Австрия на пороге новых выборов из-за скандала с «россиянкой»

Глава правительства Австрии и лидер правоцентристской Австрийской народной партии Себастьян Курц в субботу, 18 мая, объявил о разрыве коалиции с ультраправой Австрийской партией свободы (АПС), передает РБК.

Лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрах Фото: Scanpix

Причиной стала публикация немецкими изданиями Suddeutsche Zeitung и Spiegel видеозаписи с участием лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе, сделанной скрытой камерой в июле 2017 года, за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии, где Штрахе и его соратник Йоханн Гуденус общаются с женщиной, которую Suddeutsche Zeitung описывает как «племянницу российсктого олигарха».

Разговор проходил на вилле на Ибице и касался возможностей Макаровой инвестировать в Австрии. Штрахе и Гуденус обсуждают с ней возможность покупки 50% австрийской газеты Kronen Zeitung. Штрахе в разговоре указывает, что незадолго до выборов газета могла бы сделать акцент на нескольких политиках его партии, что в конечном итоге может на несколько процентов повысить итоговый результат партии. В обмен на медийную поддержку Штрахе обещал доступ к правительственным контрактам в сфере строительства. Он также говорил о возможности материальной помощи его партии, указывая, что мало кто из доноров жертвует открыто, многие переводят деньги неправительственным организациям.

В субботу, после того, как стали известны подробности разговора, Штрахе ушел в отставку с занимаемых государственных постов. Он отметил, что впоследствии с женщиной не контактировал и его партия денег от нее не получала, а свои высказывания списал на алкогольное опьянение.

Однако, по мнению канцлера Курца, выборы должны пройти «как можно скорее». К критике присоединился и президент Австрии Александр ван дер Беллен, который порекомендовал провести новые выборы в сентябре.