поколения.

Технология же жидкосолевого реактора указывает на то, что в реакторе имеются расплавы солей, в которых находится атомное топливо. На самом деле подобную технологию испытывали в Северной Америке уже в 1960-х годах, а какое-то время использовались и пробные реакторы.

Оптимисты говорят о том, что при использовании такой технологии в случае аварии реактор не взорвется. Хектор объяснил, что теплоемкость расплавов солей настолько велика, что это позволяет сделать меньший по объему реактор. Сама же соль регулирует скорость атомной реакции и впитывает все излишнее тепло.

При этом с подобными реакторами имеются иные проблемы. Например, часто говорят о коррозионных характеристиках расплавов солей. Неясно, как часто необходимо менять расплавы солей, к тому же остается открытым вопрос, насколько материалы реактора смогут выдержать их воздействие.

Цена реакторов последнего поколения - ниже

В случае реакторов четвертого поколения часто также говорят о том, что они значительно меньше, чем классическая атомная станция третьего поколения. К реактору добавятся еще здание генератора и прочая инфраструктура, но, в целом, станция все же не должна занять слишком много пространства.

В отличие от Франции, чьи атомные станции часто ассоциируются с широкими возвышающимися охладительными башнями, в Северных странах для охлаждения можно использовать морскую воду. Для маленькой станции будет достаточно даже небольшого водоема.

У меньшего по размеру реактора и более низкая цена. Если ценовая шкала атомных электростанций третьего поколения достигает десятков миллиардов евро, то цена атомной станции четвертого поколения могла бы находиться в районе миллиарда. Однако точные вычисления сделать довольно сложно, все зависит от того, создавать ли около станции также и химическую промышленность или иную необходимую инфраструктуру. Много средств уйдет и на создание административной части.

Старший научный сотрудник Института химической и биологической физики Анди Хектор. Фото: Liis Treimann

Атомная энергетика могла бы конкурировать с российским электричеством

На фоне новостей о дешевом российском электричестве в течение последних недель, возникает вопрос, является ли строительство атомной электростанции разумным. Писали о том, что российское электричество почти вполовину дешевле производимого Eesti Energia электричества из сланца.

Хектор считает, что атомная энергия, конечно, смогла бы составить для этого электричества конкуренцию, поскольку модулярные реакторы четвертого поколения, как считается, более дешевые, а их строительство протекает быстро. «Она будет конкурентоспособной по цене уже и без этой квоты. А если добавить квоту, то она станет особенно конкурентоспособной», - оценивает Хектор.

Для государства строительству атомной станции сопутствовал бы целый ряд новых обязательств. Нужно будет создать департамент атомной безопасности, обеспечить эту область ведущими специалистами, выработать закон об атомной энергии, очень четко осознать, какие обязательства должна будет выполнить Эстония как государство, на территории которого находится атомная электростанция и так далее.

Создание подобных возможностей является достаточно затратным для государства, и это разумно делать только в том случае, если есть серьезный разработчик проекта, доказавшая свою состоятельность технология и поддержка атомной энергии обществом, сказал Татар.

По словам Хектора, атомная станция хорошо бы подошла нашей стране. «Технология жидкосолевого реактора хорошо работает вместе с нестабильной возобновляемой энергетикой. К сожалению, до сих пор не изобретен очень стабильный вариант возобновляемой энергетики. Конечно, если мы отправимся в южные страны, где у нас, например, стабильно будет много солнца, то там мы когда-нибудь сможем создать энергетику основанную, возможно, и на сто процентов на солнечной энергии. А особенно если будут созданы более дешевые аккумуляторы или водородная энергетика», - размышляет он и добавляет, что технология расплавов солей имеет большие возможности для сохранения энергии, благодаря чему можно было бы обеспечить запас энергии Эстонии на несколько суток.